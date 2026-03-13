Será que o tempo de Igor Tudor no Tottenham chegou ao fim?! O Spurs já está procurando um substituto para o técnico interino, que está sob pressão após um início de temporada desastroso

A situação no norte de Londres já atingiu um ponto crítico. Desde que substituiu Thomas Frank no mês passado, com um contrato de curto prazo, o técnico de 47 anos tem enfrentado dificuldades para estabilizar o time. De acordo com o The Athletic, o tempo de Tudor no cargo pode já ter chegado ao fim.

A gestão do croata começou com uma derrota desastrosa para o Arsenal no clássico, seguida por uma viagem decepcionante ao Fulham. A espiral descendente continuou contra o Crystal Palace, onde um cartão vermelho para Micky van de Ven fez com que uma vantagem promissora se evaporasse na derrota por 3 a 1. O escrutínio se intensificou após uns primeiros 15 minutos desastrosos contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, que acabou com a vitória dos espanhóis por 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final, deixando o Spurs com uma tarefa titânica pela frente na partida de volta.