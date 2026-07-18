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Thomas Tuchel Pep GuardiolaGetty/GOAL
Yosua Arya

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Será que o tempo de Thomas Tuchel chegou ao fim? Ex-atacante da Premier League faz afirmação bombástica sobre Pep Guardiola após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo

T. Tuchel
P. Guardiola
Inglaterra
Copa do Mundo

Thomas Tuchel está enfrentando um escrutínio cada vez maior após a derrota da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, mas o ex-atacante da Premier League Clinton Morrison acredita que o alemão deve permanecer no cargo. Morrison insiste que Pep Guardiola seria o único técnico que valeria a pena substituir Tuchel, enquanto a FA continua apoiando seu atual técnico.

  • Tuchel enfrenta pressão após a decepção na Copa do Mundo

    Tuchel está sob pressão crescente após a derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo. Anthony Gordon colocou os Três Leões na frente inicialmente, mas a Albiceleste reagiu com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. O técnico enfrentou, em seguida, duras críticas de vários ex-jogadores da seleção por sua decisão de adotar uma abordagem mais defensiva após abrir 1 a 0 no placar. Apesar da decepção, a Federação Inglesa de Futebol (FA) continua, segundo relatos, apoiando Tuchel enquanto ele se prepara para comandar a equipe além deste torneio.

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  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Morrison explica por que Tuchel deveria ficar

    O ex-atacante da Premier League, Morrison, acredita que Tuchel continua sendo a pessoa certa para comandar a seleção da Inglaterra, apesar dos crescentes apelos por sua demissão. Em artigo publicado na FourFourTwo, Morrison argumentou que há poucas alternativas viáveis disponíveis.

    “Ainda acho que Tuchel é a pessoa certa para comandar a Inglaterra”, escreveu ele. “Sei que muita gente está pedindo que ele seja demitido, mas se for demiti-lo, quem mais poderia assumir o cargo?”

  • Guardiola é o técnico dos sonhos

    Embora Morrison tenha inicialmente defendido o técnico atual, ele não hesitou em destacar que um nome específico mudaria completamente o panorama em torno do cargo de técnico da seleção inglesa. Com a saída de Guardiola do Manchester City, a ideia de o gênio catalão assumir o comando da seleção continua sendo um sonho para muitos torcedores.

    Morrison acredita que, se a oportunidade de contratar o múltiplo campeão da Premier League surgisse, a FA seria tola em não agir imediatamente, independentemente da situação contratual de Tuchel ou do momento em que a vaga fosse aberta.

    “Muita gente está falando do Pep Guardiola. Se o Pep ficar disponível, você agarra a chance com as duas mãos, porque ele é o especial. Mas eu simplesmente não vejo a FA fazendo uma mudança no momento”, acrescentou ele. “O nome de Zinedine Zidane foi cogitado, mas parece que ele vai para a França com a saída de Didier Deschamps. As pessoas também estavam falando do Jurgen Klopp, mas ele vai assumir a seleção da Alemanha.

    “Então, Pep é provavelmente a única opção disponível, caso a Inglaterra decida fazer uma mudança. Mais imediatamente, a Inglaterra agora precisa se preparar para a disputa pelo terceiro lugar, que ninguém realmente quer disputar. Não sei por que essa partida ainda faz parte do torneio, já que, na minha opinião, não tem sentido. Alguns desses jogadores só querem sair de férias agora, recarregar as energias e se preparar para a temporada.”

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  • tuchel(C)Getty Images

    A atenção se volta para a disputa pelo terceiro lugar

    A Inglaterra está se preparando para a disputa pelo terceiro lugar contra a França no Miami Stadium. Embora a equipe ainda esteja decepcionada por não ter conseguido chegar à final, espera-se que Tuchel e seus jogadores vençam a partida.

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