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Será que o tempo de Igor Tudor no Tottenham chegou ao fim?! O Spurs já está procurando um substituto para o técnico interino, que está sob pressão após um início de temporada desastroso
Começo desastroso sob o comando de Tudor
A situação no norte de Londres já atingiu um ponto crítico. Desde que substituiu Thomas Frank no mês passado, com um contrato de curto prazo, o técnico de 47 anos tem enfrentado dificuldades para estabilizar o time. De acordo com o The Athletic, o tempo de Tudor no cargo pode já ter chegado ao fim.
A gestão do croata começou com uma derrota desastrosa para o Arsenal no clássico, seguida por uma viagem decepcionante ao Fulham. A espiral descendente continuou contra o Crystal Palace, onde um cartão vermelho para Micky van de Ven fez com que uma vantagem promissora se evaporasse na derrota por 3 a 1. O escrutínio se intensificou após uns primeiros 15 minutos desastrosos contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, que acabou com a vitória dos espanhóis por 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final, deixando o Spurs com uma tarefa titânica pela frente na partida de volta.
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Planejamento de contingência antes do jogo em Anfield
Com um elenco devastado por lesões e suspensões, o Tottenham enfrenta a difícil tarefa de viajar para enfrentar o atual campeão Liverpool neste domingo. Segundo relatos, o clube estaria elaborando planos de contingência para uma possível saída de Tudor logo após a viagem a Anfield. Internamente, isso é visto como uma “medida sensata”, dada a posição precária do clube. Se Tudor for demitido, a diretoria deverá decidir se nomeia outro técnico interino até o verão ou se antecipa a contratação de um sucessor permanente de longo prazo.
Uma verdadeira batalha contra o rebaixamento
O que está em jogo não poderia ser mais alto para um clube tradicionalmente associado ao topo da tabela. O Spurs encontra-se atualmente em uma batalha acirrada para evitar o rebaixamento, com apenas nove partidas restantes para garantir sua permanência na primeira divisão. A falta de um “impacto positivo” por parte de Tudor deixou a equipe desesperada por uma fórmula que funcione. Após o confronto com o Liverpool e a partida de volta contra o Atlético, o Spurs enfrenta um jogo crucial contra o Nottingham Forest, no dia 22 de março, em que seis pontos estão em jogo na luta contra o rebaixamento. Este confronto está sendo apontado como o jogo mais importante da campanha de 2026.
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O tempo está se esgotando para o Spurs
A janela de oportunidade para qualquer novo treinador causar impacto está se fechando rapidamente. A diretoria sabe que não pode se dar ao luxo de outra experiência fracassada. Quer optem por manter Tudor para o jogo contra o Forest ou tomem uma decisão antecipada, essa escolha provavelmente definirá o futuro do clube nos próximos anos. Por enquanto, o foco continua sendo sobreviver à viagem a Anfield e encontrar uma maneira de estancar a hemorragia antes da visita do Forest.
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