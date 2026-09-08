O Villarreal desperdiçou várias chances claríssimas no primeiro tempo, com Georges Mikautadze finalizando mal de perto e Tajon Buchanan obrigando Gregor Kobel a fazer uma defesa brilhante. O Dortmund puniu esses erros quando Veiga desviou sem querer um cruzamento de Maximilian Beier para o próprio gol aos 53 minutos.

Mourino surpreendeu Kobel com uma cabeçada de leve para empatar para o time espanhol, mas Guirassy recolocou o Dortmund em vantagem ao completar o cruzamento rasteiro preciso de Fabio Silva aos 80 minutos. Três minutos depois, Guirassy sofreu e converteu um pênalti depois de Mourino derrubá-lo dentro da área.

Ainda houve tempo para mais drama quando uma defesa de Kobel bateu no rosto de Guirassy e entrou no próprio gol. O Villarreal pressionou freneticamente em busca de um segundo empate, mas Veiga desviou para fora uma chance no fim, já nos acréscimos finais.