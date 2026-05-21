Getty Images Sport
Traduzido por
Será que Ousmane Dembélé vai conseguir de novo?! A estrela do PSG quer “muitos mais” Bolas de Ouro e tem como objetivo conquistar a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo
Metas ambiciosas para o clube e para o país
Em entrevista ao programa “Rothen s’enflamme”, da RMC, o craque do PSG falou abertamente sobre seu desejo de continuar conquistando os maiores prêmios do futebol. Tendo já alcançado o auge do esporte, Dembélé agora tem como meta um histórico “triplo-duplo” em 2026: um segundo título da Liga dos Campeões, uma segunda Copa do Mundo com a França e uma segunda Bola de Ouro.
O vencedor da Bola de Ouro de 2025 deixou claro que, embora o sucesso da equipe venha em primeiro lugar, sua motivação pessoal continua alta. “Quando você vence uma vez, quer vencer várias vezes, mas eu já coloco o coletivo em primeiro lugar, obviamente”, explicou Dembélé. “O mais importante é conseguir vencer a Liga dos Campeões. E também tenho um objetivo que está na minha cabeça há muito tempo com a seleção francesa: fazer uma ótima Copa do Mundo. E depois disso, vamos ver.”
- Getty Images Sport
Liderando pelo exemplo sob o comando de Luis Enrique
O renascimento de Dembélé na capital francesa tem sido fortemente influenciado pelo técnico do PSG, Luis Enrique. O ponta evoluiu para se tornar um jogador mais completo, contribuindo com 19 gols e 11 assistências em todas as competições nesta temporada, ao mesmo tempo em que assume as responsabilidades defensivas exigidas pelo técnico espanhol. Ele atribui essa evolução a uma compreensão clara de seu papel dentro do time.
“Tento, em cada bola e em cada partida, dar o melhor de mim, tentar melhorar cada jogada que faço, para dar o exemplo”, observou Dembele. “Nestes últimos dois anos, isso tem funcionado para mim. O técnico conversou comigo e me disse que eu tinha um papel importante para a equipe: dar o exemplo, seja para os jogadores mais velhos ou para os mais jovens. E quero continuar sendo eficiente em partidas pequenas ou grandes.”
Um futuro duradouro em Paris
Apesar dos rumores constantes sobre o futuro profissional das grandes estrelas do Parc des Princes, Dembélé assumiu uma postura firme quanto ao seu compromisso com os campeões da Ligue 1. Mesmo em busca de mais conquistas individuais, ele se sente perfeitamente à vontade no projeto que está sendo construído em Paris e não tem intenção de procurar uma transferência para outro clube no futuro próximo.
O francês mantém contrato até 2028 e parece estar bem integrado na hierarquia do clube e no vestiário. Ao abordar as especulações sobre seus próximos passos, ele confirmou: “Estarei 100% presente na próxima temporada”, ao mesmo tempo em que expressou sua satisfação com a comissão técnica, o presidente e seus companheiros de equipe.
- Getty Images
A busca por mais títulos
Dembélé possui um apetite insaciável pela sensação de levantar troféus, uma característica que o transformou em um dos atacantes mais temidos do futebol europeu nas últimas duas temporadas. Para o ex-jogador do Barcelona, as estatísticas são apenas um subproduto de sua natureza competitiva. “Tenho muita vontade de marcar gols, dar assistências e conquistar troféus”, concluiu o ponta durante a entrevista.
O PSG buscará conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões quando enfrentar o Arsenal na final, na Puskás Aréna, em 30 de maio.