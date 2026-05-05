Rumores persistentes têm sugerido que o próprio Monchi poderia fazer um retorno sensacional à Andaluzia. No entanto, ele descartou qualquer volta imediata, deixando claro que a atual diretoria não o procurou. “Em relação ao Sevilla, até o momento não recebi nenhuma proposta para voltar”, esclareceu Monchi. “Se me ligarem, terei que ouvir a proposta, mas, até o momento, estou bem onde estou. O San Fernando precisa estar de acordo com tudo; caso contrário, não há proposta.”

Essa incerteza fora de campo reflete a desastrosa campanha do time no campeonato nacional; após a derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad na segunda-feira, o Sevilla ocupa a 17ª posição com 37 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.