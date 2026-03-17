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Has Pep lost his magic touchGetty/GOAL
Richard Martin

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Será que Pep Guardiola perdeu seu toque mágico? As escolhas confusas do técnico deixam o Manchester City diante de uma batalha difícil para manter viva a temporada

Com o Manchester City perdendo por 3 a 0 para o Real Madrid antes da segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, você poderia ter imaginado que Pep Guardiola passaria o dia anterior ao jogo no Etihad Stadium revisando as instruções táticas com seu elenco ou transmitindo mensagens motivacionais para ajudá-los a reverter essa desvantagem assustadora contra os reis do futebol europeu. Você certamente não teria imaginado que o técnico daria um dia de folga aos seus jogadores.

E, no entanto, foi exatamente isso que Guardiola fez na segunda-feira, oferecendo mais uma prova — como se fosse necessário — de que ele é diferente dos demais.

A interpretação única de Guardiola sobre o futebol é o que o tornou um dos treinadores de clubes mais bem-sucedidos de todos os tempos, mas com o City tendo perdido terreno crucial para o Arsenal na disputa pelo título da Premier League e correndo sério risco de ficar de fora das competições europeias, as escolhas do catalão para o time têm sido alvo de grande escrutínio, em meio a sinais de que o homem que definiu o treinamento nas últimas duas décadas está começando a perder seu toque mágico.

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Não sou mais alguém que pensa demais...

    Apesar de ter conquistado três Ligas dos Campeões e 12 títulos de liga ao longo de suas passagens pela Espanha, Alemanha e Inglaterra, além de inúmeros outros troféus, Guardiola tem sido perseguido pela reputação de pensar demais nos jogos importantes, especialmente na Europa. É uma reputação que ele detesta, e ainda na semana passada ele falou em ter sido “massacrado” por suas decisões.

    E, no entanto, há um extenso histórico para comprovar isso, como escalar um quarteto de ataque pelo Bayern de Munique contra o Real Madrid em 2014, escalar o inexperiente Eric Garcia na zaga de três contra o Lyon em 2020 ou colocar Ilkay Gündogan como volante na final da Liga dos Campeões de 2021 contra o Chelsea. 

    Para alívio dos torcedores do City, as escalações surpreendentes de Guardiola pareciam ter deixado de ser uma grande preocupação. Suas escolhas de time foram bastante consistentes no caminho para o primeiro e único título da Liga dos Campeões do City em 2023, funcionando à perfeição ao superarem o Real Madrid e o Bayern antes de vencerem a Inter na final. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Mas velhos hábitos são difíceis de perder

    A eliminação do City da competição pelas mãos do Real Madrid nas quartas de final de 2024, após a disputa de pênaltis, pode ser atribuída à falta de sorte, enquanto a eliminação contundente da última temporada para os Merengues pode ser atribuída, em grande parte, ao péssimo momento de forma do City na época, bem como ao brilhantismo de Kylian Mbappé.

    Mas a tendência de Guardiola de lançar uma surpresa tática e pagar um preço alto por isso voltou com força total na semana passada contra o Real Madrid e o West Ham.

    O técnico do Real, Álvaro Arbeloa, que tantas vezes saiu derrotado contra Guardiola quando era jogador, antecipou os eventos do dia seguinte em sua coletiva pré-jogo ao dizer que o técnico do City “sempre tem uma surpresa planejada”. E na capital espanhola, Guardiola escalou uma formação ofensiva ousada que não só desestruturou tudo o que o City vinha construindo nos jogos anteriores, como também contrariou seu desejo habitual de manter o controle na primeira partida de uma eliminatória.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Romper com uma fórmula de sucesso

    Guardiola dispensou a zaga titular composta por Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias e Matheus Nunes, que havia sido titular nas quatro partidas anteriores do campeonato. Ele também desfez o trio do meio-campo formado por Nico O'Reilly, Bernardo Silva e Rodri, que havia sido a base da recente sequência de bons resultados da equipe, incluindo seis vitórias consecutivas em fevereiro. 

    O'Reilly, que voltou a atuar como lateral-esquerdo pela primeira vez em dois meses, foi facilmente superado por Federico Valverde no gol de abertura, enquanto o Madrid contornava o meio-campo aberto do City em cada uma de suas jogadas de gol. Guardiola se recusou a admitir que errou, destacando o domínio de sua equipe nos primeiros 20 minutos e alegando que o Real Madrid havia marcado com seus únicos chutes a gol. Na verdade, o time da casa teve sete tentativas de gol contra quatro do City, e Vinícius Jr. desperdiçou uma chance de praticamente matar a disputa ao perder um pênalti no segundo tempo.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    As acusações de "arrogância" parecem ter fundamento

    A explicação de Guardiola de que queria “fazer com que o Bernabéu sentisse que estamos lá” soou a arrogância. Isso lembrou sua estratégia ingênua com o Bayern em 2014, que ele descreveu como “a maior cagada da minha carreira”, e logo após o fim da partida, algumas declarações contundentes de Fabio Capello, feitas ao jornal espanhol El Mundo quase exatamente um ano antes, começaram a ressurgir nas redes sociais. 

    “Sabe o que eu não gosto no Guardiola? A arrogância dele”, disse o ex-técnico da Inglaterra. “A Liga dos Campeões que ele ganhou com o City é a única em que ele não tentou nada de estranho nas partidas decisivas. Mas em todos os outros anos, em Manchester e Munique, nos dias decisivos, ele sempre quis ser o protagonista. Ele mudava as coisas e inventava jogadas para poder dizer: ‘Não são os jogadores que vencem, sou eu’. E essa arrogância custou-lhe várias Ligas dos Campeões. Eu o respeito, mas para mim, está claro.”

    A menos que o City se torne apenas o quinto time na história moderna da competição a reverter uma desvantagem de três ou mais gols e chegar às quartas de final, a arrogância de Guardiola terá lhe custado mais uma Liga dos Campeões. Mas apenas três dias após seu erro no Bernabéu, o técnico tomou uma decisão de escalação ainda mais incompreensível. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Agora eu mereço isso"

    Depois de ter apostado tudo no campo da equipe mais bem-sucedida do futebol europeu, Guardiola optou por priorizar o controle no London Stadium contra o West Ham, que luta contra o rebaixamento. Contra um técnico notoriamente defensivo como Nuno Espírito Santo, o técnico do City optou por escalar Antoine Semenyo novamente, em detrimento de Rayan Cherki, cuja habilidade de jogar em espaços apertados e manter a bola sob controle preciso o tornava o candidato ideal para tal ocasião. 

    Guardiola colocou Cherki em campo faltando meia hora para o fim e lançou mais três atacantes, mas foi muito pouco, muito tarde, e o City perdeu pontos contra um time que luta contra o rebaixamento pelo segundo jogo consecutivo, ficando nove pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título, embora ainda tenha um jogo a menos.

    Desta vez, Guardiola reconheceu seu erro, embora com um tom mais sarcástico: “Escalação ruim, agora vocês podem me criticar à vontade pela escalação, agora eu mereço.”

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O legado da elite está em jogo

    Guardiola não pode se dar ao luxo de cometer muitos outros erros de escalação no próximo mês, já que o City enfrentará o Real Madrid, o Arsenal na final da Carabao Cup, o Liverpool nas quartas de final da FA Cup e, em seguida, visitará o Chelsea antes do confronto decisivo pelo título contra os Gunners, em 18 de abril. A temporada do City, que há apenas algumas semanas parecia tão promissora, pode desmoronar e perder todo o sentido no espaço de quatro semanas. E com a expectativa de que Guardiola possa deixar o clube em junho, seria um final muito amargo para encerrar sua incrível década no City.

    No entanto, as esperanças do clube em conquistar troféus não são a única coisa em jogo no momento. O mesmo vale para o legado de Guardiola como um verdadeiro estrategista de elite. Ele merece sair em alta, mas há o risco de que seu legado seja manchado por sua incapacidade de resistir à tentação de causar surpresas.

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