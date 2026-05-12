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Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Sergio Reguilón, companheiro de equipe de Lionel Messi no Inter Miami, revela a quantia astronômica de seis dígitos que está disposto a pagar para que seu cão de estimação se junte a ele nos Estados Unidos

S. Reguilon
L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF

Sergio Reguilón, companheiro de equipe de Lionel Messi no Inter Miami, está se preparando para desembolsar a quantia astronômica de US$ 135 mil para levar seu amado cachorro de jato particular até a Flórida. O ex-zagueiro do Tottenham Hotspur e do Real Madrid, que se juntou ao time campeão da MLS de 2025 em janeiro, está determinado a se reunir com seu companheiro peludo nos Estados Unidos, valorizando seu animal de estimação acima de tudo.

  • Um investimento enorme para um amigo de quatro patas

    O zagueiro do Inter Miami, Reguilón, falou abertamente sobre o que está disposto a fazer pelo seu cão de estimação. O jogador de 29 anos, que chegou em janeiro de 2026 como jogador sem contrato após deixar o Tottenham Hotspur, tem um grande coração quando se trata de seus animais de estimação. Enquanto o clube defende o título de campeão de 2025, o espanhol está priorizando seu cão, que atualmente mora na Espanha. Durante uma recente participação em um vlog com o influenciador popular TheGrefg, o lateral explicou seus planos de viagem transatlântica de luxo.

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    O custo astronômico de um jato particular

    Transportar um animal de grande porte internacionalmente apresenta desafios logísticos, mas Reguilon não se intimida com o preço exorbitante. O zagueiro, cuja carreira incluiu uma transferência de US$ 35 milhões (26 milhões de libras) para o Tottenham e várias passagens por empréstimo, explicou seu raciocínio. Ele disse ao influenciador: “Tenho me informado sobre como tirar um passaporte para ele vir para os Estados Unidos, e ele já o tem. Agora quero que ele venha, mas no porão de carga, porque não quero que ele passe por dificuldades. Ele é um cachorro grande. Estou pensando em um jato particular para depois do verão, que é quando vou para a Espanha. É assim que vou trazê-lo. São 135 mil dólares só de ida. Vale a pena.”

  • Adaptando-se à rotina da MLS

    Enquanto o valor de seis dígitos pago pelo seu cão ganha as manchetes, Reguilón também está focado em superar um início frustrante na Major League Soccer. O espanhol tem sofrido com lesões no joelho e nos músculos, perdendo nove partidas e somando apenas 175 minutos em quatro jogos. Apesar de suas longas ausências, o Miami tem mantido um bom desempenho sem ele, incluindo um recente empate em 1 a 1 contra o New England. Os atuais campeões estão atualmente em terceiro lugar na classificação da Conferência Leste, com 22 pontos, enfrentando os desafios da liga enquanto o ex-jogador emprestado pelo Atlético de Madrid se recupera para voltar à plena forma física.

  • REGUILONInter Miami

    O que vai acontecer agora com o zagueiro?

    Enquanto o Miami busca mais um título, Reguilon tentará garantir uma vaga no time titular assim que se recuperar das lesões. De olho no outono, o zagueiro espanhol aguarda ansiosamente sua viagem de volta à Europa para, finalmente, trazer seu fiel companheiro canino de volta para seu novo lar nos Estados Unidos.

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