AFP
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Será que vai precisar de cirurgia? Preocupação no Arsenal, já que William Saliba foi forçado a deixar de lado a semifinal da Copa do Mundo da França contra a Espanha após sofrer com uma lesão de longa data
Saliba foi substituído na partida contra a Espanha
Saliba desabou no gramado sem sofrer qualquer pressão enquanto conduzia a bola durante a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha. O zagueiro chutou a bola para fora do campo e foi substituído por Maxence Lacroix. A partida terminou com uma vitória de 2 a 0 para a Espanha, que avança para a final para enfrentar o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.
De acordo com o Daily Mail, Saliba disse aos companheiros: “Minha coluna está acabada, minha coluna está acabada”. O incidente agrava ainda mais os temores já existentes quanto à sua condição física, já que reportagens do L’Equipe indicaram recentemente que ele talvez precise passar por uma cirurgia. O Arsenal vem acompanhando de perto a situação antes do mês de agosto.
- AFP
Jogando apesar da dor
O Arsenal viu recentemente Saliba disputar 50 partidas em todas as competições pelo clube, incluindo os exaustivos 120 minutos da derrota na final da Liga dos Campeões. Saliba admitiu abertamente que vem enfrentando um problema persistente nas costas.
Em declarações durante a fase de grupos da Copa do Mundo, Saliba confessou: “Tenho tido algumas pequenas dores há vários meses. Tenho aguentado firme porque havia a Liga dos Campeões e a Premier League. Mas a comissão técnica está lidando muito bem com isso. A Copa do Mundo acontece apenas uma vez a cada quatro anos, então você tem que aguentar firme. Não estou 100% em forma, mas há muitos jogadores que também não estão 100%. Não dá para dar desculpas.”
Deschamps descartou os receios anteriores
Antes do início do torneio na América do Norte, havia dúvidas significativas sobre se Saliba chegaria a ser convocado para a seleção. O técnico da França, Didier Deschamps, inicialmente minimizou essas preocupações quando questionado sobre a condição física de Saliba pelo jornal *La Dépêche du Midi*, afirmando com confiança: “Ele está aqui, está tudo bem”. Apesar dessas garantias, Saliba claramente teve dificuldades para lidar com o desgaste físico. Ele foi titular nas duas primeiras partidas da França, mas foi poupado no último jogo da fase de grupos, retornando apenas para as oitavas de final. Agora, seu colapso repentino durante a derrota por 2 a 0 para a Espanha sugere que ter jogado mesmo com dores finalmente cobrou seu preço, deixando tanto a França quanto o Arsenal preocupados com sua recuperação a longo prazo.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Arsenal e Saliba?
O Arsenal aguardará ansiosamente os resultados dos exames médicos completos assim que Saliba retornar a Londres após a eliminação por 2 a 0 na semifinal. Se os relatos sobre uma cirurgia iminente se confirmarem, o clube enfrentará uma grave crise na defesa. Saliba está praticamente descartado para a Community Shield, em 16 de agosto, e terá uma corrida frenética pela frente para conseguir jogar nas primeiras partidas da Premier League.
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