Segundo o Corriere della Sera, o Milan não exercerá a opção de compra do jogador de 33 anos, cujo valor está entre cinco e dez milhões de euros. Assim, ao final da temporada, Füllkrug retornará, pelo menos por enquanto, ao West Ham United, onde tem contrato até 2028.
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Será que vamos assistir a uma transferência espetacular? Aparentemente, a decisão sobre Niclas Füllkrug e o AC Milan já foi tomada
No entanto, o jogador da seleção alemã também não parece ter mais futuro no West Ham, que está ameaçado de rebaixamento. Desde sua transferência do BVB para Londres em 2024, ele atuou apenas 29 vezes pelo clube da Premier League, em parte devido a lesões. Nesse período, marcou três gols e deu duas assistências.
No Milan, tudo deveria melhorar e a vaga na Copa do Mundo estar garantida, mas também na metrópole italiana as coisas não estão indo muito bem para Füllkrug. Na maioria das vezes, ele é utilizado pelo técnico Massimiliano Allegri apenas como reserva, mas recentemente ele foi titular por duas partidas consecutivas.
Até agora, o alemão marcou apenas um gol. Muito pouco para impressionar o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Füllkrug não foi convocado para os últimos amistosos antes da definição da lista para a Copa do Mundo, portanto, sua participação no torneio no verão está bastante comprometida. Sua última partida pela seleção até o momento foi no verão de 2025, na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações contra a França.
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Füllkrug é considerado um "caso perdido" no Milan – Rumores sobre Guirassy
Aparentemente, o Milan também considera o rendimento ofensivo insuficiente para planejar o futuro com Füllkrug. Recentemente, surgiram rumores de que o Milan pretende tentar contratar o atacante do BVB, Serhou Guirassy, no meio do ano.
O especialista em Rossoneri, Andrea Longoni, escreveu em sua coluna “Milan Hello”, no site parceiro da SPOX, Calciomercato, sobre “dois casos perdidos” no ataque milanês, referindo-se a Füllkrug e ao ex-jogador do Leipzig, Christopher Nkunku, contratado pelo Chelsea por uma quantia elevada antes do início da temporada. O veredicto de Longoni sobre o alemão: “Ele certamente não vai ficar. Embora não tenha custado nenhuma taxa de transferência, já se poderia esperar um pouco mais dele.”
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Schalke 04: Füllkrug como substituto de Dzeko?
O futuro de Füllkrug após o fim da temporada está mais incerto do que nunca. Segundo uma reportagem do Calciomercato, a saída poderia ser justamente o Schalke 04. Já haveria contato entre o atacante e o time azul-real.
Caso o S04 consiga retornar à Bundesliga, Füllkrug seria uma opção extremamente interessante para o clube. Também porque o futuro de Edin Dzeko após esta temporada ainda não está definido. O craque, atualmente lesionado no ombro, tem se destacado desde sua chegada no meio do ano e soma, até o momento, seis gols e três assistências em oito partidas da segunda divisão. Seu contrato, porém, vai apenas até o final da temporada.
Caso o time consiga o acesso, seria possível que o jogador de 40 anos encerrasse a carreira após a Copa do Mundo no verão. Dzeko eliminou de forma sensacional a Itália com a Bósnia e Herzegovina nas repescagens e, após 2014, disputará mais uma vez a fase final da Copa do Mundo com sua seleção nacional.
Niclas Füllkrug: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Werder Bremen 124 49 16 Hannover 96 80 24 8 Nuremberg 59 18 11 Borussia Dortmund 43 15 10 West Ham United 29 3 2 Greuther Fürth 24 6 1 Milan 15 1 -