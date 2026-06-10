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Oliver Glasner Crystal Palace 2025-26Getty
Jochen Tittmar

Traduzido por

Será que vem aí uma grande notícia sobre a transferência de David Alaba? Oliver Glasner parece ter encontrado um novo cargo como técnico

Campeonato Italiano
Mercado da bola
Milan
O. Glasner
R. Rangnick
D. Alaba

De acordo com relatos coincidentes da imprensa italiana, Oliver Glasner será o novo técnico do AC Milan. Para a defesa, ele aparentemente planeja uma contratação sensacional: David Alaba.

Depois que o *Corriere dello Sport* já havia noticiado na noite de terça-feira um acordo iminente, a *Gazzetta dello Sport* voltou ao assunto na terça-feira e anunciou que o negócio estava praticamente fechado. Segundo a publicação, Glasner assinará com os Rossoneri um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um ano.

  • Para Glasner, o cargo na capital da moda parecia ser, sem dúvida, a opção ideal: o ex-técnico de sucesso do Eintracht Frankfurt e do Crystal Palace teria deliberadamente optado por recusar outras propostas disponíveis no mercado. 

    Assim, entre outros, o tradicional clube holandês Feyenoord de Roterdã ficou de mãos vazias. Os holandeses também demonstraram grande interesse em contratá-lo, mas não tiveram sucesso na tentativa de atrair o técnico nascido em Salzburgo.

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  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Glasner deve promover uma mudança tática radical no Milan

    Em Milão, espera-se que a chegada do austríaco traga, acima de tudo, uma mudança radical na estratégia tática. Glasner é explicitamente valorizado pelos dirigentes do AC Milan por sua filosofia de jogo intensa. Sua abordagem tática baseia-se na pressão alta, na recuperação rápida da posse de bola após transições e em uma intensidade de jogo constantemente elevada.

    Isso contrasta drasticamente com a filosofia mais recente do clube. Sob o comando do ex-técnico do Milan, Massimiliano Allegri, a equipe atuava de forma cada vez mais defensiva — um estilo que, no fim das contas, não foi coroado de sucesso. O resultado desse estilo de jogo destrutivo: os Rossoneri não conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões na última temporada. Agora, Glasner deve despertar o gigante adormecido e levá-lo de volta à competição de elite.

  • Glasner parece querer trazer Alaba para Milão

    Para a missão de reconstrução, o técnico parece já ter um plano bem definido em mente. E isso inclui uma contratação de peso: segundo informações da Gazzetta dello Sport, Glasner quer a todo custo trazer o capitão da seleção austríaca, David Alaba, para Milão. 

    O versátil zagueiro do Real Madrid deve se tornar o novo líder da defesa no San Siro. No entanto, a contratação não é isenta de riscos: Alaba vem enfrentando sérios problemas com lesões desde a temporada 2023/24. Além de uma ruptura do ligamento cruzado, o jogador de Viena também tem sofrido repetidamente com problemas musculares e meniscais de longa duração.

    Apesar disso, Glasner está totalmente convencido das qualidades de seu compatriota. Assim, mesmo com o óbvio fator de risco, Alaba seria um reforço valioso apenas por sua experiência internacional e liderança. 

    O zagueiro parece ter forçado recentemente sua saída de Madri ou, pelo menos, está sendo ativamente colocado no mercado. O austríaco já foi oferecido a vários clubes. Um detalhe especialmente polêmico: o Inter de Milão, arquirrival do Milan, também estaria entre os clubes contatados, conforme relata a Gazzetta

    Ao mesmo tempo, o Milan está prestes a passar por uma completa reformulação de pessoal, que vai além do banco de reservas. Atualmente, mudanças estruturais profundas estão sendo discutidas nos bastidores do clube. Um nome surge repetidamente: segundo o Corriere dello Sport, o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, continua sendo considerado um candidato em potencial para um papel de destaque no clube. Rangnick é cotado para assumir o cargo de novo diretor técnico.