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Sergej Jakirovic, técnico do Hull City, exalta início "incrível" enquanto o time mantém invencibilidade e sequência sem sofrer gols
Tigres mantêm solidez defensiva
O Hull chegou agonizantemente perto de ampliar sua sequência de vitórias quando a audaciosa finalização colocada de Mohamed Belloumi explodiu no travessão, antes de Mohamed-Ali Cho e Oliver McBurnie desperdiçarem meias-chances no fim. Apesar de não ter conseguido a terceira vitória seguida, o empate sem gols contra o Aston Villa preservou a notável sequência sem sofrer gols da equipe recém-promovida. O ponto conquistado com muito esforço consolida a posição do Hull em segundo lugar, com sete pontos.
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Técnico comemora retorno
Jakirovic não conseguiu esconder a satisfação com a resiliência de sua equipe diante de presença constante em competições europeias, depois de comemorar recentemente um novo contrato de dois anos. Ele disse à Sky Sports: "Poderíamos ter vencido, mas eles também tiveram algumas chances no segundo tempo. Não vamos ser ingratos por sete pontos após três jogos e mais um jogo sem sofrer gol. É um grande resultado para nós.
"É incrível! Se alguém me oferecesse sete pontos antes do início da temporada, eu teria aceitado imediatamente! Especialmente contra quem enfrentamos! É um grande exemplo para nós, e temos que continuar assim, porque mostramos que podemos competir neste nível."
Time promovido mantém os pés no chão
O resultado coloca o Hull ao lado de Charlton Athletic (1998-99) e Huddersfield Town (2017-18) como os únicos times promovidos a não sofrer gols em seus três primeiros jogos na Premier League. No entanto, o técnico se recusou a se empolgar e manteve os pés no chão sobre o objetivo final do clube.
Perguntado pelo BBC Match of the Day se o ótimo início havia mudado as expectativas, Jakirovic brincou: "Talvez a gente espere brigar por uma vaga na Champions League? Não, claro que ainda é cedo. Nosso objetivo é somar os pontos o mais rápido possível. Acho que precisamos de cerca de 38 ou 40 pontos, então precisamos conquistar esses pontos o mais rápido possível."
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Confronto complicado pela Copa se aproxima
O bom momento inicial do Hull será testado na noite de terça-feira com uma viagem pela Copa da Liga ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland. A tabela não fica mais fácil no próximo fim de semana, quando o time de Jakirovic vai a Stamford Bridge para encarar o Chelsea na Premier League. Administrar a carga de minutos dos jogadores, ao mesmo tempo em que preserva sua organização defensiva, será vital durante essa exigente sequência fora de casa.
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