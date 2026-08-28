Mas o que não foi comprovado é a existência de uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, pois não se pode afirmar que a proposta do Real Madrid foi o que levou o Atlético a estabelecer posteriormente o valor de Julián em cerca de 150 milhões de euros.
Porém, pode-se garantir que o número anunciado por Florentino Pérez se transformou, ao final, no principal preço de referência de toda a operação.
E, do ponto de vista catalão, é aqui que reside a suspeita: se o Atlético sabia que era extremamente difícil vender seu grande astro ao Real Madrid, e se o Real Madrid não voltou a tentar contratá-lo depois disso, então aquela proposta teve, na prática, o efeito de elevar o teto financeiro que o Barcelona teria de enfrentar.
Os fatos documentados desenham, portanto, uma sequência marcante: Apollo e ACS eram sócias comerciais em partes iguais, com 50% cada.
Depois, a Apollo participou do financiamento do estádio Santiago Bernabéu, e agora se tornou a maior acionista do Atlético. Além disso, a nova diretoria do clube madrilenho, na qual a Apollo tem forte presença, apoia por unanimidade a decisão de recusar negociar com o Barcelona. E, antes de tudo isso, o Real Madrid anunciou uma proposta no valor de 150 milhões de euros por Julián, proposta essa que foi interpretada no Barcelona como talvez tendo sido uma manobra para elevar o custo da contratação do atacante argentino.
São fatos que justificam a formulação de perguntas, mas que não permitem responder de forma afirmativa à questão principal, pois não existe nenhuma evidência pública de que Florentino Pérez tenha usado sua relação com a Apollo para impedir a transferência de Álvarez ao Barcelona, assim como não há provas de que a Apollo tenha tomado a decisão do Atlético pensando nos interesses do Real Madrid.
A relação comercial existe. E o financiamento do estádio Bernabéu de fato ocorreu. E a proposta de 150 milhões de euros de fato aconteceu e foi anunciada oficialmente pelo Real Madrid, assim como a interpretação da proposta como um movimento que poderia causar prejuízo econômico ao Barcelona surgiu desde o primeiro momento.