Em entrevista ao programa “Rothen s’enflamme”, da RMC, o craque do PSG falou abertamente sobre seu desejo de continuar conquistando os maiores prêmios do futebol. Tendo já alcançado o auge do esporte, Dembélé agora tem como meta um histórico “triplo-duplo” em 2026: um segundo título da Liga dos Campeões, uma segunda Copa do Mundo com a França e uma segunda Bola de Ouro.

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 deixou claro que, embora o sucesso da equipe venha em primeiro lugar, sua motivação pessoal continua alta. “Quando você vence uma vez, quer vencer várias vezes, mas eu já coloco o coletivo em primeiro lugar, obviamente”, explicou Dembélé. “O mais importante é conseguir vencer a Liga dos Campeões. E também tenho um objetivo que está na minha cabeça há muito tempo com a seleção francesa: fazer uma ótima Copa do Mundo. E depois disso, vamos ver.”