Segundo a Sky, uma nova rodada de negociações realizada na última segunda-feira entre o assessor de Schlotterbeck, Björn Etzel, e os dirigentes do BVB, liderados por Sebastian Kehl e Lars Ricken, trouxe um novo dinamismo às negociações.
Traduzido por
Será também devido às saídas de Julian Brandt e Niklas Süle? Nico Schlotterbeck parece inclinado a permanecer no BVB
Embora, consequentemente, não tenha havido um avanço decisivo, o jogador, que já disputou 23 partidas pela seleção alemã, parece agora mais inclinado a renovar seu contrato.
As razões para isso seriam, por um lado, que o BVB conseguiu enviar um sinal importante com a renovação de Felix Nmecha. Além disso, Schlotterbeck teria recebido com satisfação o fato de que, com as saídas de Julian Brandt, Niklas Süle e Salih Özcan, finalmente foi impulsionada uma mudança e que, no futuro, o jogo pelas pontas voltaria a ter um papel mais importante.
BVB: Schlotterbeck é o novo jogador mais bem pago – com cláusula de rescisão?
Caso o Borussia consiga renovar o contrato, válido até 2027, o BVB continuaria contando com um jogador de referência incontestável, uma figura de identificação e um mentor, com quem talentos como Luca Reggiani poderiam se desenvolver. Além disso, o jogador canhoto de 26 anos passaria a figurar entre os que mais ganham no clube.
Está em discussão pelo menos uma duplicação de seu salário anual atual, estimado entre cinco e seis milhões de euros. Um valor que vem sendo repetidamente mencionado é de 14 milhões de euros. Além disso, o zagueiro central poderia receber uma cláusula de rescisão que lhe daria a possibilidade de deixar o clube por 60 milhões de euros a partir do verão de 2027 — desde que ele renove o contrato antes disso.
Nos últimos meses, Schlotterbeck foi associado a vários clubes de ponta, mas não se sabe de nenhuma negociação concreta nesse sentido. Entre outros, o FC Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid e o Liverpool teriam demonstrado interesse.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 21 de março, 18h30 BVB x Hamburger SV (Bundesliga) 4 de abril, 18h30 VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)