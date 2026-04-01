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Sergio Agüero confirma que será submetido a uma cirurgia depois que o ícone do Manchester City foi retirado de campo lesionado durante um torneio para maiores de 35 anos
Desastre em confronto entre veteranos
O que deveria ter sido um momento de comemoração para os torcedores do Independiente acabou se transformando em um pesadelo para um dos maiores craques da história recente do clube. Durante uma partida da Copa da Liga Sênior +35 contra o rival River Plate, Sergio Agüero foi retirado do campo por companheiros e adversários após desmaiar, visivelmente com dores, no meio da partida. O jogador de 37 anos participava da partida no Estádio Wilde quando sofreu uma lesão sem contato na parte inferior da perna esquerda. Apesar de sua equipe ter garantido a vitória por 2 a 0 graças aos gols de Tomás De Vincenti e Fabián Bordagaray, o clima permaneceu sombrio enquanto o experiente atacante era levado diretamente para o vestiário e, posteriormente, encaminhado para exames médicos.
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Agüero confirma que será submetido a uma cirurgia
Recorrendo às redes sociais para atualizar seus seguidores preocupados, o maior artilheiro de todos os tempos do Manchester City deu a notícia que muitos temiam. Os exames iniciais revelaram uma ruptura significativa que exigirá um longo caminho de recuperação para o ex-jogador do Barcelona. Aguero declarou: "Fiz uma ressonância magnética e foi confirmado que rompi o tendão. Amanhã começarei os exames e terei que me submeter a uma cirurgia. Não há outra opção.” Ele também reservou um momento para expressar sua gratidão pelo apoio imediato que recebeu em campo, acrescentando: “Quero agradecer a todos os rapazes do Independiente e também aos do River que se preocuparam.”
A corrida da categoria sênior foi interrompida de forma cruel
Este revés físico representa uma grande decepção para Aguero, que vinha apresentando um bom desempenho nas categorias principais. Depois de se reestabelecer na rotina do clube da sua infância, o argentino havia falado recentemente sobre seu desejo de continuar representando a equipe regularmente, após marcar um gol na vitória sobre o Riestra.
Antes desse infortúnio, Aguero havia dito com otimismo aos repórteres, segundo o Marca: “Vou continuar por aqui, então espero continuar somando partidas”. Infelizmente, esses planos estão agora congelados, já que o foco muda do campo para a mesa de cirurgia. A lesão representa seu revés físico mais grave desde que foi forçado a pendurar as chuteiras profissionalmente após a descoberta de um problema cardíaco durante sua breve passagem pelo Barça.
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O caminho para a reabilitação
Embora a intensidade do futebol dos veteranos seja muito menor do que o nível de elite que Aguero dominava no Etihad Stadium, uma lesão no tendão de Aquiles continua sendo uma das recuperações mais extenuantes que qualquer atleta pode enfrentar. Ele agora iniciará o já conhecido processo de reabilitação, embora, desta vez, o faça sem a pressão de retornar ao futebol profissional. Por enquanto, a prioridade continua sendo o sucesso da cirurgia e o retorno à mobilidade total para a lenda do City.