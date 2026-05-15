Será que se aproxima um retorno espetacular ao Eintracht Frankfurt? Parece que já houve um contato

Entre 2018 e 2021, Hütter teve uma passagem de sucesso pelo Eintracht, antes de fazer uma transferência pouco bem-sucedida para o Borussia Mönchengladbach. No entanto, ele mantém até hoje um vínculo com seu ex-clube. Dizem que ele passou por Frankfurt há apenas algumas semanas.

“O Gladbach também é um ótimo clube, mas emocionalmente ainda sinto que sou extremamente apegado a Frankfurt”, disse Hütter à revista Kicker em 2023, após sua saída do Borussia. “Quando assisto aos jogos do Eintracht, algo se mexe dentro de mim. Foi uma época incrivelmente maravilhosa.”

Por enquanto, não está claro se um retorno de Hütter como técnico ao Eintracht está sequer em questão. Recentemente, ele teria demonstrado interesse em um cargo na Premier League. O L’Equipe também o associou ao Olympique de Marselha.