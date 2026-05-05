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Moataz Elgammal

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Sergio Ramos para presidente? Lenda do Real Madrid de olho em cargo de destaque no Sevilla, enquanto Monchi afirma que o ex-zagueiro quer estar “no centro” do clube em meio a uma oferta de aquisição

Sevilla
La Liga
S. Ramos

O ex-diretor esportivo do Sevilla, Monchi, revelou que Sergio Ramos está buscando ativamente um cargo de destaque na diretoria, em meio a uma oferta de aquisição em andamento. Enquanto o lendário zagueiro espanhol lidera um consórcio para comprar o clube andaluz, que passa por dificuldades, Monchi afirma que Ramos está determinado a ser a figura central em todos os futuros processos de tomada de decisão no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

  • Monchi revela as ambições de Ramos na diretoria

    Em entrevista a um podcast, Monchi ofereceu uma visão fascinante sobre as motivações atuais de Ramos. O presidente do San Fernando afirmou que o ex-capitão do Real Madrid deseja muito mais do que um papel meramente cerimonial no clube da sua infância. O processo de aquisição continua complexo, mas Ramos pretende moldar a nova era. Monchi explicou: “Se perguntar a Sergio Ramos, aos seus sócios ou aos acionistas do Sevilla, eles também não têm 100% de certeza do que vai acontecer. Sei que ele, não sei se como presidente, quer estar no centro das decisões sobre o futuro do clube.”

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  • ramos(C)Getty Images

    A oferta pública de aquisição ganha força

    O veterano de 39 anos lidera atualmente um poderoso consórcio, apoiado pelo grupo de investimentos Five Eleven Capital, com o objetivo de resolver a profunda instabilidade no Sevilla. O clube vem passando por um período difícil em campo, flutuando perigosamente perto da zona de rebaixamento, e os torcedores estão ansiosos por um novo começo. Ramos, que está sem clube desde que deixou o time mexicano Rayados de Monterrey, expressou recentemente grandes esperanças de uma resolução rápida. “Acho que haverá novidades em alguns meses, ou até semanas, e esperamos que sejam as notícias que todos estamos esperando. Tudo está indo bem”, disse ele aos repórteres.

  • Monchi se distancia em meio a temores de rebaixamento

    Rumores persistentes têm sugerido que o próprio Monchi poderia fazer um retorno sensacional à Andaluzia. No entanto, ele descartou qualquer volta imediata, deixando claro que a atual diretoria não o procurou. “Em relação ao Sevilla, até o momento não recebi nenhuma proposta para voltar”, esclareceu Monchi. “Se me ligarem, terei que ouvir a proposta, mas, até o momento, estou bem onde estou. O San Fernando precisa estar de acordo com tudo; caso contrário, não há proposta.”

    Essa incerteza fora de campo reflete a desastrosa campanha do time no campeonato nacional; após a derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad na segunda-feira, o Sevilla ocupa a 17ª posição com 37 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

  • Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    À espera do amanhecer de uma nova era

    Com apenas quatro partidas restantes para garantir a permanência na divisão, as próximas semanas serão absolutamente cruciais para o Sevilla. Se a aquisição for bem-sucedida, Ramos provavelmente anunciará sua aposentadoria oficial como jogador. Os torcedores estarão acompanhando de perto para ver se o herói que retorna conseguirá finalmente restaurar a estabilidade do querido clube.

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