Será que Pep Guardiola vai voltar a atacar na Bundesliga? O Bayer Leverkusen deve temer uma oferta do Manchester City por um jogador da seleção nacional

Uma possível vantagem para os Skyblues em uma eventual disputa pela contratação de Maza: o talentoso jogador é representado pela mesma agência de assessoria que o ex-jogador do Frankfurt Omar Marmoush, que o City conseguiu contratar do SGE no início de 2025.

Nos últimos anos, Guardiola voltou a causar sensação na Bundesliga. Em 2023, Josko Gvardiol foi transferido do RB Leipzig para o Manchester por nada menos que 90 milhões de euros; um ano antes, o City havia vencido a disputa pelo então artilheiro do BVB, Erling Haaland.

De qualquer forma, o City precisa agora de sangue novo para o meio-campo na próxima temporada, já que Bernardo Silva deixará o clube. O português marcou uma era desde 2017, mas seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.