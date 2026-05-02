Sergino Dest, estrela da seleção americana, volta ao PSV no empate em 2 a 2 com o Ajax após um período de afastamento por lesão

O lateral-direito vem enfrentando várias lesões há quase dois anos. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em abril de 2024 e precisou de 11 meses para se recuperar totalmente. O americano consolidou sua posição no time do PSV na temporada 2025-26, mas parecia ter colocado em risco suas esperanças de disputar a Copa do Mundo após sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda em março.

Dest insistiu após a partida que voltaria antes do fim da temporada e, no sábado, cumpriu essa promessa.