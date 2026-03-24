Será que o recorde anterior vai ser pulverizado? Bob Hanning parece estar preparando uma grande contratação no handebol

Recentemente, ele declarou à emissora dinamarquesa TV 2 que havia perdido a confiança na diretoria do Flensburg. Suas declarações transmitiam a mensagem clara de que ele gostaria de partir para Berlim o mais rápido possível. O problema: Pytlick ainda tem contrato até 2027.

Isso significa, por sua vez, que os dois clubes teriam que chegar a um acordo sobre uma indenização para que Pytlick não precise cumprir a duração de seu contrato. E isso não seria nada fácil. Conforme relatado por vários meios de comunicação, o valor provavelmente ficaria entre um milhão e 1,5 milhão de euros.