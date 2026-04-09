Será que vamos assistir a uma transferência espetacular? Aparentemente, a decisão sobre Niclas Füllkrug e o AC Milan já foi tomada

No entanto, o jogador da seleção alemã também não parece ter mais futuro no West Ham, que está ameaçado de rebaixamento. Desde sua transferência do BVB para Londres em 2024, ele atuou apenas 29 vezes pelo clube da Premier League, em parte devido a lesões. Nesse período, marcou três gols e deu duas assistências.

No Milan, tudo deveria melhorar e a vaga na Copa do Mundo estar garantida, mas também na metrópole italiana as coisas não estão indo muito bem para Füllkrug. Na maioria das vezes, ele é utilizado pelo técnico Massimiliano Allegri apenas como reserva, mas recentemente ele foi titular por duas partidas consecutivas.

Até agora, o alemão marcou apenas um gol. Muito pouco para impressionar o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Füllkrug não foi convocado para os últimos amistosos antes da definição da lista para a Copa do Mundo, portanto, sua participação no torneio no verão está bastante comprometida. Sua última partida pela seleção até o momento foi no verão de 2025, na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações contra a França.