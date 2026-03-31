Será que vai ser como no caso de Benjamin Sesko? O RB Leipzig pretende, ao que parece, manter Yan Diomande com um artifício salarial

Para atingir esse objetivo, o RB Leipzig está trabalhando intensamente em uma renegociação contratual. Embora o jogador da seleção da Costa do Marfim ainda tenha contrato até 2030 e não possua cláusula de rescisão, seu salário já não corresponde à sua importância esportiva, tendo em vista sua evolução. Conforme noticiado pela Sky, o jogador já foi informado sobre um aumento salarial planejado. Uma renovação garantiria, ao mesmo tempo, que Diomande não fosse transferido, pelo menos neste verão.

A estratégia lembra muito um modelo comprovado do Leipzig. Já no caso de Benjamin Sesko, o clube conseguiu manter o atacante por meio de uma renegociação contratual, apesar do grande interesse de outros clubes. Sesko acabou ficando por dois anos antes de dar o próximo passo na carreira — um cenário que agora também se busca para Diomande.

Em termos esportivos e econômicos, o Leipzig encontra-se em uma situação confortável, mas também desafiadora. Por um lado, o marfinense não está pressionando por uma transferência no momento; por outro, ele não é de forma alguma intocável. De acordo com a Sky, em caso de ofertas acima da marca de 100 milhões de euros, os dirigentes pelo menos entrariam em reflexão, especialmente se as receitas da Liga dos Campeões não se concretizarem.