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“Será que vai morrer em pé ou Rashford vai repetir a dose?”... Histórias inspiradoras que dão ao Barcelona esperança de uma virada fora de casa

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Os números mostram que o Barcelona tem 6% de vantagem sobre o Atlético de Madrid

A derrota do Barcelona por 2 a 0 para o Atlético de Madrid no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, colocou o time em uma situação crítica antes da visita a Madri para a partida de volta, especialmente porque as estatísticas indicam que reverter o resultado após uma derrota em casa na ida é um dos cenários mais raros na história da Liga dos Campeões.

Um estudo recente indica que apenas 7 equipes, de um total de 115 no formato atual da Liga dos Campeões, conseguiram avançar após perderem a partida de ida em casa, o que representa cerca de 6%, o que ilustra a magnitude do desafio que aguarda o técnico Hans Flick e seus jogadores.

Apesar da dureza dos números, a memória do futebol europeu guarda algumas viradas completas que começaram com um tropeço em casa e terminaram com uma epopeia fora, histórias que dão ao Barcelona e à sua torcida um pouco de esperança para uma noite excepcional em Madri.

  • Milan e o primeiro sinal

    Em meados da década de 1950, o Milan escreveu o primeiro grande capítulo desse tipo de reviravolta ao perder em casa por 4 a 3 para o Sarbrücken alemão na partida de ida da primeira fase da edição inaugural da Copa da Europa da temporada 1955-1956.

    Todos consideraram que a derrota continental no San Siro diante de um time relativamente desconhecido significava uma eliminação precoce, mas os Rossoneri viraram o jogo na Alemanha e venceram por 4 a 1, passando com um placar agregado de 7 a 5, em um primeiro sinal histórico de que uma derrota em casa nem sempre é o fim da história.

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  • Revolução Romana

    Na temporada 1993-1994, o Steaua de Bucareste, da Romênia, repetiu a lição contra o Croacia de Zagreb (atual Dinamo de Zagreb), quando perdeu por 2 a 1 na Romênia e chegou a estar perdendo por 1 a 0 no jogo de volta, antes de marcar três gols fora de casa e encerrar a disputa com uma vitória por 3 a 2, classificando-se pela vantagem dos gols fora de casa após um empate de 4 a 4 no total das duas partidas.

  • O Ajax chega à final

    Um nome que aparece com frequência no histórico desse tipo de reviravoltas é o do Ajax de Amsterdã; nas semifinais da Liga dos Campeões de 1995-1996, o time holandês perdeu por 1 a 0 em Amsterdã para o Panathinaikos, com um gol no final da partida que deu aos gregos uma vantagem histórica em um estádio tradicional.

    Mas o Ajax voltou a Atenas com a confiança dos campeões: Jari Litmanen marcou o gol de empate no placar agregado logo no início, e depois Litmanen e Noureddine Watter marcaram mais dois gols no segundo tempo, encerrando o confronto com uma vitória holandesa por 3 a 0 e garantindo a classificação para a final, apesar da derrota na partida de ida em casa.

  • A epopeia da Allianz Arena

    Anos depois, chegou a vez do Inter provar que uma virada após uma derrota em casa é possível.

    Na temporada 2010-2011, o Inter perdeu por 1 a 0 no San Siro para o Bayern de Munique, com um gol no final da partida marcado por Mario Gómez na ida das oitavas de final.

    No jogo de volta, na Allianz Arena, escreveu-se uma das noites europeias mais emocionantes para os nerazzurri; eles abriram o placar com um gol espetacular de Samuel Eto’o, mas depois se viram perdendo por 2 a 1, antes de Wesley Sneijder e Goran Pandev marcarem dois gols, garantindo a vitória do Inter por 3 a 2 e a classificação pela vantagem dos gols fora de casa.

  • Rashford, o herói da remontada

    O mesmo cenário se repetiu de forma ainda mais dramática com o Manchester United contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final de 2018-2019, quando os Red Devils foram derrotados pela primeira vez na história da competição europeia por uma diferença de dois gols em casa, no Old Trafford, perdendo por 2 a 0.

    Todos davam o passe para o Paris, mas o United foi ao Parque dos Príncipes com um espírito diferente; Romelu Lukaku marcou um gol logo no início, depois o Paris voltou a liderar por 3 a 1 no placar agregado, antes de Lukaku marcar o segundo gol>

    Nos últimos instantes, foi marcado um pênalti após uma mão de Kimpembe, que Marcus Rashford converteu em um gol histórico, dando ao United a vitória por 3 a 1 e a classificação pela regra dos gols fora de casa, no único caso na história da Liga dos Campeões em que uma equipe conseguiu reverter uma derrota em casa por mais de um gol.
    E o que é motivo de otimismo para o Barça é que o próprio Rashford joga atualmente nas fileiras do time catalão, emprestado pelo Manchester United. Será que a história se repetirá?

  • O Ajax, algoz do Real Madrid e vítima do Tottenham

    A mesma edição de 2018-2019 testemunhou outra virada do mesmo tipo para o Ajax, que perdeu por 2 a 1 em Amsterdã para o Real Madrid, então atual campeão, nas oitavas de final, antes de apresentar uma atuação espetacular no Santiago Bernabéu, que terminou com uma vitória holandesa por 4 a 1 e a classificação por 5 a 3 no placar agregado.

    Apenas dois meses depois, o Ajax foi, desta vez, vítima de uma reviravolta semelhante contra o Tottenham, que havia perdido por 1 a 0 em Londres e se viu perdendo por 2 a 0 em Amsterdã, antes de Lucas Moura marcar um hat-trick histórico e garantir aos Spurs a vaga na final pelos gols fora de casa, após um empate de 3 a 3 no placar agregado, em uma das derrotas mais dolorosas sofridas pela torcida do Ajax em sua história recente.

  • A própria queda do Barça

    O Paris Saint-Germain perdeu por 3 a 2 em casa para o Barcelona nas quartas de final de 2023-2024, antes de ir a Montjuïc e vencer por 4 a 1, aproveitando a expulsão de Araújo para eliminar o Barcelona, apesar da derrota na partida de ida na França.

    Em seguida, o time parisiense repetiu a dose contra o Liverpool na temporada 2024-2025, quando perdeu por 1 a 0 em Paris e venceu por 1 a 0 em Anfield, antes de garantir a classificação nos pênaltis e seguir em direção ao seu primeiro título europeu.

  • A Juventus morreu de pé

    Em contrapartida às viradas completas, destaca-se uma das tentativas mais famosas que não deu certo.

    Juventus contra o Real Madrid nas quartas de final de 2017-2018, quando a Juve foi derrotada em casa, em Turim, por 3 a 0, em uma partida marcada por um gol de bicicleta fantástico de Ronaldo que parecia ter fechado completamente as portas do sonho.

    Apesar disso, a equipe italiana entrou de cabeça erguida no Bernabéu, com Mario Mandžukić marcando dois gols logo no início e Blaise Matuidi completando o placar, fazendo com que a Europa acordasse com um empate de 3 a 3 no placar agregado e o estádio madrilenho em choque diante da iminência de um milagre em preto e branco, antes que um pênalti nos acréscimos, convertido por Ronaldo em um gol decisivo, encerrasse uma das reviravoltas mais intensas e incompletas da memória recente.

  • "Fique firme na ponta do sonho e lute"

    Hoje, o Barcelona se encontra em uma situação semelhante em termos de dificuldade da tarefa, após ter perdido por 2 a 0 em casa para o Atlético de Madrid e precisar agora de uma vitória por 3 a 0 ou por pelo menos dois gols de diferença, forçando a prorrogação no estádio do Atlético.

    Os números indicam que a tarefa é quase impossível, mas as histórias do Milan, do Ajax, da Inter, do Manchester United e até mesmo da Juventus, que morreu de pé no Bernabéu, lembram aos catalães que a porta da remontada – por mais estreita que seja – não se fecha totalmente enquanto houver um time que acredite até o último minuto, que se agarre ao sonho e lute, como diz o grande poeta palestino Mahmoud Darwish.

  • Leia também:

    Araujo: A arbitragem? Há coisas que ficam claras para
    todos na noite em que assumimos a liderança... Yamaal quebra o mito do Real Madrid.
    Flick: A La Liga ainda não está decidida... e não precisamos de um milagre contra o Atlético




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