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Será que o Wrexham vai ficar de olho nos outros resultados? Phil Parkinson revela sua posição na corrida pelos play-offs, enquanto Ryan Reynolds e Rob Mac aguardam ansiosamente a chance de subir à Premier League
Um confronto histórico
O Wrexham chega à última rodada da temporada do Campeonato Inglês no Racecourse Ground, envolvido em uma disputa acirrada pela última vaga nos play-offs. Tendo já garantido a melhor classificação de sempre do clube na liga, a equipe de Parkinson precisa superar um confronto decisivo contra o Middlesbrough, quarto colocado, para manter vivo o sonho de uma quarta promoção consecutiva, o que seria um recorde. Os Red Dragons estão atualmente empatados com o Hull, ambos com 70 pontos, mas com uma vantagem mínima de um gol no saldo de gols, enquanto o Derby permanece apenas um ponto atrás, na oitava posição.
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Concentração em meio ao frenesi
Ao falar antes deste confronto histórico, Parkinson enfatizou a importância de manter a disciplina tática, ao mesmo tempo em que reconheceu a magnitude do momento para o clube. Ele disse: "É obviamente um jogo importante; chegamos à última partida da temporada e é ótimo estarmos na briga.
“Vamos dar tudo de nós, como você pode imaginar. A preparação tem sido boa, estou feliz com os rapazes, que parecem estar em ótima forma e prontos para encerrar a temporada regular, espero que com uma atuação realmente forte. Como sempre, em qualquer um desses jogos, seja uma grande partida de copa ou um jogo decisivo do campeonato, é preciso bloquear tudo o mais.
"A motivação sempre estará presente, assim como a compreensão de que precisamos nos concentrar nos detalhes do que é exigido nesse dia. É um jogo histórico para o clube. Quando olhamos para trás, é histórico para nós chegarmos ao último dia da temporada com a chance, pela primeira vez, de ficar entre os seis primeiros desta divisão."
Acompanhando os rivais
Embora esteja focado em garantir a vitória, Parkinson admitiu que sua comissão técnica estará acompanhando de perto as atualizações dos jogos dos rivais envolvendo o Hull e o Derby. Ao abordar a necessidade de informações em tempo real, ele acrescentou: “Obviamente, estaremos atentos aos outros resultados, pois eles afetam o que precisamos fazer ou mudar em campo; por isso, acho que isso é fundamental.
“Precisaremos saber e estaremos acompanhando os resultados. Já fiz isso antes, nos dramas do último dia ou das últimas semanas, quando os resultados são importantes. Por mais que a torcida possa dar uma indicação, sempre terei alguém ao meu lado monitorando a situação e garantindo que tenhamos as informações de que precisamos.”
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O último obstáculo
O drama chega ao fim neste sábado, com o Wrexham buscando manter seu histórico perfeito de vitórias na última partida de cada uma das últimas quatro temporadas da liga. O time enfrenta um formidável Middlesbrough, que continua na briga pela promoção automática, tendo recuperado sua eficiência ofensiva na recente goleada de cinco a zero sobre o Watford. Com o retorno de Ben Sheaf após lesão, o Wrexham precisa superar um time que nunca recebeu em casa na Football League para garantir uma vaga na semifinal dos play-offs, que pode mudar o rumo de sua trajetória.