Será que Thomas Müller não terá o retorno dos sonhos? Lenda do Bayern coloca em dúvida seu retorno como diretor ou presidente após a aposentadoria

Desde que encerrou sua trajetória de 25 anos no Bayern para se juntar ao Vancouver Whitecaps em uma transferência sem custos em agosto de 2025, as especulações sobre o retorno de Müller ao clube em uma função executiva têm sido incessantes.

O jogador de 36 anos subiu na hierarquia desde a base em 2000 até chegar ao time principal, levando muitos torcedores a supor que ele acabaria assumindo uma função de destaque na diretoria. No entanto, em entrevista recente ao BILD, o atacante colocou um freio definitivo nessas expectativas crescentes. Ao se apresentar como embaixador da marca, Müller deixou bem claro que assumir diretamente um cargo na diretoria não está em seus planos imediatos.