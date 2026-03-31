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Será que Ryan Reynolds e Rob Mac, do Wrexham, são os “melhores proprietários do futebol”? Ex-jogador da seleção do País de Gales explica por que as estrelas de Hollywood podem se orgulhar desse título
O Wrexham continua a quebrar recordes de transferências
Esse apoio permitiu que o Wrexham prosperasse dentro e fora de campo. Há a promessa de que mais novidades estão por vir, com as obras já em andamento na nova arquibancada Kop, no Racecourse Ground. Em breve, mais torcedores serão recebidos nas arquibancadas, com todos os olhos voltados para a conquista da Premier League.
A premiada série documental “Welcome to Wrexham” continua a construir uma base global de fãs, abrindo uma janela para o mundo. O sucesso em campo ajudou a manter o interesse elevado, com Phil Parkinson realizando um trabalho notável ao longo de uma gestão de 267 jogos.
Ele tem sido apoiado em cada passo do caminho por Reynolds e Mac, com recordes de transferências sendo quebrados a cada janela de mercado. Já se especula que o Wrexham poderia gastar mais de 50 milhões de libras (66 milhões de dólares) em um jogador caso chegue à primeira divisão.
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Será que Reynolds & Mac são os melhores proprietários do futebol mundial?
Eles vão — contando com o apoio total de suas esposas, Blake Lively e Kaitlin Olson — continuar injetando recursos no Wrexham, tanto no time quanto na cidade. Poucos clubes no mundo podem se orgulhar de ter presidentes tão solidários no comando.
Questionado sobre se eles são os melhores desse grupo, Chester — em entrevista à Fruity King — disse: “Ryan Reynolds e Rob McElhenney são os melhores proprietários do futebol? É uma pergunta difícil. Acho que já houve muitos proprietários realmente bons no futebol, mas acho que, pelo que fizeram pelo Wrexham como clube e pela cidade também, sempre foi um clube de futebol com muita história, muito antes da chegada dos proprietários, mas ver aonde o clube havia chegado e como eles reverteram essa situação tem sido realmente impressionante.
“Além disso, há a atenção que eles trouxeram para o clube de lugares mais distantes e o que isso significou para o povo de Wrexham e os torcedores locais. Acho que, olhando de uma perspectiva externa, eles percebem o quanto essa relação é importante com a população local e os torcedores que sempre estiveram presentes, em vez de se concentrarem exclusivamente no sucesso que alcançaram com novos torcedores ao redor do mundo. Acho que isso provavelmente diz muito sobre o tipo de pessoas e personalidades que eles são.”
Por que os jogadores querem fazer parte do ambicioso projeto do Wrexham
Reynolds e Mac se beneficiaram de uma política de contratações muito inteligente — trazendo jogadores de comprovada qualidade tanto em campo quanto nos bastidores —, mas Chester nunca conseguiu concretizar sua transferência para o Racecourse.
Isso não foi por falta de tentativas, com o zagueiro de 37 anos — que se aposentou em fevereiro de 2025 — acrescentando: “Acho que dei o meu melhor para ser contratado pelo Wrexham por cerca de três anos! O lugar onde moro atualmente fica a apenas cerca de 45 minutos de Wrexham. Quando saí do Derby [em 2023], eu não tinha jogado muito futebol, então estava treinando no Barrow na época, porque eles tinham uma base de treinamento no Noroeste e meu amigo conhecia o técnico, então eu estava lá treinando.
“Por acaso, jogamos contra o time sub-21 do Wrexham em um amistoso a portas fechadas. Acho que o Phil Parkinson recebeu um relatório do jogo e alguém mencionou que eu tinha jogado. O David Jones, que é o treinador da equipe principal do Wrexham, jogou comigo no United. Ele é um pouco mais velho do que eu e entrou em contato só para saber qual era a minha situação e se eu teria interesse.
“Não acho que haja um clube de futebol mais empolgante para se estar envolvido no futebol mundial no momento do que o Wrexham, com a diretoria que eles têm, e era algo que eu realmente esperava que acontecesse. Na época, acho que eles estavam priorizando outras posições e isso nunca chegou a acontecer.”
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Calendário do Wrexham 2025-26: A busca pela repescagem do Campeonato
Duas janelas de transferências movimentadas na temporada 2025-26 permitiram ao Wrexham voltar a entrar na briga pelo acesso. Atualmente, o time ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Inglês, estando fora das vagas para os play-offs apenas por diferença de gols.
A equipe de Parkinson tem sete jogos restantes nesta temporada, enquanto busca garantir uma vaga na disputa pela Premier League, e volta a campo na sexta-feira, quando visita o West Brom, que corre risco de rebaixamento.