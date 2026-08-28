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Atletico Madrid v Real Madrid CF - Copa del ReyGetty Images Sport

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Será que Pérez está por trás da recusa do Atlético de Madrid em negociar com o Barcelona?

Especiais e Opinião
La Liga
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona
Real Madrid
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Argentina

A recusa categórica por parte do Atlético de Madrid em negociar com o Barcelona em relação a Julián Álvarez levanta diversos pontos de interrogação. 

O jornal Sport informou que a questão ganhou uma dimensão especial desde que a Apollo Sports Capital se tornou, no último dia 12 de março, a maior acionista do Atlético. 

A Apollo não é uma entidade desconhecida para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid; pelo contrário, existem relações comerciais e financeiras totalmente documentadas entre a gigante americana, a ACS e o próprio Real Madrid.

Isso não permite afirmar que Florentino Pérez esteja por trás da decisão do Atlético de recusar negociar com o Barcelona, pois não há qualquer prova pública de contato, de emissão de instruções ou de acordo firmado a esse respeito, mas os precedentes permitem levantar uma pergunta que parece inevitável para a torcida do Barcelona.

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  • A Apollo e a ACS são sócias em partes iguais, com 50% cada.

    A relação mais importante remonta a 2014. Em 17 de dezembro daquele ano, a empresa Leighton, que na época fazia parte da estrutura corporativa das companhias Hochtief e ACS, vendeu 50% de sua divisão de serviços a fundos administrados pela Apollo Global Management.

    As contas anuais da ACS deixam o assunto claro de forma explícita: a Leighton vendeu uma participação de 50% e firmou com a Apollo um acordo para um projeto conjunto. Os próprios documentos da empresa australiana também descreveram a operação como uma parceria de investimento na proporção de 50:50.

    Portanto, a relação não foi uma mera cooperação passageira entre um cliente e uma fonte de financiamento. Ao longo de anos, empresas ligadas ao grupo presidido por Pérez e os fundos da Apollo foram parceiros comerciais em pé de igualdade em uma atividade que mais tarde se tornou parte da empresa Ventia, uma das maiores companhias australianas do setor de serviços e infraestrutura. E, até 2021, a CIMIC, ligada à ACS, administrava a Ventia ao lado da Apollo.

    Fica evidente que a Apollo e o grupo empresarial de Florentino se conhecem bem, além de terem compartilhado importantes interesses econômicos.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082025494.jpgSOPA Images

    Apollo financia o estádio Santiago Bernabéu

    Há outro ponto de contato, e desta vez diretamente com o Real Madrid: em dezembro de 2021, o clube merengue fechou uma operação de financiamento adicional no valor de 225 milhões de euros, destinada às obras de reforma do estádio Santiago Bernabéu. 

    Segundo o publicado pelo jornal El Confidencial, com base no site GlobalCapital, a Apollo, a MetLife e a Northwestern Mutual estavam entre os principais investidores naquela operação, cuja estruturação ficou a cargo dos bancos JP Morgan e Bank of America.

    E agora a Apollo passou a controlar o Atlético de Madrid: em março passado, a empresa norte-americana concluiu a aquisição da maioria das ações do clube madrileno. 

    A própria Apollo confirmou oficialmente que a Apollo Sports Capital se tornou a maior acionista do Atlético**, com Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo permanecendo na direção do clube.

    Além disso, a Apollo indicou cinco dos 11 membros do novo conselho de administração, o mesmo conselho que agora apoia por unanimidade a decisão de recusar negociar com o Barcelona.

  • Julian AlvarezGetty Images

    150 milhões de euros mudam o cenário

    E aqui surge o episódio mais polêmico de toda a história. No dia 9 de junho de 2026, o Real Madrid emitiu um comunicado oficial nada habitual. 

    O clube confirmou que sua diretoria apresentou uma proposta no valor de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid para adquirir os direitos federativos de Julián Álvarez, e que os Colchoneros recusaram a oferta.

    Naquele momento, Julián Álvarez já era um dos principais alvos do Barcelona, e a operação despertou um interesse especial, pois o interesse do Real Madrid no atacante argentino praticamente desapareceu após aquele anúncio. Já a leitura que surgiu por parte do Barcelona foi completamente diferente de uma simples tentativa fracassada de contratar o jogador.

    Aquele movimento foi interpretado pelo lado catalão como uma manobra com o objetivo de elevar o preço que o Barcelona teria de pagar posteriormente.

    No início de junho, vazou um encontro que reuniu Florentino e Cerezo à mesa de jantar, e a sequência cronológica se mostra particularmente chamativa.

    Primeiro, o Real Madrid coloca publicamente a quantia de 150 milhões de euros sobre a mesa; depois, esse mesmo número se transforma na referência utilizada pelo Atlético para permitir a saída de Julián de forma hipotética.

    Segundo o que informou a Cadena SER, o clube madrilenho comunicou ao jogador que, caso ele quisesse sair, teria de apresentar uma proposta no valor de 150 milhões de euros antes de 20 de junho.

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  • Florentino PérezGetty

    A coincidência é clara: uma sequência marcante

    Mas o que não foi comprovado é a existência de uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, pois não se pode afirmar que a proposta do Real Madrid foi o que levou o Atlético a estabelecer posteriormente o valor de Julián em cerca de 150 milhões de euros. 

    Porém, pode-se garantir que o número anunciado por Florentino Pérez se transformou, ao final, no principal preço de referência de toda a operação.

    E, do ponto de vista catalão, é aqui que reside a suspeita: se o Atlético sabia que era extremamente difícil vender seu grande astro ao Real Madrid, e se o Real Madrid não voltou a tentar contratá-lo depois disso, então aquela proposta teve, na prática, o efeito de elevar o teto financeiro que o Barcelona teria de enfrentar.

    Os fatos documentados desenham, portanto, uma sequência marcante: Apollo e ACS eram sócias comerciais em partes iguais, com 50% cada. 

    Depois, a Apollo participou do financiamento do estádio Santiago Bernabéu, e agora se tornou a maior acionista do Atlético. Além disso, a nova diretoria do clube madrilenho, na qual a Apollo tem forte presença, apoia por unanimidade a decisão de recusar negociar com o Barcelona. E, antes de tudo isso, o Real Madrid anunciou uma proposta no valor de 150 milhões de euros por Julián, proposta essa que foi interpretada no Barcelona como talvez tendo sido uma manobra para elevar o custo da contratação do atacante argentino.

    São fatos que justificam a formulação de perguntas, mas que não permitem responder de forma afirmativa à questão principal, pois não existe nenhuma evidência pública de que Florentino Pérez tenha usado sua relação com a Apollo para impedir a transferência de Álvarez ao Barcelona, assim como não há provas de que a Apollo tenha tomado a decisão do Atlético pensando nos interesses do Real Madrid.

    A relação comercial existe. E o financiamento do estádio Bernabéu de fato ocorreu. E a proposta de 150 milhões de euros de fato aconteceu e foi anunciada oficialmente pelo Real Madrid, assim como a interpretação da proposta como um movimento que poderia causar prejuízo econômico ao Barcelona surgiu desde o primeiro momento.

  • Muitas coincidências em um cenário nebuloso

    Há várias coincidências em um pano de fundo nebuloso, que levam o Barcelona a se perguntar se Florentino teve algum papel em toda essa confusão. 

    E talvez não passem de meras desculpas de uma parte que não conseguirá contratar o jogador, ou talvez haja algo mais que revele a enorme influência que Florentino Pérez exerce em diferentes círculos da sociedade.

    De qualquer forma, a incapacidade do Barcelona de contratar Julián deve ser motivo de alívio para o Real Madrid, pois significa que o Barcelona não reforçará seu elenco na medida em que desejava.

    O Sport destacou: "Vale lembrar que Florentino Pérez e Joan Laporta mantêm uma relação ruim desde a saída do Barcelona do projeto da Superliga Europeia, e também por causa das denúncias apresentadas pelo Real Madrid no caso Negreira.