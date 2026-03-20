Será também devido às saídas de Julian Brandt e Niklas Süle? Nico Schlotterbeck parece inclinado a permanecer no BVB

Caso o Borussia consiga renovar o contrato, válido até 2027, o BVB continuaria contando com um jogador de referência incontestável, uma figura de identificação e um mentor, com quem talentos como Luca Reggiani poderiam se desenvolver. Além disso, o jogador canhoto de 26 anos passaria a figurar entre os que mais ganham no clube.

Está em discussão pelo menos uma duplicação de seu salário anual atual, estimado entre cinco e seis milhões de euros. Um valor que vem sendo repetidamente mencionado é de 14 milhões de euros. Além disso, o zagueiro central poderia receber uma cláusula de rescisão que lhe daria a possibilidade de deixar o clube por 60 milhões de euros a partir do verão de 2027 — desde que ele renove o contrato antes disso.

Nos últimos meses, Schlotterbeck foi associado a vários clubes de ponta, mas não se sabe de nenhuma negociação concreta nesse sentido. Entre outros, o FC Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid e o Liverpool teriam demonstrado interesse.