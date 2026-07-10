Já teria sido alcançado um acordo entre o Barcelona e o jogador de 24 anos. O técnico do Barça, Hansi Flick, também já teria aprovado a contratação, segundo Romano.

Os blaugranas veem em Adeyemi “também um potencial financeiro. O contrato está fechado, com duração de cinco anos. Adeyemi quer ir para Barcelona. Ele não está negociando com nenhum outro clube.”

No entanto, os clubes ainda precisam chegar a um acordo. Segundo informações da Sky, o BVB teria rejeitado uma primeira oferta do FC Barcelona pelo atacante lateral no valor de 20 milhões de euros e mantido sua exigência inicial de 40 milhões de euros.

De acordo com o Ruhr Nachrichten, no entanto, esse valor seria “difícil ou impossível” de ser alcançado pelos “amarelos e pretos”, razão pela qual diversos meios de comunicação passaram a cogitar uma troca de jogadores. Caso o Barça não consiga pagar o valor de transferência exigido pelo Dortmund, um jogador do time catalão poderia ser incluído na negociação. O trio formado por Roony Bardghji, Hector Fort e Marc Casado parece despertar o interesse do BVB.