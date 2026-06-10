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Será que Rio Ngumoha, cujo nome tem sido associado ao Bayern de Munique, deixaria o Liverpool após revelações de “insatisfação”?
O Bayern de Munique fica em alerta à medida que surgem as frustrações
O Bayern de Munique foi apontado como um dos principais interessados em tirar Ngumoha de Merseyside. O interesse do clube alemão surge em meio a revelações de que havia certa insatisfação com o tempo de jogo de Ngumoha sob o comando do ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, na última temporada, segundo a BBC Sport.
Embora os Reds estejam convictos de que não venderão o jovem neste verão, a perspectiva de uma oportunidade em outro lugar pode se mostrar tentadora se seu caminho para o time titular continuar obstruído. Sabe-se que o Bayern tem outros candidatos em sua lista, mas o potencial explosivo de Ngumoha o colocou firmemente no radar da equipe de recrutamento bávara, que busca contratar um dos jovens talentos mais promissores da Inglaterra.
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Oportunidades limitadas no Slot
Ngumoha fez história como o mais jovem artilheiro do Liverpool quando, aos 16 anos, marcou o gol decisivo aos 100 minutos para derrotar o Newcastle por 3 a 2, mas somou apenas 10 partidas como titular na última temporada. Slot e a diretoria do Liverpool argumentariam que estavam apenas protegendo-o dos rigores físicos e psicológicos do futebol profissional durante sua primeira temporada completa.
Permanecem as dúvidas sobre se mais minutos em campo teriam acelerado sua convocação para a seleção na Copa do Mundo. O atacante nascido em Londres tem claras ambições de jogar no mais alto nível e, embora o clube mantenha uma postura protetora, o jogador parece ansioso por uma participação mais frequente. Isso ainda pode acontecer sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, mas com os rivais europeus percebendo uma oportunidade, o Liverpool enfrenta uma batalha para provar que Anfield continua sendo o melhor lugar para o seu desenvolvimento.
Tuchel fica impressionado com a jovem estrela
Ngumoha deixará a concentração da Inglaterra nesta semana, após causar grande impressão em Tuchel e em seus companheiros de seleção. Embora não faça parte da lista oficial de 26 convocados para a Copa do Mundo, ele foi eleito o melhor em campo em sua estreia, ao entrar no segundo tempo na vitória de 1 a 0 sobre a Nova Zelândia no sábado. Tuchel ficou tão impressionado que se sentiu compelido a escalá-lo durante o primeiro jogo de preparação — uma decisão surpreendente que foi rapidamente justificada pela qualidade do jogador.
A decisão do técnico da Inglaterra de dar-lhe minutos de jogo levou a afirmações de que Ngumoha já deveria estar nos planos de Tuchel antes disso, seja incluído na lista final de 26 jogadores, seja o primeiro da fila para ser convocado caso algum jogador se lesione. No entanto, como o atacante não foi incluído na lista inicial de 55 jogadores, ele não pode ser convocado como substituto por lesão, apesar de Tuchel ter se recusado a descartar a seleção do adolescente para o torneio no início de março.
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Um novo começo sob o comando de Iraola
Antes de retornar para a pré-temporada do clube nos Estados Unidos, Ngumoha tirará umas merecidas férias. Se Ngumoha estava frustrado com o tempo de jogo na última temporada, isso pode muito bem ser amenizado pela saída da lenda do Reds, Mohamed Salah, além da chegada do substituto de Slot, Iraola. O ex-técnico do Bournemouth tem a reputação de confiar em jovens promessas, com nomes como Eli Junior Kroupi e Dean Huijsen servindo como prova da fé do espanhol na juventude.