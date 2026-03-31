Yan Diomande tornou-se, em muito pouco tempo, um dos atacantes mais cobiçados da Europa. De acordo com uma reportagem da Sky, o jogador de 19 anos do RB Leipzig já está na mira de vários clubes de ponta — entre eles o Bayern de Munique, o Manchester United, o Liverpool e clubes espanhóis. No entanto, o clube da Saxônia tem um plano claro: manter Diomande no time até depois do verão de 2026.
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Será que vai ser como no caso de Benjamin Sesko? O RB Leipzig pretende, ao que parece, manter Yan Diomande com um artifício salarial
Para atingir esse objetivo, o RB Leipzig está trabalhando intensamente em uma renegociação contratual. Embora o jogador da seleção da Costa do Marfim ainda tenha contrato até 2030 e não possua cláusula de rescisão, seu salário já não corresponde à sua importância esportiva, tendo em vista sua evolução. Conforme noticiado pela Sky, o jogador já foi informado sobre um aumento salarial planejado. Uma renovação garantiria, ao mesmo tempo, que Diomande não fosse transferido, pelo menos neste verão.
A estratégia lembra muito um modelo comprovado do Leipzig. Já no caso de Benjamin Sesko, o clube conseguiu manter o atacante por meio de uma renegociação contratual, apesar do grande interesse de outros clubes. Sesko acabou ficando por dois anos antes de dar o próximo passo na carreira — um cenário que agora também se busca para Diomande.
Em termos esportivos e econômicos, o Leipzig encontra-se em uma situação confortável, mas também desafiadora. Por um lado, o marfinense não está pressionando por uma transferência no momento; por outro, ele não é de forma alguma intocável. De acordo com a Sky, em caso de ofertas acima da marca de 100 milhões de euros, os dirigentes pelo menos entrariam em reflexão, especialmente se as receitas da Liga dos Campeões não se concretizarem.
O futuro de Diomande: provável saída até 2027, no máximo
Para evitar uma venda prematura, o Leipzig também planeja gerar receitas com a transferência de outros jogadores. Internamente, o objetivo é arrecadar mais de 100 milhões de euros no total. Entre os candidatos estão, entre outros, Castello Lukeba e vários jogadores emprestados sem perspectivas de contrato de longo prazo. Também está em aberto a possibilidade de saída de outros jogadores importantes, caso o clube não consiga a classificação esportiva para a Liga dos Campeões.
Apesar de todos os esforços, a permanência de Diomande a longo prazo parece irrealista. De acordo com a Sky, é provável que ele se despeda até 2027, no máximo. Até lá, porém, o Leipzig pretende tirar o máximo proveito de sua estrela em ascensão — tanto em termos esportivos quanto financeiros. Um aumento salarial poderia ser a alavanca decisiva para ganhar tempo e preparar a próxima grande jogada de transferência.
Yan Diomande: Estatísticas no RB Leipzig
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29
11
8