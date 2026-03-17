Será que Pep Guardiola perdeu seu toque mágico? As escolhas confusas do técnico deixam o Manchester City diante de uma batalha difícil para manter viva a temporada

A explicação de Guardiola de que queria “fazer com que o Bernabéu sentisse que estamos lá” soou a arrogância. Isso lembrou sua estratégia ingênua com o Bayern em 2014, que ele descreveu como “a maior cagada da minha carreira”, e logo após o fim da partida, algumas declarações contundentes de Fabio Capello, feitas ao jornal espanhol El Mundo quase exatamente um ano antes, começaram a ressurgir nas redes sociais.

“Sabe o que eu não gosto no Guardiola? A arrogância dele”, disse o ex-técnico da Inglaterra. “A Liga dos Campeões que ele ganhou com o City é a única em que ele não tentou nada de estranho nas partidas decisivas. Mas em todos os outros anos, em Manchester e Munique, nos dias decisivos, ele sempre quis ser o protagonista. Ele mudava as coisas e inventava jogadas para poder dizer: ‘Não são os jogadores que vencem, sou eu’. E essa arrogância custou-lhe várias Ligas dos Campeões. Eu o respeito, mas para mim, está claro.”

A menos que o City se torne apenas o quinto time na história moderna da competição a reverter uma desvantagem de três ou mais gols e chegar às quartas de final, a arrogância de Guardiola terá lhe custado mais uma Liga dos Campeões. Mas apenas três dias após seu erro no Bernabéu, o técnico tomou uma decisão de escalação ainda mais incompreensível.