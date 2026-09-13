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Sergej Jakirovic exalta início histórico do Hull City na Premier League após emocionante empate em Stamford Bridge contra o Chelsea
Tigres rugem em Stamford Bridge
O Hull continua sendo a grande surpresa da nova temporada da Premier League, garantindo um ponto vital no oeste de Londres para manter sua invencibilidade. Os Tigers mostraram uma garra incrível para buscar a reação, chegaram a ficar brevemente em vantagem na partida antes de, no fim, dividirem os pontos com o Chelsea. Para um time recém-promovido, somar oito pontos nos quatro primeiros jogos representa um início dos sonhos que poucos analistas previram, consolidando seu status como uma equipe que pertence a este nível.
Falando após o apito final, um reflexivo Jakirovic avaliou o andamento do jogo, reconhecendo que, embora a vitória estivesse ao alcance, um ponto foi uma recompensa justa para os dois lados. "Foi mais um jogo que poderíamos ter vencido e um que poderíamos ter perdido. Tivemos alguns momentos, especialmente no segundo tempo, quando estávamos vencendo por 2 a 1, em que tivemos a chance de marcar o terceiro, e tivemos uma oportunidade com o placar em 2 a 2 de voltar à frente, mas eles também tiveram uma boa chance que exigiu uma grande defesa, então, no fim, acho que um empate talvez seja um resultado justo", disse ele no site oficial do clube.
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Mentalidade e disciplina tática
O que mais impressionou Jakirovic não foram apenas os gols, mas a forma como seus jogadores se recusaram a se deixar intimidar pelo ambiente em Stamford Bridge. O treinador destacou a importância de manter a calma sob pressão e acreditou que a resposta de sua equipe à adversidade foi a característica definidora da tarde. No entanto, ele observou que havia espaço para melhora em aspectos defensivos durante o segundo tempo.
"Estávamos enfrentando um time muito bom, com alguns jogadores muito bons, em um estádio muito exigente, e eu só queria que mantivéssemos a calma e seguíssemos o plano tático. Se jogássemos o nosso jogo, sabíamos que criaríamos algumas chances. No gol de empate deles, eu só acho que precisávamos controlar melhor o jogador deles dentro da nossa área", explicou.
Uma séria ameaça na Premier League
Com oito pontos conquistados de 12 possíveis, o Hull ocupa com folga a parte de cima da tabela, posição que Jakirovic está determinado a manter. O treinador sente que o mundo do futebol está começando a prestar atenção em sua equipe, mas segue convencido de que este grupo de jogadores ainda pode alcançar um nível mais alto.
"Mostramos novamente que somos um time sério (neste nível) e que não vai ser fácil nos vencer. Podemos criar problemas para as equipes, e ainda acho que podemos jogar ainda melhor com decisões um pouco melhores e sendo um pouco mais corajosos, com os jogadores tendo um pouco mais de confiança em si mesmos. Cada jogo para nós neste momento é uma experiência muito grande, mas ter oito pontos nos primeiros quatro jogos, muito obrigado, porque estamos em um caminho muito bom", afirmou.
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Belloumi brilha no grande palco
O destaque dos visitantes foi Mohamed Belloumi, que se apresentou à Premier League de forma espetacular com dois gols. Sua finalização precisa mudou o rumo da partida depois de o Hull sair atrás logo no início. Jakirovic foi rápido em destacar o impacto do ponta, observando que sua qualidade técnica agora está sendo acompanhada por regularidade diante do gol.
"Mo mostrou nos três primeiros jogos o que pode oferecer neste nível e, hoje, mostrou a finalização para acrescentar a isso, o que é perfeito. Ele precisa continuar assim agora porque é um excelente jogador, e nós só precisamos que ele se mantenha saudável", observou Jakirovic.
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