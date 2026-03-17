Será que Pep Guardiola perdeu seu toque mágico? As escolhas confusas do técnico deixam o Manchester City diante de uma batalha difícil para manter viva a temporada

E, no entanto, foi exatamente isso que Guardiola fez na segunda-feira, oferecendo mais uma prova — como se fosse necessário — de que ele é diferente dos demais.
A interpretação única de Guardiola sobre o futebol é o que o tornou um dos treinadores de clubes mais bem-sucedidos de todos os tempos, mas com o City tendo perdido terreno crucial para o Arsenal na disputa pelo título da Premier League e correndo sério risco de ficar de fora das competições europeias, as escolhas do catalão para o time têm sido alvo de grande escrutínio, em meio a sinais de que o homem que definiu o treinamento nas últimas duas décadas está começando a perder seu toque mágico.