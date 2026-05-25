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Sergio Conceição deixa o Al-Ittihad após o ex-técnico do Porto perder a disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo
Chegou-se a um acordo mútuo quanto à saída
De acordo com o jornal português A Bola, Conceição deixará o Al-Ittihad. O ex-técnico do Porto, que chegou ao Oriente Médio com uma reputação de futebol de alta intensidade e disciplina tática, está deixando o clube apesar de ainda ter um ano restante em seu contrato atual.
A decisão foi tomada de comum acordo, após conversas entre o técnico de 51 anos e a diretoria do Al-Ittihad. Rumores sobre seu futuro já circulavam há semanas, enquanto o clube enfrentava dificuldades para manter a regularidade na reta final da temporada, e um anúncio oficial sobre a saída é esperado nas próximas horas.
- AFP
Ficando para trás de Cristiano Ronaldo e do Al-Nassr
O principal motivo para a demissão parece ter sido a decepção na disputa pelo título. Conceição foi contratado para levar o Al-Ittihad de volta ao topo do futebol saudita, mas o time acabou se mostrando incapaz de acompanhar o ritmo das equipes dominantes da divisão, principalmente o Al-Nassr, campeão da liga.
O Al-Ittihad encerrou sua campanha na quinta colocação, com 55 pontos, terminando a impressionantes 22 pontos atrás do quarto colocado, o Al-Qadsiah, e 31 pontos atrás do recém-coroado campeão, o Al-Nassr. Além disso, as ambições continentais do clube foram interrompidas nas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC, onde foi eliminado pelo time japonês Machida Zelvia, que posteriormente perdeu a final.
A ausência de Benzema no meio da temporada
A curta passagem de Conceição pela Cidade Esportiva Rei Abdullah foi fortemente afetada por turbulências internas e mudanças de grande repercussão no elenco. O golpe mais significativo para seu plano tático ocorreu durante a janela de transferências de inverno, quando o craque e capitão Karim Benzema forçou, de forma sensacional, sua saída de Jeddah para se juntar ao Al Hilal, rival acirrado no campeonato nacional. Sem seu principal artilheiro, o técnico de 51 anos teve dificuldades para manter a consistência, acabando por vencer apenas 22 das 42 partidas que comandou em todas as competições.
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Perspectivas para os Tigers
Com a saída de Conceição oficializada, a diretoria esportiva do clube — liderada pelo ex-dirigente do Benfica e atual CEO do Al-Ittihad, Domingos Soares de Oliveira — está se voltando imediatamente para uma busca abrangente por um novo treinador. A diretoria está determinada a contratar uma figura de destaque, capaz de reestruturar o elenco e lançar uma verdadeira campanha pelo título na próxima temporada.
Para Conceição, a separação libera-o antes da pré-temporada europeia, onde se espera que vários clubes de primeira linha estejam acompanhando de perto sua disponibilidade.