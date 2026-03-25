Sergio Ramos ou Rio Ferdinand? Harry Maguire escolhe o melhor zagueiro de todos os tempos, e o jogador do Manchester United também indica o melhor da Premier League

O Manchester United está fazendo sua parte para ajudar no desenvolvimento de futuras superestrelas, ao se unir à DHL Express para entregar um campo de futebol de nível profissional, adequado para qualquer clima, a uma comunidade remota em Mae Suek, na Tailândia — proporcionando infraestrutura de alta qualidade a uma das regiões geograficamente mais isoladas do mundo, onde mais de 85% da população são torcedores de longa data dos Red Devils.

O ex-lateral-esquerdo do United, Patrice Evra, fez uma aparição surpresa na inauguração oficial e disse sobre o emocionante projeto: “A campanha ‘Delivering Dreams’ com a DHL Express é fantástica. Quando vi os sorrisos no rosto das crianças ao jogarem neste belo campo de futebol pela primeira vez, foi um momento que não vou esquecer. Quando eu tinha essa idade, não tive a oportunidade nem o luxo de jogar nesse tipo de campo. É uma campanha incrível e uma honra ter sido escolhido para cortar a fita e ser o primeiro a jogar no campo com essas crianças.”

Diogo Dalot, atual estrela do United, falou sobre proporcionar instalações de última geração para as estrelas do futuro: “Para mim, tudo começou em campos pequenos. Na minha cidade natal, cresci jogando em pequenas quadras de concreto com gols sem redes. Se não tivéssemos gols, usávamos duas garrafas de água para marcar as traves. Sempre se encontra uma maneira de fazer dar certo, porque o lado bonito do futebol é simplesmente querer jogar e curtir o esporte. Quando penso naqueles dias, só consigo imaginar como a comunidade ficará feliz ao ver um campo de futebol novinho em folha, tão bonito quanto este.”