O gatilho foi uma entrevista concedida por Hoeneß à DAZN um dia antes do grande clássico da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Com seu estilo direto de sempre, o dirigente de 74 anos deixou uma marca que abalou profundamente a estima de Laimer e pode levar as atuais negociações contratuais a um beco sem saída.
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Será que vai rolar uma briga? Konrad Laimer teria ficado irritado com uma entrevista dada por um dirigente do FC Bayern
Isso parece ter causado grande irritação por parte do jogador da seleção austríaca.
Hoeneß não deixou dúvidas diante das câmeras sobre qual é, para ele, o limite financeiro para a renovação de contrato almejada (o contrato atual vai até 2027). Embora o presidente tenha elogiado o incansável austríaco, ele logo acrescentou uma observação: “Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona.”
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Hoeneß sobre Laimer: “Simplesmente não é um Harry Kane”
Mas não é só isso: Hoeneß ainda traçou um paralelo com o astro Harry Kane para consolidar a hierarquia na estrutura salarial. Segundo Hoeneß, embora o valor esportivo e econômico de Laimer seja alto, ele “simplesmente não é um Harry Kane”.
Essa rebaixamento público é provavelmente calculado. Os dirigentes do Bayern querem dar o exemplo após os contratos caros com Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Alphonso Davies. A mensagem: o FC Bayern não vai mais aceitar que lhe imponham todos os desejos apenas para manter os principais jogadores.
FC Bayern: 20 milhões de euros como novo limite de atratividade?
Nos bastidores, parece que o abismo é, na verdade, mais profundo do que se imaginava. Enquanto a Sky informou recentemente que Laimer estaria exigindo um salário anual de cerca de 15 milhões de euros (em vez dos cerca de 10 milhões de euros anteriores, incluindo bônus), agora começam a vazar números ainda mais exorbitantes.
Internamente, segundo a reportagem, a marca de 15 milhões já não seria suficiente para a parte de Laimer. Incluindo bônus e uma taxa de assinatura devida, o pacote total exigido chegaria a atingir 20 milhões de euros — um nível salarial que, na verdade, é reservado aos jogadores que realmente fazem a diferença.
Hoeneß esclareceu a respeito: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa podem oferecer. Não sei o que Max e Christoph lhe ofereceram concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”
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Laimer: De mero substituto a peça indispensável
Em termos esportivos, Laimer está acima de qualquer dúvida sob o comando do técnico Vincent Kompany. Chegado no verão de 2023, sem custo de transferência, vindo do Leipzig como reserva para a zaga, ele se tornou um jogador versátil e indispensável na defesa. Seja na lateral direita ou na esquerda, a resistência e a intensidade de Laimer são sempre impressionantes.
No entanto, o valor esportivo e a situação financeira estão muito distantes um do outro na Säbener Straße. As negociações estão paralisadas, e um acordo parece cada vez mais distante.
A temporada 2025/26 de Konrad Laimer em números
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