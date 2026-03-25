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Sergio Ramos ou Rio Ferdinand? Harry Maguire escolhe o melhor zagueiro de todos os tempos, e o jogador do Manchester United também indica o melhor da Premier League
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Maguire sabe tudo sobre liderança na zaga
Ao longo dos anos, muitos nomes conhecidos ocuparam o centro das linhas defensivas, tanto no futebol inglês quanto em todo o mundo, já que uma espinha dorsal sólida é considerada crucial para qualquer equipe ambiciosa.
Maguire, com mais de 260 partidas pelo United e 64 convocações para a seleção inglesa, sabe muito bem como ocupar essa posição — assumindo funções de liderança tanto no clube quanto na seleção. Ele ajudou a conter a ameaça óbvia representada por alguns dos melhores atacantes do planeta.
Quem Maguire escolheu como seu zagueiro central favorito de todos os tempos?
A inspiração veio de alguns dos maiores nomes de todos os tempos que vieram antes dele. Maguire — em entrevista concedida em parceria com a DHL Express, parceira logística oficial do Manchester United — falou ao GOAL sobre seus zagueiros centrais favoritos: “Quando se trata do meu zagueiro central favorito de todos os tempos, eu adorava assistir Jaap Stam e Rio Ferdinand jogarem por este clube. Também preciso dizer que gostava muito de assistir Sergio Ramos durante sua passagem pelo Real Madrid, conquistando todos aqueles títulos. Se tivesse que escolher apenas um como meu favorito de todos os tempos, provavelmente escolheria Ramos.”
Depois de ter escolhido um vencedor da Copa do Mundo que conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid no cenário mundial, Maguire acrescentou, quando solicitado a restringir sua análise às competições nacionais na Inglaterra: “Escolher o melhor zagueiro da história da Premier League é uma pergunta muito difícil, porque há alguns que se enquadram nessa categoria, mas provavelmente escolheria John Terry ou Rio Ferdinand. Para mim, tudo se resume à longevidade deles e ao que conquistaram. Manter esse nível ano após ano no mais alto patamar prova que você é um zagueiro de primeira linha, e esses dois definitivamente fizeram isso.”
- DHL/Manchester United
O Manchester United participa de um projeto especial na Tailândia
O Manchester United está fazendo sua parte para ajudar no desenvolvimento de futuras superestrelas, ao se unir à DHL Express para entregar um campo de futebol de nível profissional, adequado para qualquer clima, a uma comunidade remota em Mae Suek, na Tailândia — proporcionando infraestrutura de alta qualidade a uma das regiões geograficamente mais isoladas do mundo, onde mais de 85% da população são torcedores de longa data dos Red Devils.
O ex-lateral-esquerdo do United, Patrice Evra, fez uma aparição surpresa na inauguração oficial e disse sobre o emocionante projeto: “A campanha ‘Delivering Dreams’ com a DHL Express é fantástica. Quando vi os sorrisos no rosto das crianças ao jogarem neste belo campo de futebol pela primeira vez, foi um momento que não vou esquecer. Quando eu tinha essa idade, não tive a oportunidade nem o luxo de jogar nesse tipo de campo. É uma campanha incrível e uma honra ter sido escolhido para cortar a fita e ser o primeiro a jogar no campo com essas crianças.”
Diogo Dalot, atual estrela do United, falou sobre proporcionar instalações de última geração para as estrelas do futuro: “Para mim, tudo começou em campos pequenos. Na minha cidade natal, cresci jogando em pequenas quadras de concreto com gols sem redes. Se não tivéssemos gols, usávamos duas garrafas de água para marcar as traves. Sempre se encontra uma maneira de fazer dar certo, porque o lado bonito do futebol é simplesmente querer jogar e curtir o esporte. Quando penso naqueles dias, só consigo imaginar como a comunidade ficará feliz ao ver um campo de futebol novinho em folha, tão bonito quanto este.”
A importância do investimento no futebol de base
Maguire, natural de Sheffield, deu os primeiros passos na sua trajetória rumo ao topo ao aprender o ofício em South Yorkshire. Sobre a importância de incentivar o amor pelo esporte nas categorias de base, ele disse: “Acho que é muito importante que as crianças tenham acesso a instalações e a um campo para jogar desde cedo. O simples fato de ter um espaço ao ar livre é vital para o desenvolvimento físico e mental. É também uma parte muito importante da socialização e do convívio com os amigos. É incrível o que foi feito aqui com esta campanha; proporcionar um local seguro para elas irem brincar é fantástico para a comunidade.”
Maguire volta à seleção inglesa antes da Copa do Mundo de 2026
Maguire percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias e é a prova de que nenhum sonho deve ser considerado grande demais. Ele tem sido titular no United sob o comando do técnico interino Michael Carrick — em uma busca contínua por garantir uma classificação entre os quatro primeiros e a vaga na Liga dos Campeões —, enquanto um retorno oportuno à seleção inglesa foi concretizado antes da Copa do Mundo deste verão.
A DHL Express, Parceira Oficial de Logística do Manchester United, entregou um campo de futebol de nível profissional e para todas as condições climáticas em Mae Suek, na Tailândia, para a campanha “Delivering Dreams”. Saiba mais aqui: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams