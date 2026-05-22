Será que um velho conhecido de Mourinho da Premier League está a caminho? O Real Madrid teria três opções em vista para substituir Carvajal

A segunda opção da Premier League é Pedro Porro, do Tottenham Hotspur, segundo o jornal *As*. No entanto, o jogador de 26 anos é considerado muito caro. Assim como Dalot, Porro tem contrato até 2028. O Spurs, que ainda luta contra o rebaixamento na Premier League, pagou 40 milhões de euros ao Sporting CP em 2023.

Muito mais econômica seria, por outro lado, a terceira opção: apostar nos próprios jovens. Com os dois jogadores da seleção juvenil, Jesus Fortea (19) e David Jiménez (22), há aqui dois talentos promissores que poderiam ocupar a posição atrás do titular Trent Alexander-Arnold.

Fortea é considerado um grande talento e está sendo especulado para uma transferência para o Como 1907 no verão. Jimenez já acumulou experiência no elenco profissional do Real na primavera e disputou quatro partidas pela equipe principal.