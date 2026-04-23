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Sergio Agüero revela quando Lionel Messi tomará uma decisão sobre o futuro no Inter Miami e espera que Neymar se junte ao argentino na MLS
O cronograma de Messi para o futuro em Miami
Desde que se juntou ao Inter Miami no verão de 2023, a chegada de Messi transformou o clube em uma potência mundial. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro já levou os Herons a uma conquista histórica de troféus, incluindo a MLS Cup, o Supporters' Shield e a Leagues Cup, além de ter capitaneado a equipe até as oitavas de final da recente Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apesar desse sucesso, permanecem dúvidas sobre seu futuro no sul da Flórida. Seu amigo íntimo Aguero acredita que a decisão dependerá, em última instância, da aptidão física e da felicidade pessoal.
Em entrevista ao Stake sobre o prazo para uma decisão, Aguero sugeriu que Messi avaliará sua situação após os próximos marcos importantes em sua agenda. Aguero disse: “Leo fará o que sentir. Daqui a um ano, ele analisará o contrato. Se se sentir bem fisicamente, se estiver feliz e tranquilo, continuará com muita calma. Obviamente, conhecendo o Leo, ele é muito competitivo e odeia perder. Mas está em uma cidade muito bonita, muito confortável. Muitos latinos o amam e ele sente esse carinho. Acho que tudo depende de sua condição física. Olhando para ele hoje, acho que ele pode jogar com tranquilidade. Se eu fosse ele, ficaria aqui mesmo que fosse por apenas cinco minutos. Mas se ele estiver bem, saberemos em alguns meses. Depois da Copa do Mundo e da temporada da MLS, ele tem mais um ano. Não acho que ele esteja pensando no que fará em 2028.”
- AFP
Uma possível despedida do Barcelona
Apesar de seus compromissos na MLS, a possibilidade de um retorno ao Barcelona continua no ar para Messi, a maior lenda do clube, com 672 gols e 34 títulos em 778 partidas. Aguero acredita que o vínculo emocional permanece inabalável, observando que uma despedida digna no Camp Nou proporcionaria o final de conto de fadas definitivo para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro e seus torcedores.
Refletindo sobre a possibilidade de um retorno à Espanha, Aguero acrescentou: “Se ele voltar, é porque cresceu lá, sente amor pelo Barça… ‘Sou daqui e vou me aposentar aqui’. Mas não sei. Tudo depende de ele estar feliz e tranquilo lá e de, fisicamente, ainda poder aproveitar mais um ano. Obviamente, ele está animado com o Barça. Ele sempre estará ligado a esse clube. Imagino que o sonho dele seja se despedir lá como merece. Esse é o sonho de todo torcedor do Barça.”
O sonho de uma reunião com Neymar
Há especulações recorrentes ligando Neymar, estrela do Santos, a uma transferência para o Inter Miami, o que possibilitaria uma reunião do "MSN" ao lado de Messi e Luis Suárez. Agüero é claramente a favor da ideia, observando que a presença dessas lendas é vital para o crescimento do esporte nos Estados Unidos e, especificamente, para o valor de entretenimento da liga.
Ao falar sobre a possibilidade do brasileiro se juntar ao elenco do Chase Stadium, Aguero disse: “Sim, seria muito divertido. Seria ótimo se Neymar se juntasse a Leo novamente, vamos torcer para que isso aconteça. Isso seria ótimo. É bom ter jogadores que já ganharam tudo em times anteriores e, especialmente, lendas. Ir para a MLS para o público americano é espetacular.”
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As portas da Europa continuam fechadas para Neymar
Embora alguns torcedores sonhem com um retorno à Europa, Aguero acredita que esse capítulo provavelmente já se encerrou para Neymar, já que ele agora está focado em aproveitar o futebol no Santos, em vez de atender às intensas exigências físicas do futebol de elite. “Uff… Acho muito difícil”, comentou Aguero sobre um possível retorno à Europa. “Vejo-o mais na fase de aproveitar o futebol do que pensando em dar 100% novamente em algo que já não é necessário. Acho que hoje ele está mais na fase de querer ter tranquilidade e aproveitar.”