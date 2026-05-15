Segundo a revista Kicker, já houve um primeiro contato com a equipe de assessoria de Hütter. No entanto, seu assessor, Alen Augustincic, não quis confirmar a informação quando questionado pela revista esportiva. O austríaco de 56 anos treinou o AS Monaco por cerca de dois anos, mas foi demitido em outubro.
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Será que se aproxima um retorno espetacular ao Eintracht Frankfurt? Parece que já houve um contato
Entre 2018 e 2021, Hütter teve uma passagem de sucesso pelo Eintracht, antes de fazer uma transferência pouco bem-sucedida para o Borussia Mönchengladbach. No entanto, ele mantém até hoje um vínculo com seu ex-clube. Dizem que ele passou por Frankfurt há apenas algumas semanas.
“O Gladbach também é um ótimo clube, mas emocionalmente ainda sinto que sou extremamente apegado a Frankfurt”, disse Hütter à revista Kicker em 2023, após sua saída do Borussia. “Quando assisto aos jogos do Eintracht, algo se mexe dentro de mim. Foi uma época incrivelmente maravilhosa.”
Por enquanto, não está claro se um retorno de Hütter como técnico ao Eintracht está sequer em questão. Recentemente, ele teria demonstrado interesse em um cargo na Premier League. O L’Equipe também o associou ao Olympique de Marselha.
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Quem ainda está sendo cogitado como sucessor de Albert Riera no Eintracht?
A saída do polêmico Albert Riera, após apenas três meses e meio, ainda não foi anunciada oficialmente, mas, segundo relatos coincidentes, já estaria decidida. Nem mesmo uma possível classificação para a Conference League na última rodada da Bundesliga, contra o VfB Stuttgart, mudaria essa situação. Os resultados esportivos foram muito ruins, e a gestão de imagem, muito confusa.
Além de Hütter, vários outros candidatos a treinador já foram cogitados nos últimos dias no Eintracht. Entre eles: Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (sem clube), Domenico Tedesco (sem clube), Roger Schmidt (diretor esportivo global da liga japonesa), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) e Danny Röhl (Glasgow Rangers).