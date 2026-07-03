Segundo uma reportagem do jornal Ruhr Nachrichten, vários clubes da Bundesliga, cujos nomes não foram divulgados, estão de olho na contratação do jogador de 30 anos.
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Será que uma transferência está fracassando devido a exigências financeiras excessivas? Clubes da Bundesliga estariam de olho no ex-jogador do BVB, Julian Brandt
O contrato de Brandt com o Borussia Dortmund não foi renovado ao final da última temporada, após sete anos juntos. Desde 1º de julho, ele está sem clube e, portanto, disponível sem custo de transferência.
No entanto, aparentemente não há muitos indícios de que ele permaneça na Alemanha. Por um lado, os aspectos esportivos, bem como as exigências financeiras do meio-campista ofensivo, parecem restringir significativamente a seleção de clubes da primeira divisão alemã. O Werder Bremen sempre foi considerado um forte candidato nesse sentido.
Por outro lado, o próprio Brandt parece preferir uma transferência para o exterior, a fim de vivenciar algo totalmente novo nesta fase final de sua carreira.
- Getty Images
Brandt está na mira de vários clubes
No entanto, nas últimas semanas e meses, foram muitos os clubes associados ao jogador de 30 anos. Na Espanha, o Atlético de Madrid teria se interessado por ele, mas o interesse parece ter esfriado. Na semana passada, o Betis de Sevilha entrou na disputa, mas, desde então, nada de concreto aconteceu.
Da Holanda, surgiram rumores de que o Ajax de Amsterdã, com o diretor técnico local Jordi Cruyff, poderia muito bem considerar a contratação de Brandt; na Itália, a AS Roma também teria feito uma suposta investida.
Daniel Farke, ex-técnico da equipe sub-23 do BVB, também teria demonstrado interesse no jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã. Segundo reportagens da mídia inglesa, ele pretende levar Brandt para o Leeds United.
Pelo BVB, o jogador de 30 anos marcou 57 gols e deu 70 assistências em um total de 307 partidas oficiais. No entanto, acabou conquistando “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o Dortmund em ambas as ocasiões.
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