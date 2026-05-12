Sergio Reguilón, companheiro de equipe de Lionel Messi no Inter Miami, revela a quantia astronômica de seis dígitos que está disposto a pagar para que seu cão de estimação se junte a ele nos Estados Unidos

Transportar um animal de grande porte internacionalmente apresenta desafios logísticos, mas Reguilon não se intimida com o preço exorbitante. O zagueiro, cuja carreira incluiu uma transferência de US$ 35 milhões (26 milhões de libras) para o Tottenham e várias passagens por empréstimo, explicou seu raciocínio. Ele disse ao influenciador: “Tenho me informado sobre como tirar um passaporte para ele vir para os Estados Unidos, e ele já o tem. Agora quero que ele venha, mas no porão de carga, porque não quero que ele passe por dificuldades. Ele é um cachorro grande. Estou pensando em um jato particular para depois do verão, que é quando vou para a Espanha. É assim que vou trazê-lo. São 135 mil dólares só de ida. Vale a pena.”