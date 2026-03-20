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Nico SchlotterbeckGetty
Tim Ursinus

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Será também devido às saídas de Julian Brandt e Niklas Süle? Nico Schlotterbeck parece inclinado a permanecer no BVB

Essa é a questão que está no centro das atenções no Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck vai embora ou fica? Agora parece haver uma tendência.

Segundo a Sky, uma nova rodada de negociações realizada na última segunda-feira entre o assessor de Schlotterbeck, Björn Etzel, e os dirigentes do BVB, liderados por Sebastian Kehl e Lars Ricken, trouxe um novo dinamismo às negociações.

  • Embora, consequentemente, não tenha havido um avanço decisivo, o jogador, que já disputou 23 partidas pela seleção alemã, parece agora mais inclinado a renovar seu contrato. 

    As razões para isso seriam, por um lado, que o BVB conseguiu enviar um sinal importante com a renovação de Felix Nmecha. Além disso, Schlotterbeck teria recebido com satisfação o fato de que, com as saídas de Julian Brandt, Niklas Süle e Salih Özcan, finalmente foi impulsionada uma mudança e que, no futuro, o jogo pelas pontas voltaria a ter um papel mais importante.

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  • Fehlte zuletzt verletzt: Nico Schlotterbeck (&#169; AFP/AFP/Ronny HARTMANN)

    BVB: Schlotterbeck é o novo jogador mais bem pago – com cláusula de rescisão?

    Caso o Borussia consiga renovar o contrato, válido até 2027, o BVB continuaria contando com um jogador de referência incontestável, uma figura de identificação e um mentor, com quem talentos como Luca Reggiani poderiam se desenvolver. Além disso, o jogador canhoto de 26 anos passaria a figurar entre os que mais ganham no clube.

    Está em discussão pelo menos uma duplicação de seu salário anual atual, estimado entre cinco e seis milhões de euros. Um valor que vem sendo repetidamente mencionado é de 14 milhões de euros. Além disso, o zagueiro central poderia receber uma cláusula de rescisão que lhe daria a possibilidade de deixar o clube por 60 milhões de euros a partir do verão de 2027 — desde que ele renove o contrato antes disso. 

    Nos últimos meses, Schlotterbeck foi associado a vários clubes de ponta, mas não se sabe de nenhuma negociação concreta nesse sentido. Entre outros, o FC Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid e o Liverpool teriam demonstrado interesse. 

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    21 de março, 18h30BVB x Hamburger SV (Bundesliga)
    4 de abril, 18h30VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
    11 de abril, 15h30BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
    18 de abril, 15h30TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
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