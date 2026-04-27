Será que Yoane Wissa deveria ter evitado a camisa nº 9 de Alan Shearer? O atacante do Newcastle, contratado por 55 milhões de libras, tem tudo para se recuperar após uma temporada marcada por lesões, na qual marcou três gols

Não é preciso dizer que o Newcastle ainda não viu o melhor de Wissa, já que uma grande chance perdida no final da partida contra o Arsenal, na última rodada, contribuiu para mais uma derrota dolorosa para a equipe de Eddie Howe, mas será que ele vai começar a marcar gols assim que recuperar a forma física e a confiança?

Quando essa pergunta foi feita a M’Poku, o ex-jogador da seleção do Congo e atual estrela da Baller League UK disse ao GOAL: “Acho que, se o Newcastle o contratou, eles sabem por que o contrataram. E acho que ele tem qualidade.

“Não sei se estão a utilizá-lo como o Brentford o utilizava. Lembro-me que o Brentford costumava jogar com dois avançados. Aqui, eles não jogam realmente com dois avançados. Por isso, não sei como vão querer jogar e mudar.

“Mas acho que ele provou na Premier League que é capaz de jogar e capaz de marcar gols. Além disso, ele sofreu algumas lesões graves que não o ajudaram a se adaptar rapidamente. A adaptação é sempre necessária, mesmo que você já esteja no país. Tenho certeza de que ele vai se recuperar e mostrar o seu valor.”