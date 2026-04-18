Serge Gnabry ouviu que “toda a Alemanha está torcendo por você”, enquanto o ponta do Bayern sofre um grave revés devido a uma lesão antes da Copa do Mundo

Em comunicado oficial divulgado na noite de sábado, o Bayern de Munique confirmou que Gnabry sofreu uma lesão grave na coxa direita. Após exames detalhados realizados pela equipe médica do clube, foi revelado que o jogador da seleção alemã sofreu uma “ruptura dos adutores da coxa direita” durante um treino. A notícia representa um grande revés tanto para o jogador quanto para o clube bávaro nesta fase crucial da temporada.

Embora o clube não tenha inicialmente fornecido uma data específica para o retorno, a Skysugere que o período de recuperação deve durar entre três e quatro meses. Tal prazo efetivamente tiraria o ex-jogador do Arsenal do restante da temporada nacional e, fundamentalmente, colocaria em sério risco sua participação nos torneios internacionais do verão. É um golpe duro para um jogador que tem sido parte integrante do ataque do Bayern nesta temporada.