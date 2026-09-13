O Hull continua sendo a grande surpresa da nova temporada da Premier League, garantindo um ponto vital no oeste de Londres para manter sua invencibilidade. Os Tigers mostraram uma garra incrível para buscar a reação, chegaram a ficar brevemente em vantagem na partida antes de, no fim, dividirem os pontos com o Chelsea. Para um time recém-promovido, somar oito pontos nos quatro primeiros jogos representa um início dos sonhos que poucos analistas previram, consolidando seu status como uma equipe que pertence a este nível.

Falando após o apito final, um reflexivo Jakirovic avaliou o andamento do jogo, reconhecendo que, embora a vitória estivesse ao alcance, um ponto foi uma recompensa justa para os dois lados. "Foi mais um jogo que poderíamos ter vencido e um que poderíamos ter perdido. Tivemos alguns momentos, especialmente no segundo tempo, quando estávamos vencendo por 2 a 1, em que tivemos a chance de marcar o terceiro, e tivemos uma oportunidade com o placar em 2 a 2 de voltar à frente, mas eles também tiveram uma boa chance que exigiu uma grande defesa, então, no fim, acho que um empate talvez seja um resultado justo", disse ele no site oficial do clube.