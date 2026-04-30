Será que um jogador que estava para ser vendido acaba voltando? O FC Bayern de Munique parece receber más notícias sobre a cessão

De acordo com uma reportagem do bem informado jornalista turco Ali Naci Kücük, o Galatasaray não tem, neste momento, intenção de exercer a opção de compra de Boey, que ainda está emprestado pelo FCB até o final da temporada.
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Assim, o campeão turco considera que o valor da cláusula em questão é excessivo. Segundo Ali Naci Kücük, o Galatasaray pretende transferir no máximo quatro a cinco milhões de euros para o Bayern de Munique pela contratação definitiva de Boey. No entanto, a opção de compra estabelecida no início de fevereiro, quando foi definido o empréstimo, estaria em cerca de 15 milhões de euros — um valor excessivo para o Galatasaray, que já pagou uma taxa de empréstimo de 500 mil euros pelo lateral-direito.
Caso o clube de Istambul realmente não exerça a opção de compra, Boey retornaria inicialmente ao Bayern no meio do ano, onde ainda tem contrato até 2028. No FCB, porém, não se conta mais com o jogador de 25 anos, que originalmente havia sido transferido do Galatasaray para o campeão alemão em 2024 por 30 milhões de euros. Caso a permanência no Galatasaray não se concretize, o Bayern teria que procurar um novo destino para Boey. Em meados de abril, o jornal Bild havia noticiado, contrariando Ali Naci Kücük, que os turcos exerceriam a opção de compra.
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Quase sempre à margem no FC Bayern: Sacha Boey queria voltar aos holofotes jogando pelo Galatasaray
Boey nunca conseguiu garantir uma vaga no time titular do Bayern de Munique e frequentemente decepcionou.
Com a transferência por empréstimo para seu ex-clube, onde outrora havia conquistado fama internacional, Boey pretendia dar um novo impulso à sua carreira. No entanto, até agora isso só foi parcialmente bem-sucedido: embora Boey tenha sido titular repetidamente nos últimos três meses, em jogos importantes o técnico Okan Buruk preferiu, na maioria das vezes, escalar Roland Sallai ou Wilfried Singo na lateral direita.
Boey foi titular em apenas uma das quatro partidas eliminatórias da Liga dos Campeões, contra a Juventus de Turim (play-offs) e o Liverpool (oitavas de final). Além disso, ficou no banco durante os 90 minutos nas partidas decisivas do campeonato no início de abril contra o Trabzonspor (1 a 2) e, mais recentemente, no último fim de semana, no clássico contra o Fenerbahçe (3 a 0). Também na vitória por 1 a 0 sobre o Besiktas, no início de março, Boey começou no banco e foi escalado nos últimos 20 minutos.
Sacha Boey: Os números desde o seu regresso ao Galatasaray
Intervenções
15
Titular
8
Gols
2
Assistências
0