Questionado sobre os motivos da atual fragilidade defensiva, o jovem Tom Bischof, após a vitória por 1 a 0, declarou à Sky com surpreendente franqueza: “É sempre ruim quando se leva tantos gols e sofre tantas chances contra. Infelizmente, assisti a alguns jogos de fora: ultimamente, temos deixado a desejar nos fundamentos da pressão defensiva, como ir direto para cima logo após a perda da bola.” Pouco depois, ele acrescentou: “Nas últimas semanas, nem sempre estive em campo, mas percebi isso de fora. Por isso, muitas vezes temos que percorrer distâncias desnecessariamente longas. Quando fazemos uma contra-pressão rápida, marcamos muitos gols. Infelizmente, agora sofremos muitos gols.”

Agora, as declarações de Bischof podem ser interpretadas como refrescantemente honestas e autoconfiantes. Mas o fato de um jogador de 20 anos, que ainda não é titular, criticar tão abertamente em seu primeiro ano no Bayern foi bastante surpreendente. Especialmente porque o próprio Bischof se excluiu indiretamente da maior parte de suas observações críticas, já que em Wolfsburg ele voltou a jogar pela primeira vez em quatro semanas, após uma lesão muscular e duas partidas de 90 minutos no banco.

Lógico, portanto, que a primeira pergunta ao técnico do Bayern, Vincent Kompany, fosse para esclarecer se Bischof estava certo em suas críticas. A reação de Kompany: um sorriso largo e sereno, mas também uma declaração inequivocamente clara: “Não, claro que não. Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista.” Palavras incomuns, se considerarmos que críticas públicas aos seus jogadores são normalmente um tabu para Kompany. Mas foi a maneira como ele reagiu que forneceu mais uma prova de onde reside, além das conquistas que lhe são atribuídas puramente do ponto de vista futebolístico em seu tempo até agora na Säbener Straße, um dos maiores talentos do belga: Ele tem o dom de sempre encontrar o tom certo no relacionamento interpessoal com seus jogadores, mesmo em situações desagradáveis. E com isso ele está um passo à frente da maioria dos outros treinadores, algo que estes só podem aprender de forma muito limitada.

A resposta de Kompany à notável entrevista de Bischof soou repreensiva, mas não condescendente. Foi coerente, mas longe de qualquer tensão ou drama. Ele simplesmente sorriu diante disso. E mesmo quando refutou a opinião de seu jogador com sua visão das coisas, ele o fez de forma totalmente tranquila: “O problema não é a falta de vontade de fazer contra-pressão; assim você não consegue ganhar jogos. A questão é que nem sempre é preciso decidir os jogos nos primeiros dez, quinze minutos. Isso nem sempre dá certo. Começamos bem nos primeiros dez minutos, mas depois perdemos a paciência. Você pode fazer contra-pressão uma, duas ou três vezes, mas em algum momento as pernas começam a dar sinais de cansaço. Acho que jogamos muito melhor no segundo tempo, e isso se deveu à nossa conduta quando estávamos com a posse de bola.” Assim, simplesmente não era mais necessário voltar à contra-pressão com tanta frequência, porque a bola ficava mais tempo nas nossas fileiras.