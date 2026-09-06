Jakirovic não conseguiu esconder a satisfação com a resiliência de sua equipe diante de presença constante em competições europeias, depois de comemorar recentemente um novo contrato de dois anos. Ele disse à Sky Sports: "Poderíamos ter vencido, mas eles também tiveram algumas chances no segundo tempo. Não vamos ser ingratos por sete pontos após três jogos e mais um jogo sem sofrer gol. É um grande resultado para nós.

"É incrível! Se alguém me oferecesse sete pontos antes do início da temporada, eu teria aceitado imediatamente! Especialmente contra quem enfrentamos! É um grande exemplo para nós, e temos que continuar assim, porque mostramos que podemos competir neste nível."