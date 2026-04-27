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Será que Yoane Wissa deveria ter evitado a camisa nº 9 de Alan Shearer? O atacante do Newcastle, contratado por 55 milhões de libras, tem tudo para se recuperar após uma temporada marcada por lesões, na qual marcou três gols
Lesão e três gols: a primeira temporada de Wissa no Newcastle
Uma infeliz lesão no joelho sofrida durante uma convocação pela seleção da República Democrática do Congo, em setembro de 2025, deu um indício precoce do que estava por vir para Wissa no Newcastle. Poucos dias após assinar um contrato milionário, o esforçado jogador de 29 anos ficou fora dos gramados por três meses.
Ele só fez sua estreia oficial pelos Magpies em 6 de dezembro e marcou apenas três gols desde então, em 24 partidas. Apenas um desses gols foi marcado na Premier League, depois de ter marcado 19 na primeira divisão inglesa durante sua última temporada no oeste de Londres.
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Será que Wissa vai conseguir justificar o seu valor de transferência de 55 milhões de libras?
Não é preciso dizer que o Newcastle ainda não viu o melhor de Wissa, já que uma grande chance perdida no final da partida contra o Arsenal, na última rodada, contribuiu para mais uma derrota dolorosa para a equipe de Eddie Howe, mas será que ele vai começar a marcar gols assim que recuperar a forma física e a confiança?
Quando essa pergunta foi feita a M’Poku, o ex-jogador da seleção do Congo e atual estrela da Baller League UK disse ao GOAL: “Acho que, se o Newcastle o contratou, eles sabem por que o contrataram. E acho que ele tem qualidade.
“Não sei se estão a utilizá-lo como o Brentford o utilizava. Lembro-me que o Brentford costumava jogar com dois avançados. Aqui, eles não jogam realmente com dois avançados. Por isso, não sei como vão querer jogar e mudar.
“Mas acho que ele provou na Premier League que é capaz de jogar e capaz de marcar gols. Além disso, ele sofreu algumas lesões graves que não o ajudaram a se adaptar rapidamente. A adaptação é sempre necessária, mesmo que você já esteja no país. Tenho certeza de que ele vai se recuperar e mostrar o seu valor.”
Será que Wissa deveria ter evitado a icônica camisa nº 9 do Newcastle?
Wissa vestiu a camisa nº 11 no Brentford, mas optou por assumir uma camisa icônica ao chegar ao Nordeste. Em vez de se intimidar com a pressão de seguir os passos de Shearer, Malcolm Macdonald e Jackie Milburn, ele abraçou esse desafio de braços abertos.
Questionado sobre se Wissa deveria ter optado por uma abordagem diferente, que o mantivesse fora dos holofotes mais intensos do ataque em Tyneside, M’Poku acrescentou: “Não acho que sim. Não acho que, quando ele foi para lá, tenha pensado: ‘Ah, Alan Shearer tem essa pressão de fazer tanto’. Não, Alan Shearer é uma lenda e continuará sendo uma lenda. Não importa qual camisa nove venha, você não pode tirar o que Alan fez.”
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Final em grande estilo: as últimas etapas da temporada 2025-26
Wissa, que assinou um contrato de quatro anos ao se juntar ao Newcastle, tem muito a provar se quiser corresponder às expectativas. Faltam apenas quatro partidas para o fim da temporada 2025-26 da Premier League, e os Magpies se preparam para receber o Brighton no sábado.
M’Poku estará entre aqueles que acompanharão de perto o desempenho de Wissa no futuro a curto e longo prazo, embora ele próprio tenha muito com que se preocupar no momento, após se juntar ao time Yanited, do Angry Ginge, para disputar uma competição de seis contra seis na Copper Box Arena.
A Baller League vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras à noite, a partir das 17h, no www.youtube.com/@BallerLeagueUK.