"Será que valho esse preço?" – Jeremy Jacquet, que está de saída para o Liverpool, fala abertamente sobre a pressão da taxa de transferência de 60 milhões de libras antes de deixar o Rennes

O zagueiro do Rennes, que só completará 21 anos em julho, fechou contrato em fevereiro com o Liverpool, que pagou 55 milhões de libras à vista, mais 5 milhões em bônus, o que o tornaria o décimo jogador francês mais caro da história. Apesar de os olhos do mundo inteiro estarem voltados para cada um de seus passos, o jovem está ansioso para provar que os Reds acertaram ao investir tanto em seu potencial, mesmo após apenas 31 partidas como profissional na Ligue 1.

“Não diria que [sua decisão] foi rápida, porque levei meu tempo para dar esse grande passo, mas rapidamente me vi no Liverpool”, disse ele ao jornal francês Ouest-France. “Vou fazer 21 anos em julho. Para mim, há o projeto esportivo e o projeto pessoal. Na minha idade, priorizo o lado esportivo. Estou focado no futebol.”