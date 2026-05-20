De acordo com uma reportagem da Sport Bild, El Mala teria dado a entender aos seus companheiros do Colônia que deixaria o clube neste verão. Segundo a publicação, o FC Brentford estaria disposto a pagar a quantia exigida de 50 milhões de euros pelo atacante de 19 anos. Ele próprio teria em vista um salário anual de quatro milhões de euros.
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Será que Said El Mala já havia dado a entender internamente que iria sair? Um clube da Premier League parece estar disposto a pagar o valor exigido pelo 1. FC Köln
Inicialmente, o Brighton era considerado o principal candidato à contratação. No entanto, segundo informações, as negociações entre o Colônia e o clube do técnico alemão Fabian Hürzeler estão paralisadas há meses. A última oferta do Brighton teria sido de 35 milhões de euros — um valor insuficiente para o Colônia.
No Brentford, El Mala encontraria dois compatriotas alemães: Kevin Schade e Vitaly Janelt. Os Bees lutam atualmente por uma vaga nas competições internacionais. Antes da última rodada, a equipe ocupa a nona posição, que não dá direito à participação na Copa da Europa. O Chelsea FC ocupa a oitava posição, válida para a Conference League, apenas por ter melhor saldo de gols. A diferença para a sétima posição da Liga Europa (atualmente ocupada pelo Brighton) é de um ponto.
Said El Mala parece estar na seleção alemã para a Copa do Mundo
El Mala também foi recentemente associado ao Chelsea FC, ao Newcastle United e, repetidamente, ao Bayern de Munique. Justamente em Munique, ele deixou sua marca no último fim de semana. Embora tenha sofrido uma derrota por 1 a 5 com sua equipe, ele causou sensação com um gol espetacular após uma jogada individual.
No total, El Mala marcou 13 gols e deu cinco assistências em 34 jogos da Bundesliga nesta temporada. A recompensa provavelmente será uma convocação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a equipe alemã na Copa do Mundo, conforme já vazou antes do anúncio oficial na quinta-feira às 13h.