AFP
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Serhou Guirassy é preterido, já que Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Barcelona perdem a chance de acionar a cláusula especial de rescisão de 40 milhões de euros do atacante
Gigantes europeus deixam passar uma oportunidade de negócio vantajosa
O que pode ser uma surpresa, considerando o cenário atual do mercado, é que clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal tiveram a oportunidade de contratar Guirassy por pouco menos de 40 milhões de euros. No entanto, apesar do valor relativamente baixo para um artilheiro consagrado, nenhum clube decidiu avançar com a contratação antes do fim do prazo.
O cenário mudou drasticamente para quaisquer possíveis interessados. Se algum time decidir retomar o interesse mais adiante na janela de transferências, não terá mais o luxo de contar com um preço fixo. Em vez disso, qualquer valor terá que ser negociado diretamente com o Borussia Dortmund, que agora está em uma posição muito mais forte para ditar as condições para a venda de seu valioso jogador.
- Getty Images Sport
Rumores sobre o Fenerbahçe e os planos internos do Dortmund
Embora tenha havido interesse concreto da Turquia, por parte do Fenerbahçe, uma transferência para a Super Lig parece altamente improvável. O repórter da Sky Sports, Patrick Berger, afirmou: “Serhou Guirassy, na verdade, descarta a possibilidade de se transferir para a Turquia neste momento. No BVB, os planos internos foram traçados com Guirassy e sem [Karim] Adeyemi; esses eram os dois candidatos à venda. Portanto, neste momento, acredito firmemente que Guirassy também jogará pelo BVB na próxima temporada, a menos que algo inesperado aconteça.”
Essa posição interna está alinhada com o desejo do clube de manter a estabilidade sob o comando de Niko Kovac. O atacante já teve conversas produtivas com o técnico e com o diretor esportivo Nils Book, que “comunicaram claramente que gostariam de mantê-lo”. Atualmente, o jogador não está vendo nenhuma “oferta atraente” em jogo que o levasse a deixar o Signal Iduna Park.
A pressão para vender desaparece
Guirassy chegou ao Vale do Ruhr apenas no verão de 2024, vindo do VfB Stuttgart por € 18 milhões, e seu contrato atual vai até 2028. Tudo indica, neste momento, que ele continuará vestindo a famosa camisa preta e amarela por pelo menos mais uma temporada. Diz-se que a diretoria do clube está satisfeita com a situação, tendo já preparado “planos de emergência” para o caso de surgir uma oferta de última hora e irresistível.
A decisão do atacante de permanecer no clube daria um grande impulso às aspirações do Dortmund ao título. Tendo marcado 22 gols pelo BVB na última temporada, sua presença continua sendo fundamental para o esquema tático de Kovac. Com a cláusula de rescisão não mais pairando sobre o clube, a pressão para vendê-lo desapareceu, permitindo que o foco volte inteiramente para o campo.
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Metas de contingência suspensas
A notícia da provável permanência de Guirassy também tem um efeito em cadeia sobre outros alvos, como Nicolo Tresoldi e Fisnik Asllani. Tresoldi, que tem se destacado pelo Club Brugge, é muito bem visto por Book, mas exigiria uma quantia substancial de transferência. Enquanto Guirassy continuar sendo o atacante titular do Dortmund, é improvável que as negociações pelo jovem atacante avancem.
A situação é semelhante para Asllani, que impressionou durante sua passagem pelo Hoffenheim. Se for confirmado que Guirassy permanecerá no clube, há relatos de que o futuro de Asllani pode estar em outro lugar, possivelmente com uma transferência para o RB Leipzig. Por enquanto, a hierarquia do ataque do Dortmund permanece definida antes do início da nova temporada.
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