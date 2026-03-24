O Füchse Berlin parece estar preparando a "transferência interna" mais cara da história da HBL. Na verdade, a transferência do dinamarquês Simon Pytlick, campeão mundial, europeu e olímpico, do SG Flensburg-Handewitt para 2027 já está confirmada, mas o jogador de linha de fundo parece estar com pressa.
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Será que o recorde anterior vai ser pulverizado? Bob Hanning parece estar preparando uma grande contratação no handebol
Recentemente, ele declarou à emissora dinamarquesa TV 2 que havia perdido a confiança na diretoria do Flensburg. Suas declarações transmitiam a mensagem clara de que ele gostaria de partir para Berlim o mais rápido possível. O problema: Pytlick ainda tem contrato até 2027.
Isso significa, por sua vez, que os dois clubes teriam que chegar a um acordo sobre uma indenização para que Pytlick não precise cumprir a duração de seu contrato. E isso não seria nada fácil. Conforme relatado por vários meios de comunicação, o valor provavelmente ficaria entre um milhão e 1,5 milhão de euros.
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Hanning pisa no freio diante de Pytlick
Se isso realmente acontecer, o recorde atual de transferência entre dois clubes da HBL seria pulverizado. Até agora, esse valor girava em torno de 500 mil euros. O recorde mundial de transferência no handebol foi estabelecido pelo Paris Saint-Germain em 2015, com a contratação de Nikola Karabatic por dois milhões de euros, vindo do FC Barcelona.
Por enquanto, não se sabe ao certo quando a passagem de Pytlick por Flensburg realmente chegará ao fim. O diretor-geral do Füchse, Bob Hanning, mostrou-se cauteloso em declarações ao Bild: “É sabido que preferiríamos contratar Simon antes de 2027. Mas também é preciso respeitar o fato de que Simon Pytlick tem um contrato em Flensburg, e é isso que fazemos. É claro que compreendemos o desejo do jogador e isso faz sentido sob muitos aspectos. No entanto, não vamos tomar a iniciativa.”
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Glandorf sobre Pytlick: "Planejamos contar com ele até 2027"
Ainda não se sabe se as declarações são sinceras ou apenas uma tática de negociação, mas o presidente do Flensburg, Holger Glandorf, também fechou a porta, pelo menos retoricamente, para uma saída rápida de Pytlick. “Nossos jogadores da seleção nacional estarão de volta a Flensburg, o mais tardar, na terça-feira. Então, vamos conversar com Simon e comparar nossos pontos de vista. Planejamos ficar com ele até 2027. Estou convencido de que somos todos profissionais o suficiente para lidar com essa situação”, disse o ex-jogador da seleção nacional ao jornal Bild.
No entanto, já está certo que, num futuro não muito distante, os Füchse terão um elenco repleto de superestrelas. Além do melhor jogador de handebol do mundo, Mathias Gidsel, e de Pytlick, em 2028 o atual campeão alemão receberá mais um jogador de classe mundial: o francês Dika Mem.