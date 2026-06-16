Nmecha teve um excelente desempenho, especialmente no primeiro tempo, em sua estreia na Copa do Mundo contra Curaçao no domingo, marcando um gol fantástico que abriu o placar (1 a 0) e conquistando o pênalti que levou ao 3 a 1 pouco antes do intervalo.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, enfatizou repetidamente o grande potencial que vê em Nmecha antes da Copa do Mundo e mostrou-se muito satisfeito por o jogador nascido em Hamburgo parecer estar de volta à sua melhor forma a tempo para a Copa do Mundo, após uma lesão no joelho em março. Nmecha é “um jogador de ponta que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele tem muito talento, muita velocidade, muita dinâmica. Ele está saudável, está em forma, não tem problemas e vai nos ajudar muito a fazer um bom torneio.”

Uma opinião que Nagelsmann não tem necessariamente sozinho. “Felix é um dos melhores jogadores box-to-box do mundo”, elogiou também o recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, já antes do torneio da Copa do Mundo. "Se ele ainda conseguir encontrar o equilíbrio, então terá tudo", elogiou Bastian Schweinsteiger, e Mats Hummels concordou na MagentaTV: "Ele tem tudo para ser de classe mundial absoluta; acredito que ele é capaz de tudo no futebol."