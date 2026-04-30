Será que um jogador que estava para ser vendido acaba voltando? O FC Bayern de Munique parece receber más notícias sobre a cessão

Assim, o campeão turco considera que o valor da cláusula em questão é excessivo. Segundo Ali Naci Kücük, o Galatasaray pretende transferir no máximo quatro a cinco milhões de euros para o Bayern de Munique pela contratação definitiva de Boey. No entanto, a opção de compra estabelecida no início de fevereiro, quando foi definido o empréstimo, estaria em cerca de 15 milhões de euros — um valor excessivo para o Galatasaray, que já pagou uma taxa de empréstimo de 500 mil euros pelo lateral-direito.

Caso o clube de Istambul realmente não exerça a opção de compra, Boey retornaria inicialmente ao Bayern no meio do ano, onde ainda tem contrato até 2028. No FCB, porém, não se conta mais com o jogador de 25 anos, que originalmente havia sido transferido do Galatasaray para o campeão alemão em 2024 por 30 milhões de euros. Caso a permanência no Galatasaray não se concretize, o Bayern teria que procurar um novo destino para Boey. Em meados de abril, o jornal Bild havia noticiado, contrariando Ali Naci Kücük, que os turcos exerceriam a opção de compra.



