Será que Trent está em apuros?! Alexander-Arnold alertou que José Mourinho “gosta que os zagueiros defendam”, com Denzel Dumfries cotado para se tornar titular no Real Madrid

Em entrevista à 10bet, o vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League de 1999 destacou como a mudança de treinador altera completamente a dinâmica para o lateral com vocação ofensiva. Questionado se Dumfries poderia tirar a posição de Alexander-Arnold como lateral titular, Hasselbaink disse: “Se for o José Mourinho, é muito provável que as chances dele sejam realmente grandes, porque Mourinho gosta que seus defensores defendam em primeiro lugar.

“Todos nós conhecemos a qualidade de Trent, mas a qualidade de Trent está no ataque. Então, de certa forma, se for o Mourinho, acho que Dumfries vai jogar bastante. Mas, por outro lado, é um grande luxo para o Mourinho ter, porque ele tem dois tipos completamente diferentes de laterais-direitos e pode seguir diferentes direções táticas.

“Então, ainda acho que o Trent vai ter bastante tempo de jogo. Mas sim, há competição, e isso é normal em um grande clube.”