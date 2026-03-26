Será que vai rolar uma troca espetacular? O jogador de 95 milhões de euros parece estar decidido a mudar de time

Para poder financiar a contratação de Kolo Muani, a Velha Senhora precisaria, no entanto, primeiro gerar receitas com transferências. O jornal especula que, por isso, poderia ocorrer uma troca: Kolo Muani para Turim e, em troca, o atacante da Juve Jonathan David para o Paris Saint-Germain.

Kolo Muani já teria aceitado a proposta de transferência para o clube mais titulado da Itália — e isso não é nenhuma surpresa. Ele teve, de longe, seu melhor período desde que deixou o Eintracht Frankfurt nos seis meses em que vestiu a camisa dos Bianconeri. Em 22 partidas em todas as competições, ele marcou dez gols e, além disso, deu três assistências.