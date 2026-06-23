Sergio Agüero afirma que Julián Álvarez “se encaixaria de forma espetacular” no Barcelona e insta o Atlético de Madrid a autorizar a transferência

O ex-atacante do Barcelona e do Atlético de Madrid manifestou seu apoio ao desejo de Álvarez de se transferir para a Catalunha. Em entrevista ao programa de streaming “Jijantes”, “Kun” expressou sua convicção de que o jogador de 26 anos é exatamente o que a equipe de Hansi Flick precisa para reforçar suas opções de ataque.

“Julian se encaixaria em muitos clubes, mas se encaixaria de forma espetacular no Barça, dado seu estilo de jogo. Ele é um jogador de primeira linha — alguém que pode atuar em qualquer posição e representa uma ameaça ofensiva em todas as áreas”, disse Agüero.

Ele ainda enfatizou a flexibilidade tática que o atacante oferece, observando: “É ótimo ter jogadores assim. Ele é um jogador ofensivo — ponta, atacante, meia-atacante... É um recurso versátil; dá para contá-lo quando outros se lesionam.”



