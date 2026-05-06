Conforme consta de uma reportagem da Sport Bild, o clube alemão recordista de títulos só poderia concretizar a contratação do atacante do Newcastle United se algumas condições fossem atendidas previamente.
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Será que três jogadores terão de deixar o clube? Aparentemente, Max Eberl enfrenta grandes obstáculos internos em relação à suposta contratação almejada pelo FC Bayern
Por um lado, o Bayern precisaria gerar receitas suficientes com transferências para poder arcar com a exorbitante exigência de transferência dos Magpies, que ultrapassa os 85 milhões de euros. Para isso, segundo se diz, os três jogadores emprestados — João Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e Bryan Zaragoza (AS Roma) — teriam que ser contratados definitivamente por seus clubes atuais.
No caso de Palhinha, o clube de Munique poderia contar com cerca de 30 milhões de euros; para Boey e Zaragoza, ainda entrariam 15 e 13 milhões de euros, respectivamente, na “conta poupança” da Säbener Straße. Sem essas receitas, a contratação do inglês seria, portanto, muito irrealista.
Além disso, o diretor esportivo Max Eberl também teria um desafio pela frente, já que ele precisaria obter a aprovação prévia do poderoso conselho fiscal do clube recordista de títulos. Como o consórcio liderado pela antiga dupla de dirigentes Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge costuma agir de forma cautelosa e conservadora, especialmente em transferências caras, essa visita também deve se revelar uma tarefa complicada.
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O Bayern e o Newcastle parecem estar mantendo as primeiras conversas exploratórias
No entanto, parece que já teriam ocorrido conversas entre Gordon e representantes do Bayern de Munique. Segundo informações, o jogador de 25 anos estaria interessado na transferência e pronto para dar o salto para a Bundesliga e se juntar ao Bayern, mesmo estando ciente dos muitos obstáculos para que isso se concretize.
O Daily Mail informou recentemente que já estariam ocorrendo as primeiras conversas exploratórias entre os dois clubes. No entanto, segundo o jornal, ainda não houve negociações intensas. Presume-se que, neste momento, o objetivo seja avaliar exatamente quanto o Newcastle exigiria pelos serviços de Gordon.
Recentemente, foi divulgado que os Magpies só estariam dispostos a negociar a partir de uma quantia de 86 milhões de euros, embora o clube esteja ciente de que Gordon busca um novo desafio no próximo verão e que o FC Bayern o atrai bastante.