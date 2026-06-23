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Sergio Agüero afirma que Julián Álvarez “se encaixaria de forma espetacular” no Barcelona e insta o Atlético de Madrid a autorizar a transferência
Agüero elogia a “espetacular” adaptação ao Barcelona
O ex-atacante do Barcelona e do Atlético de Madrid manifestou seu apoio ao desejo de Álvarez de se transferir para a Catalunha. Em entrevista ao programa de streaming “Jijantes”, “Kun” expressou sua convicção de que o jogador de 26 anos é exatamente o que a equipe de Hansi Flick precisa para reforçar suas opções de ataque.
“Julian se encaixaria em muitos clubes, mas se encaixaria de forma espetacular no Barça, dado seu estilo de jogo. Ele é um jogador de primeira linha — alguém que pode atuar em qualquer posição e representa uma ameaça ofensiva em todas as áreas”, disse Agüero.
Ele ainda enfatizou a flexibilidade tática que o atacante oferece, observando: “É ótimo ter jogadores assim. Ele é um jogador ofensivo — ponta, atacante, meia-atacante... É um recurso versátil; dá para contá-lo quando outros se lesionam.”
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A sinceridade do pedido de transferência de Alvarez
Alvarez tem sido destaque nas manchetes recentemente após solicitar publicamente sua saída do Metropolitano, com o Barcelona apontado como seu destino preferido. Tendo se transferido do Manchester City para o Atlético de Madrid em 2024, o atacante estaria buscando um novo começo.
Notícias sugerem que o otimismo no Camp Nou atingiu um novo patamar após a decisão do jogador de tornar públicas suas intenções.
Agüero defendeu a decisão do atacante de se manifestar durante a Copa do Mundo de 2026. “O jogador não tem outra escolha a não ser ser sincero, ser honesto. Ele diz que se reuniu com o clube e que ambos concordaram que uma transferência é o melhor caminho a seguir”, observou Agüero.
O próprio atacante confirmou sua posição recentemente, declarando à imprensa: “Acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho.”
Dificuldades relacionadas às cláusulas de rescisão e manobras dos clubes
Apesar dos desejos do jogador, o Atlético de Madrid é conhecido por ser um negociador difícil e, segundo relatos, teria estabelecido uma cláusula de rescisão astronômica de 500 milhões de euros (431 milhões de libras/569 milhões de dólares).
Agüero reconheceu que a decisão final continua nas mãos da diretoria dos Rojiblancos, embora tenha sugerido que a postura firme que o clube tem demonstrado publicamente possa ser simplesmente parte do processo de negociação.
“Com essa cláusula de rescisão, a decisão cabe ao clube. O clube decidirá se vai ou não te vender — e, para ser honesto, ele acabou dizendo a verdade ao clube — e essa é a melhor abordagem”, disse o ex-jogador.
Ele acrescentou que nenhum clube quer admitir que está disposto a perder um craque, mas manter um jogador insatisfeito muitas vezes pode causar efeitos negativos no ambiente do vestiário.
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Encontrar uma solução que agrade a todas as partes
Agüero concluiu aconselhando seu ex-clube a facilitar a transferência caso a relação tenha se deteriorado. “Se eu fosse o clube e um jogador não estivesse feliz, seja por causa da cidade ou por qualquer outro motivo, ou se sentisse mal em relação aos companheiros, ao técnico ou a um dirigente... se ele não estivesse à vontade, a melhor coisa a fazer seria encontrar uma solução e vendê-lo. Não dá para ter um jogador por perto o ano todo parecendo infeliz e espalhando energia negativa. Se ele não está à vontade, o clube precisa ajudá-lo; é assim que funciona, na minha opinião”, afirmou Agüero.