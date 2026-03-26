Será que Oliver Glasner acabou de se excluir da disputa pelo cargo no Manchester United? O técnico que está deixando o Crystal Palace recebeu um aviso sobre o clube servir de “trampolim”

Glasner viu sua reputação disparar ao trabalhar no futebol alemão com o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt — tendo conquistado a Liga Europa com este último em 2022. Ele foi contratado pela Inglaterra em fevereiro de 2024.

O técnico de 51 anos manteve sua trajetória ascendente ao conquistar o primeiro grande título do Palace — ao surpreender o Manchester City na final da FA Cup de 2025. O Eagles derrotou o Liverpool na Community Shield e avançou para as competições continentais.

Uma campanha produtiva até as quartas de final da Conference League foi vivida nesta temporada, mas o sucesso final nessa competição não será suficiente para manter Glasner no sul de Londres. Ele já anunciou que buscará um novo começo quando seu contrato atual expirar no verão.

Chegou a ser sugerido, em determinado momento, que Glasner poderia ser o próximo técnico permanente do Manchester United, que atualmente é comandado pelo técnico interino Michael Carrick. No entanto, acredita-se que ele tenha perdido espaço na hierarquia.