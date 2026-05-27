Getty Images
Traduzido por
"Será que valho esse preço?" – Jeremy Jacquet, que está de saída para o Liverpool, fala abertamente sobre a pressão da taxa de transferência de 60 milhões de libras antes de deixar o Rennes
Assumindo a responsabilidade em Anfield
O zagueiro do Rennes, que só completará 21 anos em julho, fechou contrato em fevereiro com o Liverpool, que pagou 55 milhões de libras à vista, mais 5 milhões em bônus, o que o tornaria o décimo jogador francês mais caro da história. Apesar de os olhos do mundo inteiro estarem voltados para cada um de seus passos, o jovem está ansioso para provar que os Reds acertaram ao investir tanto em seu potencial, mesmo após apenas 31 partidas como profissional na Ligue 1.
“Não diria que [sua decisão] foi rápida, porque levei meu tempo para dar esse grande passo, mas rapidamente me vi no Liverpool”, disse ele ao jornal francês Ouest-France. “Vou fazer 21 anos em julho. Para mim, há o projeto esportivo e o projeto pessoal. Na minha idade, priorizo o lado esportivo. Estou focado no futebol.”
- AFP
Lidando com a pressão do preço
O Liverpool vê Jacquet como uma solução de longo prazo para o centro da defesa e agiu com determinação para se antecipar ao Chelsea na contratação. No entanto, ele não se faz ilusões quanto às expectativas que acompanham um pacote financeiro tão generoso para um jogador com sua experiência relativamente limitada no mais alto nível do futebol.
"Jogadores jovens promissores custam bastante caro e, claro, isso aumenta a pressão: será que valho esse preço ou não? Acho que tenho o mínimo necessário para ir para lá. Vou para lá para jogar o máximo possível”, explicou Jacquet. Ele também revelou que inicialmente considerou um passo menor antes que o fascínio de Anfield se tornasse forte demais para ignorar, afirmando: “Se os maiores clubes da Europa estão interessados, não vamos recusar. Eles estão lá por um motivo.”
Rejeitando o Chelsea em prol de um projeto claro
A disputa pela sua contratação foi acirrada, mas o jovem astro francês considerou que o Chelsea oferecia muita concorrência e pouca clareza em comparação com o caminho traçado pelo Liverpool. Tendo superado uma grave lesão no ombro, ele espera estar em plena forma e pronto para entrar em campo quando a pré-temporada começar, sob o olhar atento da comissão técnica do Liverpool.
“No Chelsea, senti que havia muitas pessoas [na minha posição]. Já no Liverpool, além do fato de que Virgil van Dijk está chegando ao fim da carreira, treinar com ele vai ser incrível”, acrescentou. “Ele vai me ensinar muito. Há também [o compatriota francês] Ibou Konate, que pode me ajudar a me adaptar. Treinar com caras assim, não tem nada melhor do que isso.”
- AFP
O peso da história
A chegada de Jacquet ocorre em um momento de transição para a defesa do Liverpool, com o futuro de Joe Gomez incerto e Giovanni Leoni se recuperando de uma grave lesão no joelho. O jovem acredita ter encontrado o ambiente perfeito para justificar seu valor de transferência e se firmar como titular no time de Anfield nos próximos anos. “Conversei com a diretoria; a história do clube pesou muito na minha decisão, mas o projeto que me ofereceram também”, observou Jacquet.