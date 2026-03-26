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Será que Oliver Glasner acabou de se excluir da disputa pelo cargo no Manchester United? O técnico que está deixando o Crystal Palace recebeu um aviso sobre o clube servir de “trampolim”
Glasner conquistou o primeiro título da história do Crystal Palace
Glasner viu sua reputação disparar ao trabalhar no futebol alemão com o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt — tendo conquistado a Liga Europa com este último em 2022. Ele foi contratado pela Inglaterra em fevereiro de 2024.
O técnico de 51 anos manteve sua trajetória ascendente ao conquistar o primeiro grande título do Palace — ao surpreender o Manchester City na final da FA Cup de 2025. O Eagles derrotou o Liverpool na Community Shield e avançou para as competições continentais.
Uma campanha produtiva até as quartas de final da Conference League foi vivida nesta temporada, mas o sucesso final nessa competição não será suficiente para manter Glasner no sul de Londres. Ele já anunciou que buscará um novo começo quando seu contrato atual expirar no verão.
Chegou a ser sugerido, em determinado momento, que Glasner poderia ser o próximo técnico permanente do Manchester United, que atualmente é comandado pelo técnico interino Michael Carrick. No entanto, acredita-se que ele tenha perdido espaço na hierarquia.
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Glasner ainda é uma opção para o cargo de técnico permanente do Manchester United?
O ex-atacante do Eagles, Morrison — em entrevista ao site Freebets.com, especializado em ofertas de apostas na Copa do Mundo —, disse ao GOAL, quando questionado se Glasner precisaria de mais um trampolim antes de assumir o comando de um clube de verdadeiro elite: “Sim, ele está nessa fase agora. Ele vai precisar terminar bem a temporada e, com sorte, levar o Palace à Liga Conferência da UEFA.
“Sua reputação estava tão alta, mas tudo o que aconteceu e as coisas que ele disse na mídia — outros clubes vão ver isso e pensar: será que realmente queremos alguém assim no nosso clube de futebol?
“Mas o trabalho que ele fez no Palace tem sido brilhante. Porém, às vezes você é julgado apenas pelas últimas coisas que fez. Ele certamente pode conseguir um emprego na Europa. Mas, no momento, acho que, dependendo de como eles terminarem a temporada — e se conseguirem vencer a Liga Europa Conferência —, sua reputação vai subir novamente e haverá muitos clubes tentando atrair Glasner. Com certeza.”
Como Glasner irritou a diretoria e a torcida do Palace
Glasner criticou a diretoria do Palace depois de ver Eberechi Eze ser vendido ao Arsenal no verão de 2025, enquanto poucos reforços de renome foram contratados. Ele afirmou, referindo-se ao capitão do clube, Marc Guehi, que permaneceu apenas até janeiro antes de se juntar ao Manchester City ao término de seu contrato: “Se você disputa competições europeias pela primeira vez na história do clube, deve investir e não economizar. Tudo estava bem claro e eu não disse nada, mas hoje acho que também é hora de falar sobre isso: perdemos a chance de ter uma temporada ainda melhor no verão.”
Glasner irritou ainda mais os torcedores do Eagles ao lançar uma provocação do tipo “mantenham a humildade” em direção a eles. Ele foi alvo de vaias vindas das arquibancadas durante um empate na Liga de Conferências contra o Zrinjski Mostar. O austríaco respondeu dizendo: “Sempre disse que o mais importante é manter a humildade, e isso vale também para os torcedores. Nunca se esqueçam de onde vieram. Acho que alguns que são tão críticos não são tão humildes e esquecem de onde vieram, e vocês são punidos por isso.”
Uma faixa com os dizeres “Torcedores desrespeitados – Glasner está acabado” foi exibida durante a vitória do Palace sobre o Wolves no Selhurst Park, em 22 de fevereiro. Gritos de “1 a 0 para os garotos humildes” também ecoaram entre os torcedores insatisfeitos.
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O contrato de Glasner no Selhurst Park expira no verão
Desde então, não houve nenhuma mudança no banco de reservas, com o Palace disposto a deixar Glasner cumprir o contrato até o fim; no entanto, resta saber o que o futuro a curto e longo prazo reserva para ambas as partes, que buscam usar as recentes conquistas como trampolim e base para o futuro.