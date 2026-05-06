Por um lado, o Bayern precisaria gerar receitas suficientes com transferências para poder arcar com a exorbitante exigência de transferência dos Magpies, que ultrapassa os 85 milhões de euros. Para isso, segundo se diz, os três jogadores emprestados — João Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e Bryan Zaragoza (AS Roma) — teriam que ser contratados definitivamente por seus clubes atuais.

No caso de Palhinha, o clube de Munique poderia contar com cerca de 30 milhões de euros; para Boey e Zaragoza, ainda entrariam 15 e 13 milhões de euros, respectivamente, na “conta poupança” da Säbener Straße. Sem essas receitas, a contratação do inglês seria, portanto, muito irrealista.

Além disso, o diretor esportivo Max Eberl também teria um desafio pela frente, já que ele precisaria obter a aprovação prévia do poderoso conselho fiscal do clube recordista de títulos. Como o consórcio liderado pela antiga dupla de dirigentes Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge costuma agir de forma cautelosa e conservadora, especialmente em transferências caras, essa visita também deve se revelar uma tarefa complicada.