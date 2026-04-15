"Será que sou mimado?!" - Neymar rebate torcedor que o chamou de "gordinho" enquanto o Santos era vaiado após tropeço inesperado na Copa Sul-Americana

O confronto tomou um tom pessoal quando Neymar se dirigia para o túnel, apontando para um torcedor específico para zombar de sua aparência física, ao mesmo tempo em que defendia veementemente seu próprio empenho.

Irritado com as acusações de ser “mimado”, Neymar rebateu o provocador: “Você deveria ter treinado mais. Você está ficando gordinho! Você está certo... está feliz agora? Eu sou mimado? Estou dando tudo de mim aqui. Vou te dar seu minuto de fama.”

Embora reconheça o direito dos torcedores de ficarem frustrados, o brasileiro insistiu que o limite havia sido ultrapassado. “Eu só reclamei, não discuti, respondi ao torcedor sobre a maneira como ele falou comigo”, disse ele. “Entendo os torcedores que criticam nosso jogo, mas quando se torna pessoal, quando ele ataca de uma maneira diferente, não posso aceitar isso. Não posso aceitar porque sou um cara muito consistente, dou minha vida pelo futebol, por este clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado dessa maneira.”

Ele concluiu traçando uma linha firme entre sua vida profissional e privada: “Não estou falando de não me criticarem em relação ao meu desempenho em campo, mas não aceitarei críticas fora de campo. Os torcedores estão chateados com o empate, especialmente contra um time como o Recoleta, mas nós também estamos chateados; pareceu mais uma derrota. É isso, temos que levantar a cabeça e seguir em frente.”