Será que vai haver um rompimento com Infantino? O presidente Donald Trump fica chocado com os preços dos ingressos para a Copa do Mundo

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia defendido os preços anteriormente e destacado que eles refletiam o mercado norte-americano. Além disso, o suíço ressaltou que um quarto dos ingressos para a fase de grupos está sendo vendido por menos de 300 dólares.

Trump deu a entender que o governo dos EUA também poderia se debruçar sobre os preços. “Não vi isso, mas teria que analisar a questão”, disse ele. Para ele, é importante que seus eleitores possam assistir aos jogos. Ao mesmo tempo, Trump reconheceu que o torneio é um grande sucesso econômico e supera todos os recordes anteriores.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos EUA, no México e no Canadá. Com 48 seleções e 104 jogos, esta é a maior fase final já realizada. Segundo a FIFA, cerca de cinco milhões dos sete milhões de ingressos já foram vendidos, e uma nova fase de vendas está em andamento desde quinta-feira.