Sergio Conceição deixa o Al-Ittihad após o ex-técnico do Porto perder a disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo

De acordo com o jornal português A Bola, Conceição deixará o Al-Ittihad. O ex-técnico do Porto, que chegou ao Oriente Médio com uma reputação de futebol de alta intensidade e disciplina tática, está deixando o clube apesar de ainda ter um ano restante em seu contrato atual.

A decisão foi tomada de comum acordo, após conversas entre o técnico de 51 anos e a diretoria do Al-Ittihad. Rumores sobre seu futuro já circulavam há semanas, enquanto o clube enfrentava dificuldades para manter a regularidade na reta final da temporada, e um anúncio oficial sobre a saída é esperado nas próximas horas.