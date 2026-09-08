Getty Images Sport
Traduzido por
Serhou Guirassy brilha nas duas áreas, e Borussia Dortmund sobrevive a susto do Villarreal na Champions League
Dortmund vence thriller de cinco gols na Champions League
O Dortmund abriu sua campanha na Liga dos Campeões com uma animada vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal. Guirassy foi a figura central, marcando duas vezes no gol certo antes de, involuntariamente, balançar as próprias redes em um segundo tempo caótico.
Os donos da casa saíram na frente pouco depois do reinício, quando o cruzamento de Renato Veiga foi desviado contra o próprio gol. Santiago Mourino empatou para o Villarreal, mas a qualidade superior do Dortmund acabou prevalecendo para garantir três pontos conquistados com muito esforço.
- Getty Images Sport
Guirassy brilha com dois gols dramáticos no fim
O Villarreal desperdiçou várias chances claríssimas no primeiro tempo, com Georges Mikautadze finalizando mal de perto e Tajon Buchanan obrigando Gregor Kobel a fazer uma defesa brilhante. O Dortmund puniu esses erros quando Veiga desviou sem querer um cruzamento de Maximilian Beier para o próprio gol aos 53 minutos.
Mourino surpreendeu Kobel com uma cabeçada de leve para empatar para o time espanhol, mas Guirassy recolocou o Dortmund em vantagem ao completar o cruzamento rasteiro preciso de Fabio Silva aos 80 minutos. Três minutos depois, Guirassy sofreu e converteu um pênalti depois de Mourino derrubá-lo dentro da área.
Ainda houve tempo para mais drama quando uma defesa de Kobel bateu no rosto de Guirassy e entrou no próprio gol. O Villarreal pressionou freneticamente em busca de um segundo empate, mas Veiga desviou para fora uma chance no fim, já nos acréscimos finais.
Atacante alcança marca em notável campanha europeia
O duelo eletrizante marcou a 100ª partida de Guirassy com a camisa do Dortmund, elevando seu total de gols pelo clube para 64. Sua atuação reforçou ainda mais sua crescente reputação como um dos finalizadores mais letais da Europa.
Desde o início da temporada 2024-25, o atacante guineano participou diretamente de 26 gols em 25 jogos na Liga dos Campeões. Em toda a competição, esse desempenho impressionante só é superado pelo centroavante do Manchester City, Erling Haaland.
Enquanto isso, as dificuldades do Villarreal fora de casa na Europa continuaram, apesar de uma melhora no desempenho ofensivo. O Submarino Amarelo não havia marcado em nenhum de seus quatro jogos como visitante na Liga dos Campeões na temporada passada, embora desta vez tenha levado o Dortmund ao limite.
- Getty Images Sport
As duas equipes voltam a atenção para a disputa doméstica
Depois de negociar uma complicada partida de abertura na Europa, o Dortmund agora volta suas atenções para o futebol doméstico. O BVB se prepara para receber o Paderborn em seu próximo compromisso pela Bundesliga, enquanto busca ganhar embalo.
O Villarreal precisa se recompor após sua derrota apertada na Alemanha. A equipe espanhola volta à ação em La Liga com um duelo em casa contra o Real Betis, que também atuou na Europa depois de garantir uma vitória por 3 a 2 sobre o Lille.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.