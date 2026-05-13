Será que vai rolar uma briga? Konrad Laimer teria ficado irritado com uma entrevista dada por um dirigente do FC Bayern

Isso parece ter causado grande irritação por parte do jogador da seleção austríaca.

Hoeneß não deixou dúvidas diante das câmeras sobre qual é, para ele, o limite financeiro para a renovação de contrato almejada (o contrato atual vai até 2027). Embora o presidente tenha elogiado o incansável austríaco, ele logo acrescentou uma observação: “Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona.”