Sergio Agüero confirma que será submetido a uma cirurgia depois que o ícone do Manchester City foi retirado de campo lesionado durante um torneio para maiores de 35 anos

Este revés físico representa uma grande decepção para Aguero, que vinha apresentando um bom desempenho nas categorias principais. Depois de se reestabelecer na rotina do clube da sua infância, o argentino havia falado recentemente sobre seu desejo de continuar representando a equipe regularmente, após marcar um gol na vitória sobre o Riestra.

Antes desse infortúnio, Aguero havia dito com otimismo aos repórteres, segundo o Marca: “Vou continuar por aqui, então espero continuar somando partidas”. Infelizmente, esses planos estão agora congelados, já que o foco muda do campo para a mesa de cirurgia. A lesão representa seu revés físico mais grave desde que foi forçado a pendurar as chuteiras profissionalmente após a descoberta de um problema cardíaco durante sua breve passagem pelo Barça.