Várias pistas apontam para a Premier League, onde o novo técnico designado do Real Madrid, José Mourinho (63), trabalhou durante anos.
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Será que um velho conhecido de Mourinho da Premier League está a caminho? O Real Madrid teria três opções em vista para substituir Carvajal
Segundo o jornal *Sport*, Diogo Dalot, do Manchester United, é um dos candidatos. Mourinho estaria empenhado em trazer seu compatriota português para Madri. Os dois já trabalharam juntos nos Red Devils: no verão de 2018, Dalot foi transferido do FC Porto para o United por 22 milhões de euros. Mourinho foi seu técnico por seis meses.
Dalot, que também pode atuar na lateral esquerda, tem contrato com o Manchester até 2028. O jogador de 27 anos foi titular na última temporada e disputou 36 partidas oficiais (um gol, três assistências). Espera-se que o clube mais titulado da Inglaterra queira mantê-lo e lhe ofereça um novo contrato.
- Getty Images Sport
Parece que Pedro Porro é caro demais para o Real Madrid
A segunda opção da Premier League é Pedro Porro, do Tottenham Hotspur, segundo o jornal *As*. No entanto, o jogador de 26 anos é considerado muito caro. Assim como Dalot, Porro tem contrato até 2028. O Spurs, que ainda luta contra o rebaixamento na Premier League, pagou 40 milhões de euros ao Sporting CP em 2023.
Muito mais econômica seria, por outro lado, a terceira opção: apostar nos próprios jovens. Com os dois jogadores da seleção juvenil, Jesus Fortea (19) e David Jiménez (22), há aqui dois talentos promissores que poderiam ocupar a posição atrás do titular Trent Alexander-Arnold.
Fortea é considerado um grande talento e está sendo especulado para uma transferência para o Como 1907 no verão. Jimenez já acumulou experiência no elenco profissional do Real na primavera e disputou quatro partidas pela equipe principal.
As transferências recordes do Real Madrid:
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campista Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo FC Chelsea 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Monaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jovic Ataque Eintracht Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros