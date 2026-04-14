De acordo com uma reportagem da Sky Sport, Maza despertou o interesse do técnico do City, Pep Guardiola. Além disso, outros clubes da Premier League estariam acompanhando de perto o jogador de 20 anos.
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Será que Pep Guardiola vai voltar a atacar na Bundesliga? O Bayer Leverkusen deve temer uma oferta do Manchester City por um jogador da seleção nacional
Uma possível vantagem para os Skyblues em uma eventual disputa pela contratação de Maza: o talentoso jogador é representado pela mesma agência de assessoria que o ex-jogador do Frankfurt Omar Marmoush, que o City conseguiu contratar do SGE no início de 2025.
Nos últimos anos, Guardiola voltou a causar sensação na Bundesliga. Em 2023, Josko Gvardiol foi transferido do RB Leipzig para o Manchester por nada menos que 90 milhões de euros; um ano antes, o City havia vencido a disputa pelo então artilheiro do BVB, Erling Haaland.
De qualquer forma, o City precisa agora de sangue novo para o meio-campo na próxima temporada, já que Bernardo Silva deixará o clube. O português marcou uma era desde 2017, mas seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.
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O Bayer Leverkusen aposta em Ibrahim Maza a longo prazo — será que o Atlético e o Milan também estão de olho?
No verão passado, Maza foi transferido do Hertha BSC, da segunda divisão, para o Leverkusen por doze milhões de euros. No Bayer, o meio-campista de vocação ofensiva deu rapidamente o próximo passo em sua evolução, consolidou-se como titular e já é parte indispensável da equipe do Leverkusen. Até o momento, Maza marcou cinco gols e deu seis assistências em 38 partidas pelo Werkself.
Maza tem contrato com o Bayer até 2030 e, apesar de possíveis propostas lucrativas da Inglaterra, há grande interesse na Renânia em manter o jogador da seleção argelina por um longo prazo. Assim, o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, descartou de forma significativa, em meados de março no programa “Doppelpass” da Sport1, um possível retorno de Julian Brandt, que ainda está no Dortmund e deixará o BVB sem custo de transferência no verão: “Temos na posição, com Ibo Maza, um jogador excelente que se desenvolverá de forma notável nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós.”
Nas últimas semanas, dois outros grandes clubes internacionais, o AC Milan e o Atlético de Madrid, foram associados a Maza. Nesse contexto, dizia-se que o Leverkusen só estaria disposto a iniciar negociações sobre uma possível saída de sua estrela em ascensão a partir de ofertas no valor de 45 milhões de euros.
Ibrahim Maza quer causar sensação na Copa do Mundo com a Argélia
No Mundial deste verão, Maza poderá aumentar ainda mais o seu valor. Nascido em Berlim, ele jogou pela Federação Alemã de Futebol (DFB) das categorias sub-18 até sub-20, mas depois mudou-se para a federação argelina. Seu pai é originário desse país norte-africano, enquanto sua mãe é vietnamita.
Maza estreou pela Argélia em outubro de 2024 e, com atuações sólidas na Copa Africana de Nações há alguns meses, tornou-se uma grande esperança argelina para a próxima Copa do Mundo. Com a Argentina, atual campeã, e a forte seleção austríaca, Maza e companhia caíram em um grupo complicado; outro adversário da fase de grupos é a Jordânia.
- AFP
Ibrahim Maza: Seus números nesta temporada
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6
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