Serhou Guirassy é preterido, já que Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Barcelona perdem a chance de acionar a cláusula especial de rescisão de 40 milhões de euros do atacante

O que pode ser uma surpresa, considerando o cenário atual do mercado, é que clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal tiveram a oportunidade de contratar Guirassy por pouco menos de 40 milhões de euros. No entanto, apesar do valor relativamente baixo para um artilheiro consagrado, nenhum clube decidiu avançar com a contratação antes do fim do prazo.

O cenário mudou drasticamente para quaisquer possíveis interessados. Se algum time decidir retomar o interesse mais adiante na janela de transferências, não terá mais o luxo de contar com um preço fixo. Em vez disso, qualquer valor terá que ser negociado diretamente com o Borussia Dortmund, que agora está em uma posição muito mais forte para ditar as condições para a venda de seu valioso jogador.







