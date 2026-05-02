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Sergino DestGetty
Thomas Hindle

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Sergino Dest, estrela da seleção americana, volta ao PSV no empate em 2 a 2 com o Ajax após um período de afastamento por lesão

S. Dest
R. Pepi
Eredivisie
PSV
Estados Unidos

Sergino Dest, provável titular da seleção americana na lateral-direita na Copa do Mundo de 2026, voltou de uma lesão no tendão da coxa na tarde de sábado, jogando 30 minutos contra o Ajax no empate em 2 a 2. O zagueiro estava fora dos gramados desde 7 de março, após sair mancando durante a vitória do PSV por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar. Foi um bom dia para o grupo americano do PSV, já que Ricardo Pepi marcou um gol.

  • Sergino Dest USMNTGetty Images

    Dest está de volta ao time

    O lateral-direito vem enfrentando várias lesões há quase dois anos. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em abril de 2024 e precisou de 11 meses para se recuperar totalmente. O americano consolidou sua posição no time do PSV na temporada 2025-26, mas parecia ter colocado em risco suas esperanças de disputar a Copa do Mundo após sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda em março.

    Dest insistiu após a partida que voltaria antes do fim da temporada e, no sábado, cumpriu essa promessa.

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  • Uma boa exibição no seu regresso

    Dest entrou em campo aos 60 minutos e teve uma participação sólida pelo campeão da Eredivisie. Em meia hora, venceu duas das três disputas pelo balão, completou todos os seus passes, com exceção de um, e mostrou-se em boa forma, apesar de ter ficado tanto tempo afastado dos gramados.

  • Ricardo PepiGetty

    Pepi também impressiona

    Também houve boas notícias para a seleção masculina dos EUA no ataque. Ricardo Pepi, que vinha enfrentando problemas com lesões, causou impacto imediato. O americano foi titular e precisou de apenas 30 segundos para marcar. Ele fez um gol típico de um artilheiro nato: apareceu de surpresa na trave oposta e cabeceou para o fundo da rede após uma jogada bem trabalhada de lançamento longo.



  • PSVImago

    Um empate decepcionante

    Mesmo que tenha havido boas notícias para a delegação americana, foi uma noite frustrante para o PSV. O clube holandês, que já garantiu o título do campeonato, desperdiçou uma vantagem de 2 a 1 aos 91 minutos e foi obrigado a se contentar com um empate em 2 a 2. No próximo domingo, o time enfrenta o Go Ahead Eagles na penúltima partida da temporada.

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