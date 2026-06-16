Segundo o jornal *Bild*, o BVB não quer nem ouvir falar em uma saída de Nmecha; no entanto, internamente, teria sido estabelecido um valor mínimo para o meio-campista de 25 anos, a partir do qual o clube se mostraria disposto a negociar. Esse valor seria de, no mínimo, 120 milhões de euros.
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Será que uma mega-transferência no verão ainda é possível? Parece que o BVB atribuiu um valor astronômico a Felix Nmecha
Nmecha teve um excelente desempenho, especialmente no primeiro tempo, em sua estreia na Copa do Mundo contra Curaçao no domingo, marcando um gol fantástico que abriu o placar (1 a 0) e conquistando o pênalti que levou ao 3 a 1 pouco antes do intervalo.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, enfatizou repetidamente o grande potencial que vê em Nmecha antes da Copa do Mundo e mostrou-se muito satisfeito por o jogador nascido em Hamburgo parecer estar de volta à sua melhor forma a tempo para a Copa do Mundo, após uma lesão no joelho em março. Nmecha é “um jogador de ponta que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele tem muito talento, muita velocidade, muita dinâmica. Ele está saudável, está em forma, não tem problemas e vai nos ajudar muito a fazer um bom torneio.”
Uma opinião que Nagelsmann não tem necessariamente sozinho. “Felix é um dos melhores jogadores box-to-box do mundo”, elogiou também o recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, já antes do torneio da Copa do Mundo. "Se ele ainda conseguir encontrar o equilíbrio, então terá tudo", elogiou Bastian Schweinsteiger, e Mats Hummels concordou na MagentaTV: "Ele tem tudo para ser de classe mundial absoluta; acredito que ele é capaz de tudo no futebol."
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Mourinho estaria “entusiasmado”: o Real Madrid parece estar de olho em Felix Nmecha
Ao que parece, o mesmo vale para um certo José Mourinho, que já voltou ao banco de reservas do Real Madrid. Segundo a Sky, o português estaria “entusiasmado” com Nmecha e já teria se informado sobre o meio-campista do Borussia Dortmund. O Real Madrid vem procurando há anos um jogador capaz de assumir o controle do meio-campo, após a saída de Toni Kroos e Luka Modric do clube. Nos últimos dois anos, o Real ficou sem títulos com os treinadores Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.
Além do Real, os dois clubes de Manchester e o Chelsea também demonstram interesse em Nmecha.
O BVB se considerava seguro, pelo menos para a próxima janela de transferências de verão, desde a renovação antecipada do contrato de Nmecha em março, válida até 2030. Isso porque a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros só deve poder ser acionada no verão de 2027. Assim, uma transferência logo após a Copa do Mundo parecia altamente improvável.
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Felix Nmecha foi contratado pelo BVB por 30 milhões de euros
Em 2023, o Dortmund pagou ao VfL Wolfsburg cerca de 30 milhões de euros pelo Nmecha. No entanto, devido a várias lesões, ele não conseguiu se adaptar ao time amarelo e preto no início e já era considerado um fracasso de transferência. De modo geral, a contratação de Nmecha foi vista com extrema crítica pelos torcedores do BVB, pois o evangélico devoto cometeu mais do que um deslize nas redes sociais, compartilhando conteúdos homofóbicos e transfóbicos e se posicionando como porta-voz da organização “Ballers in God”, vista com bastante desconfiança.
O clube se viu até mesmo obrigado a fazer um esclarecimento por meio do atual presidente, Aki Watzke. “O próprio Felix enfatizou que respeita e ama todas as pessoas, independentemente de sua cor de pele, religião ou orientação sexual”, disse Watzke.
Puramente do ponto de vista esportivo, porém, Nmecha não cometeu nenhuma falta na última temporada. Pelo contrário: Nmecha foi uma das grandes revelações positivas da última temporada do BVB, que terminou com o vice-campeonato e a classificação para a Liga dos Campeões. Em 42 partidas oficiais, Nmecha marcou cinco gols e deu três assistências.