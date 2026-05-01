Será que o Wrexham vai ficar de olho nos outros resultados? Phil Parkinson revela sua posição na corrida pelos play-offs, enquanto Ryan Reynolds e Rob Mac aguardam ansiosamente a chance de subir à Premier League

Ao falar antes deste confronto histórico, Parkinson enfatizou a importância de manter a disciplina tática, ao mesmo tempo em que reconheceu a magnitude do momento para o clube. Ele disse: "É obviamente um jogo importante; chegamos à última partida da temporada e é ótimo estarmos na briga.

“Vamos dar tudo de nós, como você pode imaginar. A preparação tem sido boa, estou feliz com os rapazes, que parecem estar em ótima forma e prontos para encerrar a temporada regular, espero que com uma atuação realmente forte. Como sempre, em qualquer um desses jogos, seja uma grande partida de copa ou um jogo decisivo do campeonato, é preciso bloquear tudo o mais.

"A motivação sempre estará presente, assim como a compreensão de que precisamos nos concentrar nos detalhes do que é exigido nesse dia. É um jogo histórico para o clube. Quando olhamos para trás, é histórico para nós chegarmos ao último dia da temporada com a chance, pela primeira vez, de ficar entre os seis primeiros desta divisão."