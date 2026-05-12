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Serhou Guirassy quer sair! O atacante toma uma decisão importante sobre sua transferência, enquanto o Borussia Dortmund teme que times como Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Barcelona acionem uma cláusula especial
O atacante busca um novo desafio
Após duas temporadas produtivas na Vestfália, Guirassy comunicou ao Dortmund sua intenção de deixar o clube durante a próxima janela de transferências. O jogador de 30 anos tem sido uma revelação desde sua transferência de € 18 milhões do VfB Stuttgart em 2024, marcando 59 gols e dando 15 assistências em 95 partidas oficiais. No entanto, apesar de um relacionamento funcional com a comissão técnica, o atacante estaria insatisfeito com o estilo de jogo do clube e continua ansioso para se testar em um nível ainda mais alto.
- AFP
A frustração tática leva à saída
De acordo com a Sky Sports, a decisão do prolífico atacante foi tomada após uma reflexão interna sobre seu papel no atual esquema tático. O jogador da seleção da Guiné estaria buscando deixar o Dortmund caso uma transferência adequada possa ser concretizada neste verão. Apesar de um excelente desempenho individual, com 16 gols na Bundesliga nesta temporada, ele nutre um certo grau de insatisfação em relação à abordagem tática da equipe, levando o indicado ao Ballon d'Or de 2025 a buscar um novo capítulo em sua carreira.
Clubes de elite em alerta
O Dortmund enfrenta uma situação delicada devido a uma cláusula de rescisão específica de 50 milhões de euros, que pode ser acionada por um seleto grupo dos clubes mais ricos da Europa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal possuem a opção de ativar essa cláusula de rescisão, embora nenhum deles tenha feito uma proposta formal até o momento. Além desses gigantes, o AC Milan, o Tottenham Hotspur e o Fenerbahçe também manifestaram interesse, embora essas partes precisem negociar o valor da transferência diretamente com o BVB.
- AFP
O Dortmund luta para manter sua estrela
O Dortmund, atualmente em segundo lugar na Bundesliga, encerra sua temporada nacional com uma visita ao Werder Bremen no sábado, 16 de maio. Guirassy ocupa o terceiro lugar na artilharia da liga com 16 gols, e encontrar um substituto do seu calibre exigiria um enorme investimento financeiro. Enquanto Lars Ricken e Ole Book estão determinados a convencer o carismático atacante a ficar, o BVB enfrenta uma batalha difícil contra vários gigantes europeus que atualmente estão de olho no atacante.