O contrato de Brandt com o Borussia Dortmund não foi renovado ao final da última temporada, após sete anos juntos. Desde 1º de julho, ele está sem clube e, portanto, disponível sem custo de transferência.

No entanto, aparentemente não há muitos indícios de que ele permaneça na Alemanha. Por um lado, os aspectos esportivos, bem como as exigências financeiras do meio-campista ofensivo, parecem restringir significativamente a seleção de clubes da primeira divisão alemã. O Werder Bremen sempre foi considerado um forte candidato nesse sentido.

Por outro lado, o próprio Brandt parece preferir uma transferência para o exterior, a fim de vivenciar algo totalmente novo nesta fase final de sua carreira.