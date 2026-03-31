Será que Ryan Reynolds e Rob Mac, do Wrexham, são os “melhores proprietários do futebol”? Ex-jogador da seleção do País de Gales explica por que as estrelas de Hollywood podem se orgulhar desse título

Reynolds e Mac se beneficiaram de uma política de contratações muito inteligente — trazendo jogadores de comprovada qualidade tanto em campo quanto nos bastidores —, mas Chester nunca conseguiu concretizar sua transferência para o Racecourse.

Isso não foi por falta de tentativas, com o zagueiro de 37 anos — que se aposentou em fevereiro de 2025 — acrescentando: “Acho que dei o meu melhor para ser contratado pelo Wrexham por cerca de três anos! O lugar onde moro atualmente fica a apenas cerca de 45 minutos de Wrexham. Quando saí do Derby [em 2023], eu não tinha jogado muito futebol, então estava treinando no Barrow na época, porque eles tinham uma base de treinamento no Noroeste e meu amigo conhecia o técnico, então eu estava lá treinando.

“Por acaso, jogamos contra o time sub-21 do Wrexham em um amistoso a portas fechadas. Acho que o Phil Parkinson recebeu um relatório do jogo e alguém mencionou que eu tinha jogado. O David Jones, que é o treinador da equipe principal do Wrexham, jogou comigo no United. Ele é um pouco mais velho do que eu e entrou em contato só para saber qual era a minha situação e se eu teria interesse.

“Não acho que haja um clube de futebol mais empolgante para se estar envolvido no futebol mundial no momento do que o Wrexham, com a diretoria que eles têm, e era algo que eu realmente esperava que acontecesse. Na época, acho que eles estavam priorizando outras posições e isso nunca chegou a acontecer.”