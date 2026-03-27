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Sergio Ramos está avaliando a oferta final para comprar o Sevilla, mas a lenda do Real Madrid aguarda para saber se o clube de sua infância permanecerá na La Liga
Uma disputa na diretoria no “93º minuto”
O lendário zagueiro chegou ao seu próprio “93º minuto” na reta final do plano para adquirir o Sevilla. Em parceria com a First Eleven Capital, Ramos concluiu um rigoroso processo de due diligence para avaliar a saúde financeira do clube. Com os números agora definidos, está sendo preparada uma oferta formal para transformar a hierarquia no Ramón Sánchez-Pizjuán.
Essa transição do campo para a diretoria representa uma grande mudança para o astro nascido em Camas. Após retornar para uma segunda passagem sentimental como jogador, Ramos está agora focado em uma visão de longo prazo que o tornaria o principal tomador de decisões do gigante andaluz.
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A sobrevivência determina a avaliação final
O momento da oferta oficial continua dependendo dos resultados esportivos do clube. Encontrando-se perigosamente próximo da zona de rebaixamento, o valor de mercado do Sevilla oscila de acordo com sua posição na tabela. Segundo o AS, Ramos e seus sócios estão atualmente em uma fase de “espera”, aguardando a certeza matemática da permanência na divisão antes de se comprometerem com um valor final.
A recente nomeação de Luis Garcia como técnico até 2027 destaca a instabilidade atual. Embora uma queda para a segunda divisão reduzisse significativamente o custo de aquisição, isso também complicaria o gigantesco projeto de reconstrução que Ramos pretende liderar.
Financiamento garantido para a aquisição de uma participação majoritária
O grupo de compradores garante que já existe financiamento suficiente, com um investimento que acabará por oscilar entre 260 milhões e 390 milhões de libras. No entanto, as principais famílias vendedoras ainda não estão totalmente convencidas. Num curto espaço de tempo, até que a Carta de Intenções (LOI) expire, terá de haver dinheiro vivo sobre a mesa, e essa continua sendo a parte mais difícil de toda a operação.
Ramos pretende garantir uma participação majoritária no clube para assegurar que tenha a palavra final em todas as principais decisões esportivas e comerciais. De acordo com as notícias, o nativo de Camas deteria mais de 70% das ações, o que é mais do que suficiente para governar o Sevilla e implementar sua visão de longo prazo para a instituição.
- AFP
Liquidando as dívidas para uma nova era
Embora o foco esteja na participação majoritária, os cerca de 13% das ações pertencentes à seguradora A-CAP, anteriormente da 777 Partners, não seriam incluídos no pacote de aquisição. Isso deixa Ramos e seus sócios com um caminho livre para o domínio, sem a necessidade de consolidar todos os acionistas minoritários sob sua alçada.
De qualquer forma, além do investimento inicial para a compra das ações, os novos proprietários precisarão realizar um aumento de capital significativo de cerca de € 100 milhões para sanear as contas prejudicadas da entidade. Essa injeção de dinheiro é vista como vital para a estabilidade futura do clube, garantindo que, caso Ramos assuma o comando, ele o faça com a flexibilidade financeira necessária para restaurar o Sevilla aos escalões superiores do futebol europeu.