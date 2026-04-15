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"Será que sou mimado?!" - Neymar rebate torcedor que o chamou de "gordinho" enquanto o Santos era vaiado após tropeço inesperado na Copa Sul-Americana
A tensão atinge o auge na Vila Belmiro
O ícone brasileiro colocou o Santos na frente logo aos quatro minutos, mas seu gol foi anulado por um pênalti marcado por Richard Ortiz, deixando o Peixe na última posição do Grupo E da Copa Sul-Americana. Ao soar o apito final, Neymar reagiu às vaias fazendo um gesto de “silêncio” em direção às arquibancadas e trocando farpas com um torcedor, antes de se dirigir para uma tensa entrevista pós-jogo. Esse resultado surpreendente contra os estreantes paraguaios provocou uma reação furiosa da torcida da casa.
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Neymar defende o desempenho da equipe
Antes que a situação se agravasse com a torcida, o jogador de 34 anos tentou oferecer uma visão profissional sobre o motivo pelo qual a vitória escapou de sua equipe. Ele reconheceu a frustração dos torcedores, mas insistiu que o desempenho geral da equipe não foi tão ruim quanto a reação sugeria.
Em entrevista à ESPN Brasil sobre o desempenho e o descontentamento expresso pela torcida, Neymar disse: “Cometemos erros. Todos nós cometemos erros; isso acontece. Acho que criamos muitas chances. Jogamos bem, certamente não jogamos mal. Os torcedores ficam nervosos e exigem que joguemos com mais garra, mas nossa equipe está jogando e criando oportunidades. Entendo a frustração, mas eles precisam perceber que o futebol é assim, às vezes a bola simplesmente não entra.”
"Não consigo aceitar isso"
O confronto tomou um tom pessoal quando Neymar se dirigia para o túnel, apontando para um torcedor específico para zombar de sua aparência física, ao mesmo tempo em que defendia veementemente seu próprio empenho.
Irritado com as acusações de ser “mimado”, Neymar rebateu o provocador: “Você deveria ter treinado mais. Você está ficando gordinho! Você está certo... está feliz agora? Eu sou mimado? Estou dando tudo de mim aqui. Vou te dar seu minuto de fama.”
Embora reconheça o direito dos torcedores de ficarem frustrados, o brasileiro insistiu que o limite havia sido ultrapassado. “Eu só reclamei, não discuti, respondi ao torcedor sobre a maneira como ele falou comigo”, disse ele. “Entendo os torcedores que criticam nosso jogo, mas quando se torna pessoal, quando ele ataca de uma maneira diferente, não posso aceitar isso. Não posso aceitar porque sou um cara muito consistente, dou minha vida pelo futebol, por este clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado dessa maneira.”
Ele concluiu traçando uma linha firme entre sua vida profissional e privada: “Não estou falando de não me criticarem em relação ao meu desempenho em campo, mas não aceitarei críticas fora de campo. Os torcedores estão chateados com o empate, especialmente contra um time como o Recoleta, mas nós também estamos chateados; pareceu mais uma derrota. É isso, temos que levantar a cabeça e seguir em frente.”
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A corrida pela boa forma para a Copa do Mundo se aproxima
O foco principal de Neymar continua sendo garantir sua quarta participação na Copa do Mundo com a seleção brasileira em junho deste ano; o atacante passou recentemente por uma nova intervenção no joelho para garantir que esteja totalmente preparado. O Santos enfrenta um calendário apertado, com um confronto em casa contra o Fluminense no dia 19 de abril, seguido por uma partida crucial da Copa do Brasil contra o Coritiba. Esses jogos representam um grande desafio para um elenco em falta de confiança, já que Neymar precisa equilibrar a pressão no campeonato nacional com suas ambições na seleção.