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Será que Trent está em apuros?! Alexander-Arnold alertou que José Mourinho “gosta que os zagueiros defendam”, com Denzel Dumfries cotado para se tornar titular no Real Madrid
O retorno de Mourinho provoca uma reestruturação na defesa
De acordo com a Sky Sports, o técnico português viajou de Lisboa para Madri na tarde de quarta-feira para finalizar seu retorno ao gigante espanhol, indo diretamente para o centro de treinamento antes do início formal de seu contrato em julho. Para facilitar a reconstrução da defesa, os dirigentes do Bernabéu estão agora de olho no zagueiro do Inter, Denzel Dumfries, em uma negociação a preço reduzido, além do zagueiro central do Liverpool, Ibrahima Konaté. Essa campanha de contratações segue-se a uma temporada de estreia irregular de Alexander-Arnold, cujas lesões musculares recorrentes e consequente exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo forçaram o clube a buscar alternativas confiáveis.
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Hasselbaink identifica um dilema tático
Em entrevista à 10bet, o vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League de 1999 destacou como a mudança de treinador altera completamente a dinâmica para o lateral com vocação ofensiva. Questionado se Dumfries poderia tirar a posição de Alexander-Arnold como lateral titular, Hasselbaink disse: “Se for o José Mourinho, é muito provável que as chances dele sejam realmente grandes, porque Mourinho gosta que seus defensores defendam em primeiro lugar.
“Todos nós conhecemos a qualidade de Trent, mas a qualidade de Trent está no ataque. Então, de certa forma, se for o Mourinho, acho que Dumfries vai jogar bastante. Mas, por outro lado, é um grande luxo para o Mourinho ter, porque ele tem dois tipos completamente diferentes de laterais-direitos e pode seguir diferentes direções táticas.
“Então, ainda acho que o Trent vai ter bastante tempo de jogo. Mas sim, há competição, e isso é normal em um grande clube.”
Não haverá retorno à Premier League
Com a saída de Dani Carvajal em 30 de junho, a pressão sobre o jogador de 27 anos para assumir a liderança da lateral direita vai se intensificar, sob os holofotes. Apesar das dificuldades, Hasselbaink insiste que um retorno à Premier League seria prematuro.
Ao discutir o futuro do zagueiro, Hasselbaink acrescentou: “Não, não acho que ele deva. Acho que ele deve perseverar e se empenhar. Para a Inglaterra — sei que ele não está na seleção no momento —, mas para a seleção em si, é muito bom que jogadores ingleses estejam atuando no exterior. Agora você tem Kane, Gordon, Rashford e Trent. Acho que isso só trará benefícios para a Inglaterra.
“E para o Trent, acho que é bom para o seu caráter que as coisas não estejam tão fáceis quanto estavam no Liverpool. Ele precisa mostrar outro lado do seu jogo, e sim, ele está sob pressão — um tipo diferente de pressão.”
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Um verão de reabilitação nos espera
Os dirigentes do Real Madrid estão ansiosos para garantir a contratação de Dumfries e Konate antes do início da Copa do Mundo, permitindo que Mourinho defina seu elenco com antecedência. Enquanto seus companheiros de equipe partem para o torneio, Alexander-Arnold enfrenta um verão crucial de reabilitação física para superar seus persistentes problemas de condicionamento físico. O zagueiro precisa aproveitar a pré-temporada para convencer o novo técnico de que é capaz de se adaptar a uma função mais disciplinada e defensiva antes do início da exaustiva campanha nacional do clube, em agosto.