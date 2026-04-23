Sergio Agüero revela quando Lionel Messi tomará uma decisão sobre o futuro no Inter Miami e espera que Neymar se junte ao argentino na MLS

Desde que se juntou ao Inter Miami no verão de 2023, a chegada de Messi transformou o clube em uma potência mundial. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro já levou os Herons a uma conquista histórica de troféus, incluindo a MLS Cup, o Supporters' Shield e a Leagues Cup, além de ter capitaneado a equipe até as oitavas de final da recente Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apesar desse sucesso, permanecem dúvidas sobre seu futuro no sul da Flórida. Seu amigo íntimo Aguero acredita que a decisão dependerá, em última instância, da aptidão física e da felicidade pessoal.

Em entrevista ao Stake sobre o prazo para uma decisão, Aguero sugeriu que Messi avaliará sua situação após os próximos marcos importantes em sua agenda. Aguero disse: “Leo fará o que sentir. Daqui a um ano, ele analisará o contrato. Se se sentir bem fisicamente, se estiver feliz e tranquilo, continuará com muita calma. Obviamente, conhecendo o Leo, ele é muito competitivo e odeia perder. Mas está em uma cidade muito bonita, muito confortável. Muitos latinos o amam e ele sente esse carinho. Acho que tudo depende de sua condição física. Olhando para ele hoje, acho que ele pode jogar com tranquilidade. Se eu fosse ele, ficaria aqui mesmo que fosse por apenas cinco minutos. Mas se ele estiver bem, saberemos em alguns meses. Depois da Copa do Mundo e da temporada da MLS, ele tem mais um ano. Não acho que ele esteja pensando no que fará em 2028.”