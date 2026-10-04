AFP
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Sergio Agüero revela sua admiração pela estrela espetacular do Chelsea e elogia as contratações de verão de Xabi Alonso
Agüero elogia o espetacular Palmer
Agüero revelou sua admiração por Palmer e elogiou o impacto que o meio-campista causou desde que trocou o Manchester City pelo Chelsea.
Em entrevista à Stake, Agüero falou sobre a fase do talentoso atacante, que já soma quatro gols e duas assistências em sete partidas nesta temporada. Palmer concluiu uma transferência de £40 milhões para o oeste de Londres em 2023, depois de ter dificuldades para conseguir minutos sob o comando de Pep Guardiola.
Agüero acredita que a mudança foi exatamente o que Palmer precisava para se desenvolver e se tornar o jogador de destaque que é hoje, classificando-o como o melhor jogador do clube neste momento.
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Palmer precisava da transferência para Stamford Bridge
O ex-atacante explicou por que Palmer está prosperando sob o comando de Xabi Alonso, apesar de o time atualmente amargar a 10ª colocação na Premier League. Aguero jogou ao lado de Palmer no Etihad Stadium e o tem em altíssima consideração.
"O Chelsea é perigoso. Joguei com Cole Palmer e adoro ele como jogador. Acho que ele é espetacular", disse Aguero. "Quando eu estava lá, ele não teve muitas oportunidades de jogar pelo Manchester City porque havia muitos jogadores de alto nível que também viviam boa fase. A ida para o Chelsea deu certo porque ele precisava jogar. Na minha opinião, ele é o melhor jogador do Chelsea hoje. Ele pode marcar ou dar uma assistência a qualquer momento e fazer a diferença."
Avaliando as chegadas argentinas
O Chelsea gastou perto de £350 milhões em novos reforços, garantindo as assinaturas de jogadores como Morgan Rogers, Joao Pedro, Emiliano Martinez e Valentin Barco. Aguero apoiou seus compatriotas Martinez e Barco para terem sucesso, ao mesmo tempo em que alertou que é necessária uma estrutura confiável para evitar resultados caóticos.
Aguero observou: "[Palmer, Joao Pedro e Morgan Rogers] são bons jogadores, mas mesmo se você tiver um trio de ataque excelente, se o time não for sólido no meio-campo ou na defesa, os atacantes podem marcar três gols e o adversário fará quatro. Você vai acabar perdendo por 4 a 3. Para sustentar um trio de ataque que você sabe que é muito bom, você também precisa de uma estrutura confiável por trás deles para que o time não sofra tanto. O Barcelona tinha isso com seu trio de ataque no auge, assim como o Real Madrid e o City. Mas você precisa de um time por trás deles que possa proteger a vantagem depois de marcar."
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O que vem por aí para o Chelsea?
O Chelsea tem algo a provar quando voltar a campo neste fim de semana, após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na última rodada. Alonso e seu elenco receberão o Bournemouth em Stamford Bridge no sábado, na esperança de melhorar seu fraco desempenho defensivo e subir na tabela.
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