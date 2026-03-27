Sergio Ramos está avaliando a oferta final para comprar o Sevilla, mas a lenda do Real Madrid aguarda para saber se o clube de sua infância permanecerá na La Liga

O lendário zagueiro chegou ao seu próprio “93º minuto” na reta final do plano para adquirir o Sevilla. Em parceria com a First Eleven Capital, Ramos concluiu um rigoroso processo de due diligence para avaliar a saúde financeira do clube. Com os números agora definidos, está sendo preparada uma oferta formal para transformar a hierarquia no Ramón Sánchez-Pizjuán.

Essa transição do campo para a diretoria representa uma grande mudança para o astro nascido em Camas. Após retornar para uma segunda passagem sentimental como jogador, Ramos está agora focado em uma visão de longo prazo que o tornaria o principal tomador de decisões do gigante andaluz.