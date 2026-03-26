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Randal Kolo MuaniGetty Images
Christian Guinin

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Será que vai rolar uma troca espetacular? O jogador de 95 milhões de euros parece estar decidido a mudar de time

Campeonato Francês
R. Kolo Muani
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J. David

Randal Kolo Muani está atualmente emprestado pelo PSG ao Tottenham Hotspur. Não parece haver um futuro a longo prazo para ele nem aqui nem lá. Será que isso levará a uma troca espetacular?

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o ex-atacante do Eintracht Frankfurt estaria considerando a possibilidade de retornar à Juventus de Turim, clube para o qual já havia sido emprestado entre janeiro e julho de 2025.

  • Para poder financiar a contratação de Kolo Muani, a Velha Senhora precisaria, no entanto, primeiro gerar receitas com transferências. O jornal especula que, por isso, poderia ocorrer uma troca: Kolo Muani para Turim e, em troca, o atacante da Juve Jonathan David para o Paris Saint-Germain.

    Kolo Muani já teria aceitado a proposta de transferência para o clube mais titulado da Itália — e isso não é nenhuma surpresa. Ele teve, de longe, seu melhor período desde que deixou o Eintracht Frankfurt nos seis meses em que vestiu a camisa dos Bianconeri. Em 22 partidas em todas as competições, ele marcou dez gols e, além disso, deu três assistências.

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  • Kolo Muani é transferido do Eintracht Frankfurt para o PSG por 95 milhões de euros

    No verão de 2023, o francês de 27 anos foi transferido do SGE para o Paris por 95 milhões de euros, mas não conseguiu corresponder às altas expectativas depositadas nele. Após um ano e meio, foi emprestado à Juve, da Série A, seguido por outro empréstimo ao Tottenham Hotspur.

    Em Londres, Kolo Muani não consegue recuperar a forma. Embora tenha tempo de jogo regular no Spurs, seus números deixam a desejar. Ele contribuiu com apenas um gol e uma assistência em 23 partidas na Premier League. Em Paris, ele ainda tem um contrato válido até 30 de junho de 2028.

  • Randal Kolo Muani: Estatísticas da temporada 2025/2026

    Competição

    Jogos

    Gols

    Assistências

    Minutos em campo

    Premier League

    23

    1

    1

    1.235

    Liga dos Campeões

    9

    4

    2

    450

    Copa da Inglaterra

    1

    0

    1

    59

    Copa da Liga

    1

    0

    0

    25