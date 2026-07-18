Embora Morrison tenha inicialmente defendido o técnico atual, ele não hesitou em destacar que um nome específico mudaria completamente o panorama em torno do cargo de técnico da seleção inglesa. Com a saída de Guardiola do Manchester City, a ideia de o gênio catalão assumir o comando da seleção continua sendo um sonho para muitos torcedores.

Morrison acredita que, se a oportunidade de contratar o múltiplo campeão da Premier League surgisse, a FA seria tola em não agir imediatamente, independentemente da situação contratual de Tuchel ou do momento em que a vaga fosse aberta.

“Muita gente está falando do Pep Guardiola. Se o Pep ficar disponível, você agarra a chance com as duas mãos, porque ele é o especial. Mas eu simplesmente não vejo a FA fazendo uma mudança no momento”, acrescentou ele. “O nome de Zinedine Zidane foi cogitado, mas parece que ele vai para a França com a saída de Didier Deschamps. As pessoas também estavam falando do Jurgen Klopp, mas ele vai assumir a seleção da Alemanha.

“Então, Pep é provavelmente a única opção disponível, caso a Inglaterra decida fazer uma mudança. Mais imediatamente, a Inglaterra agora precisa se preparar para a disputa pelo terceiro lugar, que ninguém realmente quer disputar. Não sei por que essa partida ainda faz parte do torneio, já que, na minha opinião, não tem sentido. Alguns desses jogadores só querem sair de férias agora, recarregar as energias e se preparar para a temporada.”