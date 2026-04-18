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Serge GnabryIMAGO / DeFodi Images

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Serge Gnabry ouviu que “toda a Alemanha está torcendo por você”, enquanto o ponta do Bayern sofre um grave revés devido a uma lesão antes da Copa do Mundo

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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe com a notícia de que Serge Gnabry ficará afastado dos gramados por um longo período. O gigante alemão confirmou que o ponta sofreu uma grave lesão no adutor, o que pode fazê-lo perder a próxima Copa do Mundo na América do Norte.

  • Lesão no adutor afasta estrela do Bayern

    Em comunicado oficial divulgado na noite de sábado, o Bayern de Munique confirmou que Gnabry sofreu uma lesão grave na coxa direita. Após exames detalhados realizados pela equipe médica do clube, foi revelado que o jogador da seleção alemã sofreu uma “ruptura dos adutores da coxa direita” durante um treino. A notícia representa um grande revés tanto para o jogador quanto para o clube bávaro nesta fase crucial da temporada.

    Embora o clube não tenha inicialmente fornecido uma data específica para o retorno, a Skysugere que o período de recuperação deve durar entre três e quatro meses. Tal prazo efetivamente tiraria o ex-jogador do Arsenal do restante da temporada nacional e, fundamentalmente, colocaria em sério risco sua participação nos torneios internacionais do verão. É um golpe duro para um jogador que tem sido parte integrante do ataque do Bayern nesta temporada.

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  • Lothar Matthäus 2025Getty Images

    Matthaus expressa receios em relação à Copa do Mundo

    A gravidade da lesão despertou preocupação imediata por parte do ícone do futebol alemão Lothar Matthäus. Em entrevista à Sky Sport, o campeão da Copa do Mundo admitiu que o momento da lesão é particularmente cruel, já que Julian Nagelsmann deve anunciar a convocação para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México já no dia 12 de maio. Com a estreia da Alemanha contra Curaçao marcada para 14 de junho, o tempo está se esgotando rapidamente para o jogador de 30 anos.

    “Ainda não sei exatamente o que está quebrado, mas a região do adutor significa, para mim, uma pausa de cerca de seis a oito semanas. Isso depende, é claro, da gravidade da lesão. Então, vai ser muito, muito apertado para a Copa do Mundo. Vai ser uma corrida contra o tempo”, explicou Matthäus. A avaliação do comentarista destaca a difícil batalha que Gnabry enfrenta para provar que está em forma antes da viagem para a América do Norte.

  • Ícone nacional envia mensagem emocionante

    Apesar do prognóstico sombrio, Matthäus reservou um momento para se dirigir diretamente a Gnabry, oferecendo palavras de incentivo ao atacante abalado. Reconhecendo as contribuições significativas do ponta para a seleção nacional nos últimos anos, o ex-meio-campista do Inter de Milão insistiu que todo o país espera por uma recuperação milagrosa. O choque é palpável em todo o cenário do futebol alemão, agora que uma de suas ameaças ofensivas mais perigosas está na sala de tratamento.

    Dirigindo seus comentários à câmera, Matthaus disse: “Serge, estou torcendo para que você consiga, porque você merece, especialmente por causa do seu desempenho e por tudo o que conquistou até agora. Toda a Alemanha está torcendo para que você esteja lá. Você é um valor agregado para a seleção alemã.”

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Uma temporada de alta produtividade foi interrompida

    A ausência de Gnabry será profundamente sentida na Allianz Arena, onde ele vem vivendo uma das temporadas mais produtivas dos últimos tempos. Antes da lesão, o versátil atacante havia disputado 37 partidas em todas as competições, marcando 10 gols e dando 11 assistências. Sua capacidade de influenciar os jogos tanto pelas laterais quanto por posições mais centrais o tornava um titular certo nos planos de Nagelsmann para o verão.

    A lesão coloca Gnabry em uma lista indesejada de estrelas de alto nível já confirmadas como ausentes da Copa do Mundo de 2026, juntando-se a nomes como Rodrygo e Jack Grealish. Enquanto Nagelsmann se prepara para definir seu elenco em Frankfurt, ele agora precisa considerar alternativas para um jogador que há muito era considerado uma aposta “segura” para o torneio. Para Gnabry, as próximas semanas serão um processo exaustivo de reabilitação, enquanto ele busca desafiar as previsões médicas.

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