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Trump InfantinoGetty Images

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Será que vai haver um rompimento com Infantino? O presidente Donald Trump fica chocado com os preços dos ingressos para a Copa do Mundo

Copa do Mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, mostrou-se surpreso com os altos preços dos ingressos para a estreia da seleção americana na Copa do Mundo.

"Eu não sabia nada sobre esse valor", disse Trump ao New York Post: "Eu adoraria estar lá, mas, para ser sincero, não pagaria por isso."

Os co-anfitriões dos EUA enfrentam o Paraguai na estreia da Copa do Mundo, no dia 12 de junho (horário local), em Los Angeles. O ingresso mais barato custa 1.940 dólares (1.650 euros) no site de vendas da FIFA e, no site oficial de revenda da entidade, pelo menos 1.150 dólares (980 euros).

  • O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia defendido os preços anteriormente e destacado que eles refletiam o mercado norte-americano. Além disso, o suíço ressaltou que um quarto dos ingressos para a fase de grupos está sendo vendido por menos de 300 dólares.

    Trump deu a entender que o governo dos EUA também poderia se debruçar sobre os preços. “Não vi isso, mas teria que analisar a questão”, disse ele. Para ele, é importante que seus eleitores possam assistir aos jogos. Ao mesmo tempo, Trump reconheceu que o torneio é um grande sucesso econômico e supera todos os recordes anteriores.

    A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos EUA, no México e no Canadá. Com 48 seleções e 104 jogos, esta é a maior fase final já realizada. Segundo a FIFA, cerca de cinco milhões dos sete milhões de ingressos já foram vendidos, e uma nova fase de vendas está em andamento desde quinta-feira.

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