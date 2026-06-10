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Será que Thomas Müller não terá o retorno dos sonhos? Lenda do Bayern coloca em dúvida seu retorno como diretor ou presidente após a aposentadoria
Muller minimiza a possibilidade de voltar ao Bayern
Desde que encerrou sua trajetória de 25 anos no Bayern para se juntar ao Vancouver Whitecaps em uma transferência sem custos em agosto de 2025, as especulações sobre o retorno de Müller ao clube em uma função executiva têm sido incessantes.
O jogador de 36 anos subiu na hierarquia desde a base em 2000 até chegar ao time principal, levando muitos torcedores a supor que ele acabaria assumindo uma função de destaque na diretoria. No entanto, em entrevista recente ao BILD, o atacante colocou um freio definitivo nessas expectativas crescentes. Ao se apresentar como embaixador da marca, Müller deixou bem claro que assumir diretamente um cargo na diretoria não está em seus planos imediatos.
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Atacante alemão não tem pressa em assumir papel de destaque
Quando questionado se os torcedores poderiam esperar por um rápido reencontro, Müller mostrou-se receptivo, mas extremamente cauteloso. “A longo prazo, não descarto nada. No momento, não consigo imaginar que isso venha a ser relevante tão cedo”, explicou.
O lendário atacante possui um palmarés inigualável, tendo conquistado 13 títulos da Bundesliga, duas Ligas dos Campeões, seis Copas da Alemanha e duas Copas do Mundo de Clubes da FIFA em Munique. No entanto, ele ressaltou que liderar o clube exige muito mais do que sucesso em campo.
“Não dá para exercer uma função de liderança no Bayern de Munique de forma superficial”, acrescentou.
O futuro no futebol continua totalmente em aberto
Nesta fase, o campeão da Copa do Mundo de 2014 ainda não tem nenhuma decisão tomada sobre sua carreira profissional depois que pendurar as chuteiras. Com 45 gols em 131 partidas pela Alemanha, seu legado está garantido, e recentemente ele acrescentou uma Copa do Canadá com o Vancouver à sua extensa coleção de títulos.
“Quero continuar no mundo do futebol? Quero experimentar a carreira de treinador em algum momento? Essas são as perguntas que farei a mim mesmo no momento certo”, observou. Em vez de se precipitar para um ambiente de alta pressão, Müller planeja dedicar mais tempo às suas paixões pessoais, afirmando em tom de brincadeira: “Estou pensando mais em golfe.”
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Presidente do Bayern comemora o retorno do herói
Apenas três meses depois de Müller deixar a Baviera para iniciar sua aventura na MLS, o atual presidente do Bayern, Herbert Hainer, revelou que aconselhou o atacante a se mudar para os Estados Unidos caso deseje continuar trabalhando no mundo do esporte após o fim de sua carreira como jogador. Além de ver Müller como um possível embaixador da marca do Bayern, Hainer acrescentou: “Ele poderia até mesmo me suceder um dia.”