A recusa categórica por parte do Atlético de Madrid em negociar com o Barcelona em relação a Julián Álvarez levanta diversos pontos de interrogação.

O jornal Sport informou que a questão ganhou uma dimensão especial desde que a Apollo Sports Capital se tornou, no último dia 12 de março, a maior acionista do Atlético.

A Apollo não é uma entidade desconhecida para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid; pelo contrário, existem relações comerciais e financeiras totalmente documentadas entre a gigante americana, a ACS e o próprio Real Madrid.

Isso não permite afirmar que Florentino Pérez esteja por trás da decisão do Atlético de recusar negociar com o Barcelona, pois não há qualquer prova pública de contato, de emissão de instruções ou de acordo firmado a esse respeito, mas os precedentes permitem levantar uma pergunta que parece inevitável para a torcida do Barcelona.

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