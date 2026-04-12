“Será que vai morrer em pé ou Rashford vai repetir a dose?”... Histórias inspiradoras que dão ao Barcelona esperança de uma virada fora de casa

A derrota do Barcelona por 2 a 0 para o Atlético de Madrid no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, colocou o time em uma situação crítica antes da visita a Madri para a partida de volta, especialmente porque as estatísticas indicam que reverter o resultado após uma derrota em casa na ida é um dos cenários mais raros na história da Liga dos Campeões.

Um estudo recente indica que apenas 7 equipes, de um total de 115 no formato atual da Liga dos Campeões, conseguiram avançar após perderem a partida de ida em casa, o que representa cerca de 6%, o que ilustra a magnitude do desafio que aguarda o técnico Hans Flick e seus jogadores.

Apesar da dureza dos números, a memória do futebol europeu guarda algumas viradas completas que começaram com um tropeço em casa e terminaram com uma epopeia fora, histórias que dão ao Barcelona e à sua torcida um pouco de esperança para uma noite excepcional em Madri.