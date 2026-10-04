Agüero revelou sua admiração por Palmer e elogiou o impacto que o meio-campista causou desde que trocou o Manchester City pelo Chelsea.

Em entrevista à Stake, Agüero falou sobre a fase do talentoso atacante, que já soma quatro gols e duas assistências em sete partidas nesta temporada. Palmer concluiu uma transferência de £40 milhões para o oeste de Londres em 2023, depois de ter dificuldades para conseguir minutos sob o comando de Pep Guardiola.

Agüero acredita que a mudança foi exatamente o que Palmer precisava para se desenvolver e se tornar o jogador de destaque que é hoje, classificando-o como o melhor jogador do clube neste momento.