Serhou Guirassy quer sair! O atacante toma uma decisão importante sobre sua transferência, enquanto o Borussia Dortmund teme que times como Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Barcelona acionem uma cláusula especial

O Dortmund enfrenta uma situação delicada devido a uma cláusula de rescisão específica de 50 milhões de euros, que pode ser acionada por um seleto grupo dos clubes mais ricos da Europa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal possuem a opção de ativar essa cláusula de rescisão, embora nenhum deles tenha feito uma proposta formal até o momento. Além desses gigantes, o AC Milan, o Tottenham Hotspur e o Fenerbahçe também manifestaram interesse, embora essas partes precisem negociar o valor da transferência diretamente com o BVB.