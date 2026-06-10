Será que Rio Ngumoha, cujo nome tem sido associado ao Bayern de Munique, deixaria o Liverpool após revelações de “insatisfação”?

O Bayern de Munique foi apontado como um dos principais interessados em tirar Ngumoha de Merseyside. O interesse do clube alemão surge em meio a revelações de que havia certa insatisfação com o tempo de jogo de Ngumoha sob o comando do ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, na última temporada, segundo a BBC Sport.

Embora os Reds estejam convictos de que não venderão o jovem neste verão, a perspectiva de uma oportunidade em outro lugar pode se mostrar tentadora se seu caminho para o time titular continuar obstruído. Sabe-se que o Bayern tem outros candidatos em sua lista, mas o potencial explosivo de Ngumoha o colocou firmemente no radar da equipe de recrutamento bávara, que busca contratar um dos jovens talentos mais promissores da Inglaterra.