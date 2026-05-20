Será que Said El Mala já havia dado a entender internamente que iria sair? Um clube da Premier League parece estar disposto a pagar o valor exigido pelo 1. FC Köln

Inicialmente, o Brighton era considerado o principal candidato à contratação. No entanto, segundo informações, as negociações entre o Colônia e o clube do técnico alemão Fabian Hürzeler estão paralisadas há meses. A última oferta do Brighton teria sido de 35 milhões de euros — um valor insuficiente para o Colônia.

No Brentford, El Mala encontraria dois compatriotas alemães: Kevin Schade e Vitaly Janelt. Os Bees lutam atualmente por uma vaga nas competições internacionais. Antes da última rodada, a equipe ocupa a nona posição, que não dá direito à participação na Copa da Europa. O Chelsea FC ocupa a oitava posição, válida para a Conference League, apenas por ter melhor saldo de gols. A diferença para a sétima posição da Liga Europa (atualmente ocupada pelo Brighton) é de um ponto.