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Falko Blöding

Traduzido por

Será que um velho conhecido de Mourinho da Premier League está a caminho? O Real Madrid teria três opções em vista para substituir Carvajal

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Manchester United
P. Porro
D. Dalot
J. Fortea
D. Jimenez

De acordo com várias reportagens da mídia, o Real Madrid, vice-campeão espanhol, tem três opções para substituir o capitão Dani Carvajal (34), que está de saída, na lateral direita da defesa.

Várias pistas apontam para a Premier League, onde o novo técnico designado do Real Madrid, José Mourinho (63), trabalhou durante anos.

  • Segundo o jornal *Sport*, Diogo Dalot, do Manchester United, é um dos candidatos. Mourinho estaria empenhado em trazer seu compatriota português para Madri. Os dois já trabalharam juntos nos Red Devils: no verão de 2018, Dalot foi transferido do FC Porto para o United por 22 milhões de euros. Mourinho foi seu técnico por seis meses.

    Dalot, que também pode atuar na lateral esquerda, tem contrato com o Manchester até 2028. O jogador de 27 anos foi titular na última temporada e disputou 36 partidas oficiais (um gol, três assistências). Espera-se que o clube mais titulado da Inglaterra queira mantê-lo e lhe ofereça um novo contrato.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Parece que Pedro Porro é caro demais para o Real Madrid

    A segunda opção da Premier League é Pedro Porro, do Tottenham Hotspur, segundo o jornal *As*. No entanto, o jogador de 26 anos é considerado muito caro. Assim como Dalot, Porro tem contrato até 2028. O Spurs, que ainda luta contra o rebaixamento na Premier League, pagou 40 milhões de euros ao Sporting CP em 2023.

    Muito mais econômica seria, por outro lado, a terceira opção: apostar nos próprios jovens. Com os dois jogadores da seleção juvenil, Jesus Fortea (19) e David Jiménez (22), há aqui dois talentos promissores que poderiam ocupar a posição atrás do titular Trent Alexander-Arnold.

    Fortea é considerado um grande talento e está sendo especulado para uma transferência para o Como 1907 no verão. Jimenez já acumulou experiência no elenco profissional do Real na primavera e disputou quatro partidas pela equipe principal.

  • As transferências recordes do Real Madrid:

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Jude BellinghamMeio-campistaBorussia Dortmund2023127 milhões de euros
    Eden HazardMeio-campoFC Chelsea2019120,8 milhões de euros
    Gareth BaleAtaqueTottenham Hotspur2013101 milhões de euros
    Cristiano RonaldoAtaqueManchester United200994 milhões de euros
    Aurelien TchouameniMeio-campoAS Monaco202280 milhões de euros
    Zinedine ZidaneMeio-campoJuventus200177,5 milhões de euros
    James RodríguezMeio-campoAS Mônaco201475 milhões de euros
    KakáMeio-campoAC Milan200967 milhões de euros
    Luka JovicAtaqueEintracht Frankfurt201963 milhões de euros
    Dean HuijsenDefesaAFC Bournemouth202462,5 milhões de euros